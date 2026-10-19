Arsenal masih sangat membutuhkan penyerang nomor 9 yang tajam, tetapi Grimandi, yang dua kali menjuarai Liga Primer Inggris, tidak yakin bahwa pemain jebolan akademi klub itu memiliki kualitas yang dibutuhkan di Stadion Emirates. Pria Prancis yang juga pernah membela Monaco semasa bermain itu, saat berbicara atas nama talkSPORT Bet Online Slots, mengatakan kepada GOAL ketika dimintai penilaiannya tentang Balogun: “Dia pemain bagus, dia pemain bagus di Ligue 1.

“Saya rasa dia tidak bisa kembali ke Arsenal. Situasinya cukup rumit, mereka sudah memiliki [Kai] Havertz dan [Viktor] Gyokeres. Jadi, bahkan bagi pemain top sekalipun, sulit untuk tampil baik di posisi ini bersama Arsenal.

“Saya rasa Balogun tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih dari yang dimiliki Arteta saat ini, dan mereka pun masih kesulitan. Namun, dia pemain bagus, tampil baik musim lalu, bermain bagus, mampu memanfaatkan ruang, dan punya teknik yang baik. Tetapi saya tidak yakin dia akan memberikan sesuatu yang lebih dari yang kami miliki di Arsenal saat ini.”

Ketika ditanya apakah Balogun bisa memberikan dampak lebih besar di klub lain di Inggris, setelah sempat nyaris pindah ke Merseyside, Grimandi menambahkan: “Mungkin. Saya rasa merekrutnya akan menjadi keputusan yang bagus bagi Everton.

“Saya rasa dia tentu bisa bermain di Liga Primer Inggris, tetapi level Arsenal saat ini begitu tinggi sehingga saya tidak yakin dia akan membantu tim meraih apa yang mereka inginkan.”