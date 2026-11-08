Hardung terbilang muda untuk jabatan ini: usianya 36 tahun dan akan menginjak 37 tahun pada November. Namun, ia sudah cukup lama berkecimpung di sepak bola level tinggi.

Dari 2015 hingga 2019, Hardung bekerja di Hoffenheim, klub yang hingga kini berlaga di Bundesliga. Di sana, ia menjabat sebagai manajer tim setelah awalnya menjadi koordinator pengembangan bakat.

Kesempatan pertamanya di level tinggi didapat direktur olahraga Eintracht Frankfurt saat ini di Leipzig pada 2019. Tahun itu pula Krosche bergabung dengan klub yang dikelola Red Bull tersebut. Hardung bertahan di Leipzig selama dua musim sebagai kepala departemen pemain profesional.

Ia awalnya mengemban tugas yang sama ketika tiba di Frankfurt pada 2021, bersamaan dengan kedatangan Krosche. Pada 2023, ia dipromosikan menjadi direktur olahraga dan bekerja erat dengan mentornya itu.