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Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Peluang Hadj Moussa ke Barcelona! Van Bronckhorst memaafkan winger itu setelah transfer ke Arab Saudi gagal

Barcelona vs Feyenoord
A. Hadj Moussa
G. van Bronckhorst
Barcelona
Feyenoord
Champions League

Pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst telah mengonfirmasi bahwa Anis Hadj Moussa kembali diintegrasikan ke dalam skuad untuk laga Liga Champions melawan Barcelona. Penyerang Aljazair itu berbicara kepada rekan-rekan setimnya untuk menyelesaikan masalah tersebut setelah kepindahan bernilai jutaan euro ke Al-Ittihad batal terwujud.

  • Van Bronckhorst akhiri saga Hadj Moussa

    Pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst mengonfirmasi bahwa klub dan Anis Hadj Moussa telah mengakhiri drama transfer dalam beberapa hari terakhir. Winger Aljazair itu masuk dalam skuad yang bertolak untuk laga Liga Champions melawan Barcelona pada Rabu di Camp Nou.

    Hadj Moussa absen pada pertandingan liga hari Sabtu melawan NEC setelah dua kali datang terlambat, dengan Van Bronckhorst menyatakan bahwa pikirannya tidak fokus pada pertandingan.

    Gangguan itu bermula dari tawaran bernilai jutaan euro dari klub Arab Saudi Al-Ittihad, yang gagal terwujud setelah mereka tidak dapat menyediakan jaminan bank yang diperlukan.

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  • Anis Hadj MoussaGetty

    Winger sampaikan pesan kepada skuad di lapangan latihan

    Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan Feyenoord di Spanyol, Van Bronckhorst menjelaskan bagaimana Hadj Moussa mengambil tanggung jawab untuk mendapatkan kembali tempatnya di dalam grup. Penyerang berusia 24 tahun itu berbicara langsung kepada rekan-rekan setimnya saat sesi latihan pada hari Selasa.

    Van Bronckhorst menilai pilihan Hadj Moussa pada hari pertandingan tidak dapat diterima, tetapi memuji responsnya setelah jendela transfer ditutup.

    "Dia berbicara kepada grup di lapangan latihan," kata Van Bronckhorst. "Itu serius dan sesekali disambut tawa dari skuad. Itu cara yang baik untuk melupakan ini."

  • Peringkat ditutup jelang ujian di Camp Nou

    Van Bronckhorst menegaskan bahwa seluruh skuad dan staf pelatih telah melangkah maju bersama setelah diskusi internal pada Minggu. Sang manajer kembali menegaskan bahwa Hadj Moussa tetap menjadi aset krusial yang mampu menentukan pertandingan-pertandingan besar.

    Feyenoord bertolak ke Spanyol dengan memasukkan debutan berusia 17 tahun Jerayno Schaken ke dalam rombongan, sementara Reiss Nelson absen karena cedera.

    "Ketika kesepakatan itu batal terwujud, dia membalik halaman," tambah Van Bronckhorst. "Tidak ada pertandingan yang lebih baik baginya untuk membuktikan kemampuannya di lapangan."

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  • imago-sport-1082608260.jpgZUMA Press Wire

    Fokus beralih ke laga melawan Barcelona

    Hadj Moussa telah kembali berlatih penuh dan berpeluang tampil melawan raksasa Spanyol itu di Camp Nou pada Rabu malam.

    Feyenoord berupaya menerjemahkan kemenangan domestik terbaru mereka atas NEC menjadi penampilan pembuka yang kuat di fase grup Liga Champions.

    Van Bronckhorst dan para pemainnya akan berusaha menjaga fokus mereka sepenuhnya di lapangan saat memulai kampanye Eropa mereka.

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