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Peluang Folarin Balogun kembali ke Arsenal tertutup, tetapi penyerang timnas Amerika Serikat itu didukung mantan bintang Arsenal dan Monaco peraih gelar juara untuk pindah ke Liga Primer Inggris
Arsenal menjual lulusan akademinya ke Monaco pada 2023
Balogun lahir di Amerika Serikat dari orang tua asal Nigeria, tetapi dibesarkan di London. Ia bergabung dengan akademi Hale End yang tersohor pada usia delapan tahun dan menapaki jenjang pembinaan hingga mencatatkan 10 penampilan kompetitif bersama Arsenal.
Jalannya menuju tempat reguler di tim utama terus tertutup. Karena itu, ia harus mendapatkan menit bermain dan pengalaman yang sangat dibutuhkan melalui beberapa masa peminjaman. Salah satunya, di Reims, membuat Balogun menarik perhatian di Prancis.
Transfer permanennya ke Monaco disetujui pada 2023. Pemain berusia 25 tahun itu beralih membela Amerika Serikat setelah sebelumnya membela Inggris dan kini telah mencatatkan 31 penampilan di level tim nasional senior. Musim lalu, ia mencetak 19 gol di semua kompetisi.
Ia telah masuk radar perekrutan di berbagai penjuru Eropa. Arsenal menyertakan klausul yang memberi mereka 17,5 persen dari hasil penjualan berikutnya dalam kesepakatan transfer Balogun ke Monaco. Mereka berpeluang mendapat keuntungan jika ia dijual, tetapi mungkinkah mereka mempertimbangkan untuk membawanya kembali?
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Mengapa Balogun tidak akan kembali ke Stadion Emirates
Arsenal masih sangat membutuhkan penyerang nomor 9 yang tajam, tetapi Grimandi, yang dua kali menjuarai Liga Primer Inggris, tidak yakin bahwa pemain jebolan akademi klub itu memiliki kualitas yang dibutuhkan di Stadion Emirates. Pria Prancis yang juga pernah membela Monaco semasa bermain itu, saat berbicara atas nama talkSPORT Bet Online Slots, mengatakan kepada GOAL ketika dimintai penilaiannya tentang Balogun: “Dia pemain bagus, dia pemain bagus di Ligue 1.
“Saya rasa dia tidak bisa kembali ke Arsenal. Situasinya cukup rumit, mereka sudah memiliki [Kai] Havertz dan [Viktor] Gyokeres. Jadi, bahkan bagi pemain top sekalipun, sulit untuk tampil baik di posisi ini bersama Arsenal.
“Saya rasa Balogun tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih dari yang dimiliki Arteta saat ini, dan mereka pun masih kesulitan. Namun, dia pemain bagus, tampil baik musim lalu, bermain bagus, mampu memanfaatkan ruang, dan punya teknik yang baik. Tetapi saya tidak yakin dia akan memberikan sesuatu yang lebih dari yang kami miliki di Arsenal saat ini.”
Ketika ditanya apakah Balogun bisa memberikan dampak lebih besar di klub lain di Inggris, setelah sempat nyaris pindah ke Merseyside, Grimandi menambahkan: “Mungkin. Saya rasa merekrutnya akan menjadi keputusan yang bagus bagi Everton.
“Saya rasa dia tentu bisa bermain di Liga Primer Inggris, tetapi level Arsenal saat ini begitu tinggi sehingga saya tidak yakin dia akan membantu tim meraih apa yang mereka inginkan.”
Bintang timnas putra AS buka peluang pindah ke Liga Primer Inggris
Kepindahan Balogun ke Everton senilai £40 juta ($53 juta) disepakati pada musim panas 2026, menyusul kiprahnya bersama USMNT di Piala Dunia yang digelar di kandang sendiri. Ia mengakhiri pembicaraan tersebut setelah muncul masalah selama proses pemeriksaan medis.
Ia masih terbuka untuk kembali ke tempat asalnya suatu saat nanti. Ketika ditanya oleh talkSPORT apakah ia bisa bermain di Liga Primer, penyerang pekerja keras itu berkata: “Ya, mungkin saja. Sepakbola penuh liku-liku, seperti yang kita lihat setelah Piala Dunia. Saya hampir pindah, tetapi transfer itu tidak terwujud. Namun, itu jelas tetap menjadi pilihan.”
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Akankah Balogun, pencetak gol yang sudah teruji, pindah klub pada 2027?
Balogun baru tampil tiga kali sebagai pemain pengganti untuk Monaco musim ini setelah pulih dari masalah ringan pada lutut. Ia juga masih menantikan gol pertamanya pada musim 2026-27. Balogun diperkirakan akan mendapat peran lebih besar dalam beberapa pekan dan bulan mendatang.
Jika ia kembali menemukan ritmenya, kemungkinan besar rumor transfer lainnya akan muncul saat pergantian tahun. Masih ada beberapa klub Liga Primer Inggris yang ingin merekrut penyerang nomor 9 yang telah membuktikan kemampuannya.
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