Jika bukan karena kekalahan buruk di kandang dari Bologna dua pekan lalu, kiprah AC Milan asuhan Amorim di liga bisa dibilang sangat baik. Proyek ambisius pelatih asal Portugal itu bersama Gerry Cardinale semakin terbentuk. Para pemain yang didatangkan pada musim panas telah meningkatkan kualitas tim, setidaknya di susunan sebelas pemain inti. Namun, seperti yang kerap diingatkan orang nomor satu Red Bird, pekerjaan ini harus diselesaikan seiring waktu dengan target yang jelas dan tahapan yang telah ditetapkan. Langkah pertama adalah memperkuat jajaran manajemen yang saat ini bertumpu pada kemampuan Gardiner, Estevao, Lomonte, dan Almstadt.
Peluang Hardung menjadi direktur olahraga baru Milan semakin besar: ia tidak akan bertahan di Eintracht Frankfurt, sementara Krosche berupaya mengajaknya ikut ke Milan
Krosche Menjadi Head of Football Baru Mulai 1 Januari
Kesepakatan mengenai aspek finansial dan rencana proyek telah tercapai sekitar 20 hari lalu. Kini tinggal menunggu seluruh proses birokrasi. Krosche telah berjabat tangan dengan Cardinale dan dalam waktu dekat akan memimpin bidang olahraga. Kapan? Kontrak-kontrak akan ditandatangani dalam beberapa hari ke depan, tetapi eksekutif asal Jerman berusia 46 tahun itu baru akan mulai bekerja dan diperkenalkan secara resmi pada 1 Januari. Pada kesempatan itu, ia berharap dapat didampingi tangan kanannya, Timmo Hardung.
SIAPA HARDUNG
Hardung terbilang muda untuk jabatan ini: usianya 36 tahun dan akan menginjak 37 tahun pada November. Namun, ia sudah cukup lama berkecimpung di sepak bola level tinggi.
Dari 2015 hingga 2019, Hardung bekerja di Hoffenheim, klub yang hingga kini berlaga di Bundesliga. Di sana, ia menjabat sebagai manajer tim setelah awalnya menjadi koordinator pengembangan bakat.
Kesempatan pertamanya di level tinggi didapat direktur olahraga Eintracht Frankfurt saat ini di Leipzig pada 2019. Tahun itu pula Krosche bergabung dengan klub yang dikelola Red Bull tersebut. Hardung bertahan di Leipzig selama dua musim sebagai kepala departemen pemain profesional.
Ia awalnya mengemban tugas yang sama ketika tiba di Frankfurt pada 2021, bersamaan dengan kedatangan Krosche. Pada 2023, ia dipromosikan menjadi direktur olahraga dan bekerja erat dengan mentornya itu.
Peluang kembali meningkat pesat
Menurut laporan Sky Jerman, Hardung tidak akan bertahan di Eintracht Frankfurt meski klub baru-baru ini mengonfirmasi kelanjutannya melalui kanal resmi. Pejabat muda asal Jerman itu ingin mengikuti Krosche ke AC Milan, dan kemungkinan tersebut disebut sangat konkret. Dalam beberapa hari ke depan, klub yang beralamat di via Aldo Rossi dijadwalkan menghubungi Hardung untuk mencoba mencapai kesepakatan. Langkah itu mendapat restu Krosche.
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