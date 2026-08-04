NEW YORK -- Tepat pada hari ini 27 tahun lalu, Don Garber mengambil alih jabatan komisaris Major League Soccer. Kini, di dalam ruangan yang penuh sesak di kantor MLS di New York City, para karyawan liga, perwakilan klub, eksekutif U.S. Soccer, dan anggota media berkumpul untuk menyaksikan Garber secara resmi memperkenalkan penerusnya, Larry Berg.

Garber telah memimpin MLS sejak 1999, mengawasi pertumbuhannya dari 10 klub menjadi 30 di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Saat liga berupaya memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026, Berg datang pada momen yang menentukan.

Bagi Berg, pemilik sebagian LAFC, pemain sepak bola seumur hidup, investor private equity, dan sosok keluarga, kesempatan ini mewakili sesuatu yang telah ia impikan sepanjang 60 tahun hidupnya.

Berg menunjukkan gairahnya terhadap sepak bola secara terbuka. Selama waktunya bersama LAFC, klub itu memenangi MLS Cup 2022, dua Supporters’ Shield, dan U.S. Open Cup. Berbicara di hadapan ratusan orang pada Selasa, sehari setelah para pemilik MLS secara bulat memilihnya, Berg menggambarkan peran ini sebagai ambisi seumur hidup.

“Kami memiliki peluang besar untuk naik ke level berikutnya di MLS,” kata Berg. “Memimpin langkah itu adalah mimpi seumur hidup.”

Sudah ada daftar panjang persoalan yang harus ditangani Berg, mulai dari bagaimana MLS dapat memanfaatkan Piala Dunia hingga perjanjian hak media berikutnya, kualitas permainan, dan apakah promosi serta degradasi bisa benar-benar menjadi kenyataan.

Terlepas dari semua hal yang menantinya, Berg mengatakan ia akan menjalani transisi ini dengan mendengarkan. Ia ingin belajar dari orang-orang yang sudah bekerja di seluruh liga dan memahami dengan lebih baik fondasi kuat yang telah dibangun Garber.

GOAL melihat lima poin penting dari perkenalan resmi Berg.