Faktor utama di balik keputusan Arsenal untuk menghentikan perburuan mereka berpusat pada kecocokan taktis. Menurut BBC Sport, Arteta memiliki ‘kekhawatiran’ spesifik mengenai bagaimana tepatnya Pedro akan menyatu ke dalam sistem serangannya yang cair.

Pemain berusia 24 tahun itu mendapat banyak ‘peminat’ di Emirates Stadium setelah awal yang gemilang dalam kariernya bersama Chelsea. Penyerang itu menikmati musim debut yang sangat menjanjikan di Stamford Bridge, dengan mencetak 20 gol di semua kompetisi.

Terlepas dari catatan produktif tersebut dan bakatnya yang tak terbantahkan, staf pelatih Arsenal tetap belum yakin bahwa profilnya benar-benar sesuai dengan tuntutan taktis mereka yang ketat. Fokus mereka pun dengan cepat beralih untuk mencari sosok yang lebih alami cocok dengan gaya bermain mereka yang sudah mapan.