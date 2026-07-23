Pakar keuangan sepak bola Kieran Maguire memandang rencana penjualan tersebut sebagai langkah bisnis yang cerdas bagi FSG yang menjamin stabilitas keuangan klub dalam jangka panjang.

Menyoroti penilaian, struktur kepemilikan, dan dampak strategisnya, Maguire mengatakan kepada Daily Mail: "Sejauh menyangkut potensi investasi Liverpool, tampaknya nilainya akan mencapai 30 persen atau £1,3 miliar. Hal itu menempatkan nilai klub sedikit di atas £4 miliar, yang secara umum sejalan dengan ekspektasi.

"Dari sudut pandang FSG, ini adalah langkah bisnis yang sangat cerdas. Ya, mereka memang pernah menjual sebagian saham klub sebelumnya, tetapi hal ini akan memastikan mereka tetap memegang saham pengendali sekitar 60 persen.

"Jadi, dalam hal strategi jangka panjang klub serta urusan jendela transfer dan perekrutan pemain, keputusan tetap berada di tangan FSG. Jika mereka menjual 30 persen, uang tersebut akan masuk ke kantong FSG, bukan Liverpool, sehingga tidak ada dampak langsung terhadap kas klub."