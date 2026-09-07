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Peluang yang dilewatkan Mikel Arteta? Kebenaran di balik kegagalan Arsenal mengejar bintang Chelsea, Joao Pedro
Arsenal melewatkan langkah transfer Pedro
Arsenal memasukkan penyerang Chelsea Pedro ke dalam daftar panjang target transfer potensial mereka untuk musim panas, tetapi klub London utara itu pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengajukan tawaran resmi. Arsenal secara aktif menjajaki opsi untuk memperkuat lini depan mereka pada bursa transfer ini. Arteta sepenuhnya terbuka untuk mendatangkan amunisi baru di lini serang guna mendongkrak skuad pemburu gelarnya.
Namun, klub pada akhirnya mundur dari upaya merekrut pemain internasional Brasil tersebut dari seberang ibu kota. Meski mengakui kualitas sang pemain yang jelas, tim rekrutmen memilih menilai target-target alternatif alih-alih menguji rival mereka sesama London dengan tawaran resmi.
- Getty Images Sport
Pertimbangan taktis menghentikan potensi pergerakan Chelsea
Faktor utama di balik keputusan Arsenal untuk menghentikan perburuan mereka berpusat pada kecocokan taktis. Menurut BBC Sport, Arteta memiliki ‘kekhawatiran’ spesifik mengenai bagaimana tepatnya Pedro akan menyatu ke dalam sistem serangannya yang cair.
Pemain berusia 24 tahun itu mendapat banyak ‘peminat’ di Emirates Stadium setelah awal yang gemilang dalam kariernya bersama Chelsea. Penyerang itu menikmati musim debut yang sangat menjanjikan di Stamford Bridge, dengan mencetak 20 gol di semua kompetisi.
Terlepas dari catatan produktif tersebut dan bakatnya yang tak terbantahkan, staf pelatih Arsenal tetap belum yakin bahwa profilnya benar-benar sesuai dengan tuntutan taktis mereka yang ketat. Fokus mereka pun dengan cepat beralih untuk mencari sosok yang lebih alami cocok dengan gaya bermain mereka yang sudah mapan.
Arsenal beralih setelah penolakan Julian Alvarez
Keinginan Arsenal untuk merekrut sosok ujung tombak baru muncul setelah musim pertama Viktor Gyokeres di Emirates Stadium berjalan campuran. Arteta sangat ingin memiliki pencetak gol andal lain untuk berbagi beban dan meningkatkan produktivitas serangan tim secara keseluruhan. Klub awalnya bersiap menyetujui tawaran besar untuk bintang Atletico Madrid Julian Alvarez guna menyelesaikan masalah ini.
Namun, penyerang Argentina itu sangat enggan merampungkan kepulangan ke Premier League. Alvarez benar-benar mematok kepindahan bergengsi ke Barcelona, memaksa Arsenal untuk segera menjajaki alternatif lain di bursa. Penolakan yang membuat frustrasi ini membuat mereka sempat mempertimbangkan pendekatan mengejutkan untuk Pedro sebelum sepenuhnya mengabaikan gagasan tersebut.
- Getty Images Sport
Arsenal membalas dendam di lapangan
Meski transfer besar itu tak pernah terwujud, dua rival asal London tersebut baru-baru ini saling berhadapan di lapangan. Arsenal berhasil mengakhiri start sempurna Chelsea pada musim baru Premier League dengan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah pada hari Minggu. Pedro, yang sudah mencetak dua gol dalam empat penampilan musim ini, tampil jauh kurang berpengaruh dalam laga yang berlangsung tegang tersebut. Pertahanan kokoh Arsenal berhasil meredam pemain Brasil itu, sehingga membatasi dampak keseluruhannya dalam pertandingan.
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