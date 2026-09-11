Penyerang Al-Nassr, Felix, menegaskan tekadnya untuk menyapu bersih setiap gelar besar yang tersedia musim ini bersama kompatriot legendarisnya.

Menyoroti mentalitas juara di dalam skuad Riyadh, pemain internasional Portugal itu mengatakan kepada The Associated Press: "Kami punya skuad yang sangat bagus, skuad yang dalam, target kami adalah memenangi setiap kompetisi yang kami bisa. Kami ingin memenangi liga, piala, dan Liga Champions, semuanya. Kami tidak bermain untuk bermimpi, kami bermain untuk menang."

Ambisi tanpa henti itu digaungkan oleh kapten Al-Ahli, Edouard Mendy, yang tetap bersemangat untuk memperpanjang dominasi timnya di level kontinental: "Ini adalah klub terbesar di Arab Saudi dan Asia, dan kami akan melakukan segalanya untuk menang. Tahun lalu, kami memenangi Liga Champions dan kami harus menggunakan semua hal yang kami lakukan saat itu untuk kembali sukses kali ini juga. Kami terus membangun dari tahun ke tahun."