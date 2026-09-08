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Peluang Hadj Moussa ke Barcelona! Van Bronckhorst memaafkan winger itu setelah transfer ke Arab Saudi gagal
Van Bronckhorst akhiri saga Hadj Moussa
Pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst mengonfirmasi bahwa klub dan Anis Hadj Moussa telah mengakhiri drama transfer dalam beberapa hari terakhir. Winger Aljazair itu masuk dalam skuad yang bertolak untuk laga Liga Champions melawan Barcelona pada Rabu di Camp Nou.
Hadj Moussa absen pada pertandingan liga hari Sabtu melawan NEC setelah dua kali datang terlambat, dengan Van Bronckhorst menyatakan bahwa pikirannya tidak fokus pada pertandingan.
Gangguan itu bermula dari tawaran bernilai jutaan euro dari klub Arab Saudi Al-Ittihad, yang gagal terwujud setelah mereka tidak dapat menyediakan jaminan bank yang diperlukan.
- Getty
Winger sampaikan pesan kepada skuad di lapangan latihan
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan Feyenoord di Spanyol, Van Bronckhorst menjelaskan bagaimana Hadj Moussa mengambil tanggung jawab untuk mendapatkan kembali tempatnya di dalam grup. Penyerang berusia 24 tahun itu berbicara langsung kepada rekan-rekan setimnya saat sesi latihan pada hari Selasa.
Van Bronckhorst menilai pilihan Hadj Moussa pada hari pertandingan tidak dapat diterima, tetapi memuji responsnya setelah jendela transfer ditutup.
"Dia berbicara kepada grup di lapangan latihan," kata Van Bronckhorst. "Itu serius dan sesekali disambut tawa dari skuad. Itu cara yang baik untuk melupakan ini."
Peringkat ditutup jelang ujian di Camp Nou
Van Bronckhorst menegaskan bahwa seluruh skuad dan staf pelatih telah melangkah maju bersama setelah diskusi internal pada Minggu. Sang manajer kembali menegaskan bahwa Hadj Moussa tetap menjadi aset krusial yang mampu menentukan pertandingan-pertandingan besar.
Feyenoord bertolak ke Spanyol dengan memasukkan debutan berusia 17 tahun Jerayno Schaken ke dalam rombongan, sementara Reiss Nelson absen karena cedera.
"Ketika kesepakatan itu batal terwujud, dia membalik halaman," tambah Van Bronckhorst. "Tidak ada pertandingan yang lebih baik baginya untuk membuktikan kemampuannya di lapangan."
- ZUMA Press Wire
Fokus beralih ke laga melawan Barcelona
Hadj Moussa telah kembali berlatih penuh dan berpeluang tampil melawan raksasa Spanyol itu di Camp Nou pada Rabu malam.
Feyenoord berupaya menerjemahkan kemenangan domestik terbaru mereka atas NEC menjadi penampilan pembuka yang kuat di fase grup Liga Champions.
Van Bronckhorst dan para pemainnya akan berusaha menjaga fokus mereka sepenuhnya di lapangan saat memulai kampanye Eropa mereka.
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