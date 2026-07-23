AFP
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'Peluang sinergi' - Bagaimana Liverpool akan diuntungkan jika pemilik Amazon, Jeff Bezos, beserta kekayaan bersihnya sebesar 192 miliar poundsterling, menjadi bagian dari konsorsium investasi di Anfield
Konsorsium membidik kepemilikan saham di Anfield
Sebuah konsorsium investasi yang dipimpin oleh mantan salah satu pemilik Queens Park Rangers, Bhatia, dan didukung oleh keluarga taipan baja Lakshmi Mittal, sedang melakukan pembicaraan untuk membeli 30 persen saham Liverpool senilai £1,35 miliar, menurut laporan Daily Mail.
Pendiri Amazon, Bezos, yang memiliki kekayaan bersih sebesar £192 miliar ($257 miliar), dilaporkan tertarik untuk bergabung dengan kelompok tersebut guna memperkuat tawaran tersebut. Seorang juru bicara pemilik Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), mengonfirmasi pendekatan tersebut: "Sebuah konsorsium investasi yang dipimpin, dikelola, dan diwakili oleh Amit Bhatia telah menyatakan minatnya untuk melakukan investasi minoritas strategis di Liverpool Football Club."
- Getty Images Sport
Pakar keuangan menjelaskan manfaatnya
Pakar keuangan sepak bola Kieran Maguire memandang rencana penjualan tersebut sebagai langkah bisnis yang cerdas bagi FSG yang menjamin stabilitas keuangan klub dalam jangka panjang.
Menyoroti penilaian, struktur kepemilikan, dan dampak strategisnya, Maguire mengatakan kepada Daily Mail: "Sejauh menyangkut potensi investasi Liverpool, tampaknya nilainya akan mencapai 30 persen atau £1,3 miliar. Hal itu menempatkan nilai klub sedikit di atas £4 miliar, yang secara umum sejalan dengan ekspektasi.
"Dari sudut pandang FSG, ini adalah langkah bisnis yang sangat cerdas. Ya, mereka memang pernah menjual sebagian saham klub sebelumnya, tetapi hal ini akan memastikan mereka tetap memegang saham pengendali sekitar 60 persen.
"Jadi, dalam hal strategi jangka panjang klub serta urusan jendela transfer dan perekrutan pemain, keputusan tetap berada di tangan FSG. Jika mereka menjual 30 persen, uang tersebut akan masuk ke kantong FSG, bukan Liverpool, sehingga tidak ada dampak langsung terhadap kas klub."
Sinergi komersial menawarkan potensi
Maguire selanjutnya menjelaskan bagaimana dukungan dari tokoh-tokoh ternama seperti Bezos dan Mittal dapat membuka peluang pinjaman tanpa bunga serta kemitraan komersial berskala besar di pasar global: "Jika klub berencana meminjam uang di masa depan karena alasan apa pun dan klub tersebut dimiliki oleh menantu Mittal serta Bezos, mereka akan berada dalam posisi untuk memberikan pinjaman tanpa bunga, yang tentunya akan sangat membantu dalam hal arus kas.
"Selain itu, memiliki calon mitra sebesar Bezos berarti ada peluang untuk sinergi. Jika Amazon Prime ingin meningkatkan pengaruh globalnya, salah satu caranya bisa dengan menjalin kemitraan dengan Liverpool, baik dalam hal konten maupun sponsor.
"Liverpool menjangkau dunia, dan Amazon pun demikian. Bahkan mungkin melampaui dunia! Lagipula, dia sedang mengantar orang ke luar angkasa."
- Getty Images
Menyikapi negosiasi-negosiasi rumit yang akan datang
FSG dan konsorsium yang dipimpin Bhatia akan melanjutkan negosiasi mendetail untuk menyelesaikan restrukturisasi kepemilikan saham tanpa mengganggu operasional sehari-hari di Anfield. Liverpool juga tengah menghadapi periode krusial baik di dalam maupun di luar lapangan seiring berjalannya jendela transfer dan musim kompetisi domestik. Pihak manajemen klub akan berfokus pada menjaga stabilitas tim asuhan Andoni Iraola sambil berupaya menuntaskan kesepakatan investasi yang berpotensi memperkuat ekosistem keuangan mereka secara signifikan.
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