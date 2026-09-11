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Peluang terakhir Cristiano Ronaldo meraih kejayaan? Al-Nassr memimpin laju Arab Saudi untuk mendominasi Liga Champions Asia
Raksasa Arab Saudi bidik dominasi
Edisi terbaru AFC Champions League Elite dimulai pekan depan, dengan lima klub Arab Saudi berada di garis terdepan setelah menghabiskan lebih dari $2 miliar sejak 2023. Al-Nassr, yang diperkuat Ronaldo dan Joao Felix di bawah manajer baru Ange Postecoglou, membidik trofi kontinental setelah menjadi runner-up di AFC Champions League Two, kompetisi level kedua, musim lalu. Sementara itu, juara bertahan Al-Ahli mengincar gelar ketiga secara beruntun saat aksi zona barat dimulai.
- Getty Images Sport
Felix membidik sapu bersih trofi
Penyerang Al-Nassr, Felix, menegaskan tekadnya untuk menyapu bersih setiap gelar besar yang tersedia musim ini bersama kompatriot legendarisnya.
Menyoroti mentalitas juara di dalam skuad Riyadh, pemain internasional Portugal itu mengatakan kepada The Associated Press: "Kami punya skuad yang sangat bagus, skuad yang dalam, target kami adalah memenangi setiap kompetisi yang kami bisa. Kami ingin memenangi liga, piala, dan Liga Champions, semuanya. Kami tidak bermain untuk bermimpi, kami bermain untuk menang."
Ambisi tanpa henti itu digaungkan oleh kapten Al-Ahli, Edouard Mendy, yang tetap bersemangat untuk memperpanjang dominasi timnya di level kontinental: "Ini adalah klub terbesar di Arab Saudi dan Asia, dan kami akan melakukan segalanya untuk menang. Tahun lalu, kami memenangi Liga Champions dan kami harus menggunakan semua hal yang kami lakukan saat itu untuk kembali sukses kali ini juga. Kami terus membangun dari tahun ke tahun."
Rival-rival Riyadh berinvestasi besar-besaran
Persaingan di zona barat semakin memanas setelah rival lokal Al-Hilal menggelontorkan lebih dari $200 juta untuk merekrut bintang-bintang Premier League Ollie Watkins, Gabriel Martinelli, dan Crysencio Summerville. Bersama Al-Ittihad dan Al-Qadsiah, tim debutan besutan Brendan Rodgers, ketegangan geopolitik di kawasan telah memaksa kedua wakil Iran menggelar laga kandang mereka di tempat netral. Sementara itu di zona timur, kekuatan tradisional dari Jepang dan Korea Selatan sedang menyiapkan perlawanan sengit untuk membongkar dominasi klub-klub Teluk.
- SAYSPORTS
Pertarungan zona barat dimulai
Al-Nassr menghadapi ujian pembuka yang berat saat mereka bertandang menghadapi wakil UEA, Al Ain, pada matchday pertama zona barat pada Selasa. Di laga lain, Al-Ahli bersiap menjamu Pakhtakor, sementara Esteghlal dan Tractor memainkan laga pembuka mereka di venue netral di tengah meningkatnya ketidakstabilan kawasan. Delapan tim teratas dari masing-masing zona pada akhirnya akan lolos ke babak 16 besar untuk memperebutkan supremasi mutlak Asia.
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