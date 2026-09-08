Pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst mengonfirmasi bahwa klub dan Anis Hadj Moussa telah mengakhiri drama transfer dalam beberapa hari terakhir. Winger Aljazair itu masuk dalam skuad yang bertolak untuk laga Liga Champions melawan Barcelona pada Rabu di Camp Nou.

Hadj Moussa absen pada pertandingan liga hari Sabtu melawan NEC setelah dua kali datang terlambat, dengan Van Bronckhorst menyatakan bahwa pikirannya tidak fokus pada pertandingan.

Gangguan itu bermula dari tawaran bernilai jutaan euro dari klub Arab Saudi Al-Ittihad, yang gagal terwujud setelah mereka tidak dapat menyediakan jaminan bank yang diperlukan.