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Larry Berg, MLSMajor League Soccer

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‘Peluang terbesar kami masih ada di depan’ - Lima pelajaran dari konferensi pers pembuka Larry Berg di MLS, dari hak media hingga promosi dan degradasi

FEATURES
Analysis
Major League Soccer
USA
Canada

Komisioner MLS yang akan datang, Larry Berg, membahas masa depan liga, hak media, pengembangan pemain muda, serta promosi-degradasi dalam konferensi pers perkenalannya.

NEW YORK -- Tepat pada hari ini 27 tahun lalu, Don Garber mengambil alih jabatan komisaris Major League Soccer. Kini, di dalam ruangan yang penuh sesak di kantor MLS di New York City, para karyawan liga, perwakilan klub, eksekutif U.S. Soccer, dan anggota media berkumpul untuk menyaksikan Garber secara resmi memperkenalkan penerusnya, Larry Berg.

Garber telah memimpin MLS sejak 1999, mengawasi pertumbuhannya dari 10 klub menjadi 30 di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Saat liga berupaya memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026, Berg datang pada momen yang menentukan.

Bagi Berg, pemilik sebagian LAFC, pemain sepak bola seumur hidup, investor private equity, dan sosok keluarga, kesempatan ini mewakili sesuatu yang telah ia impikan sepanjang 60 tahun hidupnya.

Berg menunjukkan gairahnya terhadap sepak bola secara terbuka. Selama waktunya bersama LAFC, klub itu memenangi MLS Cup 2022, dua Supporters’ Shield, dan U.S. Open Cup. Berbicara di hadapan ratusan orang pada Selasa, sehari setelah para pemilik MLS secara bulat memilihnya, Berg menggambarkan peran ini sebagai ambisi seumur hidup.

“Kami memiliki peluang besar untuk naik ke level berikutnya di MLS,” kata Berg. “Memimpin langkah itu adalah mimpi seumur hidup.”

Sudah ada daftar panjang persoalan yang harus ditangani Berg, mulai dari bagaimana MLS dapat memanfaatkan Piala Dunia hingga perjanjian hak media berikutnya, kualitas permainan, dan apakah promosi serta degradasi bisa benar-benar menjadi kenyataan.

Terlepas dari semua hal yang menantinya, Berg mengatakan ia akan menjalani transisi ini dengan mendengarkan. Ia ingin belajar dari orang-orang yang sudah bekerja di seluruh liga dan memahami dengan lebih baik fondasi kuat yang telah dibangun Garber.

GOAL melihat lima poin penting dari perkenalan resmi Berg.

  • Berg Press Conference Major League Soccer

    Berpikir ke depan

    Pertumbuhan MLS sangat luar biasa, tetapi bahkan liga yang diperkuat pemain terbaik di dunia pada akhirnya membutuhkan arah baru jika ingin terus berkembang dari tahun ke tahun.

    “Major League Soccer telah meraih kesuksesan yang luar biasa, tetapi saya yakin peluang terbesar kami masih ada di depan,” kata Berg dalam sebuah pernyataan.

    “Selama 30 tahun terakhir, kami telah melakukan banyak hal dengan benar,” tambahnya pada hari Selasa. “Untuk urusan infrastruktur, nilainya A+. Kami punya fondasi. Kami punya stadion, kami punya fasilitas latihan, kami punya akademi, kami punya MLS NEXT Pro.

    “Jika kami bisa menambahkan pemikiran yang visioner dan beberapa hal lain yang membuat kami lebih menarik dan lebih kompetitif, maka saya pikir kami akan berada dalam posisi yang sangat baik.”

    Berg jelas memahami bahwa ia mewarisi liga yang jauh lebih kuat dibandingkan yang diambil alih Garber pada 1999. Tantangannya adalah menentukan apa yang harus dilakukan MLS selanjutnya, dan di mana liga itu perlu berevolusi, untuk mencapai level berikutnya.

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  • Garber and BergMajor League Soccer

    Apa yang berikutnya untuk hak media?

    Saat ditanya tentang kesepakatan hak media MLS berikutnya, Berg memainkan kartu "ini hari pertama saya" dan menyerahkan pertanyaan itu kepada Garber. Itu langkah yang cerdas, dan mungkin juga wajar, mengingat ia baru dipilih sebagai komisaris baru liga sehari sebelumnya.

    Garber merespons dengan memuji Apple karena menayangkan seluruh 600 pertandingan liga dan mendistribusikannya secara global.

    Berg akhirnya ikut berbicara, dengan menekankan bahwa kesepakatan berikutnya liga harus dibangun di atas kolaborasi.

    "Karena kami masih punya sedikit waktu sebelum kesepakatan media berikutnya, ini soal menemukan mitra media yang ingin bersama-sama menciptakan masa depan dengan kami," kata Berg. "Ini soal menciptakan bersama: Apa yang menarik bagi mereka? Apa yang menarik bagi kami? Bagaimana kami bisa mengubah hal-hal tertentu untuk keuntungan mereka?"

    Berg tidak memberikan banyak rincian, tetapi jawabannya mengindikasikan bahwa MLS akan tetap berpikiran terbuka soal bagaimana kemitraan medianya berikutnya akan disusun dan perubahan apa yang mungkin dibutuhkan untuk memperluas jangkauan liga.

  • MLS Next Pro trophy liftMLS Next Pro

    Pembinaan pemain muda harus membaik

    Berg mulai bermain sepak bola saat berusia delapan tahun dan memperdalam kecintaannya pada olahraga ini dengan menonton tim nasional putra Amerika Serikat. Ia memahami betapa vitalnya pengembangan pemain muda bagi tahap pertumbuhan liga berikutnya.

    "Kualitas di lapangan jelas merupakan yang utama," kata Berg. "Semakin kami menumbuhkan basis penggemar, semakin banyak sumber daya yang kami miliki untuk meningkatkan kualitas di lapangan, dan semakin kualitas di lapangan meningkat, semakin besar pula basis penggemar yang akan kami miliki."

    Namun, mana yang harus didahulukan?

    Bagi Berg, meningkatkan kualitas permainan berarti menciptakan lebih banyak peluang bagi para pemain muda dan membuat sistem pengembangan liga menjadi lebih produktif. Hal itu juga akan membantu memperkuat kumpulan pemain tim nasional Amerika Serikat dan Kanada.

    "Saya ingin melihat akademi muda kami dan MLS NEXT Pro kami menjadi jauh lebih produktif," kata Berg.

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  • Larry Berg, MLSMajor League Soccer

    Promosi dan degradasi? Jangan terlalu berharap

    Garber sebelumnya pernah mengatakan “jangan pernah berkata tidak mungkin” saat membahas promosi dan degradasi, tetapi Berg, yang sebelumnya pernah terlibat dalam kepemilikan saham di klub-klub Eropa, memberikan penilaian yang jauh lebih tegas soal apakah sistem itu akan berjalan di MLS.

    “Saya bisa memahami daya tariknya bagi suporter, [tetapi] saya tidak berpikir itu adalah cara yang bagus untuk membangun sebuah liga,” katanya. “Saya tidak berpikir itu adalah cara untuk membangun stadion, membangun fasilitas latihan, dan membuat pemilik berinvestasi pada skuad serta semua hal lain yang perlu Anda lakukan.

    “Jadi saya tidak berpikir itu cocok untuk liga kami. Saya pikir Don sebelumnya pernah mengatakan, ‘Jangan pernah berkata tidak mungkin,’ tetapi saya sama sekali tidak melihat itu akan terjadi dalam waktu dekat.”

    Perdebatan itu kemungkinan tidak akan hilang di kalangan suporter, tetapi Berg menyisakan sangat sedikit ruang untuk penafsiran: promosi dan degradasi tidak akan menjadi bagian dari visinya untuk MLS dalam waktu dekat.

  • imago-sport-1080630459.jpgZUMA Press Wire

    'Kami membangun sebuah negara sepak bola'

    Piala Dunia menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika Serikat adalah negara sepak bola. Bagi liga seperti MLS, tidak pernah ada momen yang lebih penting untuk memastikan bahwa kompetisi domestik dan U.S. Soccer berjalan seirama.

    Peluangnya melampaui sekadar menunggangi gelombang turnamen musim panas ini. Amerika Serikat juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia wanita pada 2031, sementara Los Angeles akan menggelar Olimpiade 2028.

    “Kami membangun sebuah negara sepak bola,” kata Garber. “Dan melihat apa yang terjadi pada musim panas lalu, ketika dunia datang ke negara kami untuk memanfaatkan dan merasakan semua hal yang telah kami lakukan untuk membangun antusiasme di sekitar Piala Dunia paling luar biasa dalam sejarah olahraga, tak mungkin ada waktu yang lebih baik bagi seseorang untuk melanjutkannya dari titik ini.”

    CEO U.S. Soccer J.T. Batson menghadiri konferensi pers hari Selasa dan setelah itu berbicara kepada sejumlah awak media terpilih.

    “Saya pikir ada peluang besar dalam beberapa bulan ke depan bagi kami untuk berbicara lebih banyak tentang apa yang perlu diwujudkan agar sepak bola di negara ini berkembang,” kata Batson. “Cara pandang kami adalah, musim panas ini memulai gerakan sepak bola Amerika. Kami baru tujuh pekan memasuki lima tahun berikutnya.

    “Ada keyakinan bahwa Amerika memiliki semua unsur untuk menjadi salah satu negara sepak bola hebat di dunia. Kami hanya harus menyatukannya. Dan salah satu alasan saya berada di sini hari ini adalah karena satu-satunya cara kami akan mewujudkan mimpi sepak bola kami adalah dengan bekerja bersama.

    “Baik itu klub dan liga profesional, pemerintah daerah, organisasi usia muda, maupun sepak bola perguruan tinggi, kami memiliki semua hal hebat ini, tetapi kami benar-benar harus bekerja bersama dalam hal itu.”