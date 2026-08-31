Getty/GOAL
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'Peluang besar' untuk Phil Foden setelah periode yang 'sangat menguras' di bawah Pep Guardiola, dengan Enzo Maresca didukung untuk mengubah bintang Manchester City itu menjadi pemain seperti yang selama ini diperkirakan semua orang
Foden telah memenangkan 20 trofi bersama Manchester City
Setelah menjalani debut seniornya untuk City pada November 2017, Foden telah menjadi bagian dari skuad tim utama di Etihad Stadium selama hampir sembilan tahun. Ia sudah mencatatkan 372 penampilan untuk City, mencetak 110 gol dan memenangkan 20 trofi, termasuk enam gelar Premier League dan Liga Champions.
Saat menembus tim utama, ia dianggap sebagai salah satu prospek paling panas yang pernah dimiliki sepakbola Inggris sejak legenda Manchester United dan Inggris, Wayne Rooney. Pemain kelahiran Stockport itu adalah talenta ajaib lain yang membawa kepercayaan diri yang ditempa saat bermain di jalanan ke level profesional.
Foden sempat tampil gemilang di bawah pelatih asal Catalonia, Guardiola, dengan mencetak 27 gol pada musim 2023-24, tetapi kemampuannya sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir, yang membuat peraih dua kali penghargaan PFA Young Player of the Year itu gagal mendapatkan tempat di skuad Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026.
Musim panas yang diawali dengan nada mengecewakan itu kemudian menghadirkan kontrak baru di Manchester dan peran penting di bawah ahli taktik asal Italia, Maresca, seorang pelatih yang mengenalnya dengan baik dari periode sebelumnya di Etihad sebagai asisten Guardiola.
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Awal baru bagi Foden setelah kepergian Guardiola
Foden telah menemukan awal baru yang ia dambakan tanpa harus mengamankan transfer, dengan mantan gelandang City Hamann, yang berbicara bekerja sama dengan ToonieBet, mengatakan kepada GOAL soal tantangan yang muncul ketika bertahan di satu tempat begitu lama: “Saya pikir bagi dia ini mungkin peluang terbesar, atau salah satu peluang terbesar bagi para pemain yang ada di sana atau tetap di sana, karena terlihat selalu ada masa-masa ketika dia [Pep] seperti kehilangan rasa suka pada mereka.
“Pemain yang luar biasa, ketika dia muncul, semua orang mengira dia akan menjadi pemain utama untuk City dan untuk Inggris. Dia bahkan tidak pergi ke Piala Dunia, misalnya, jadi ada masa-masa, saya pikir dalam beberapa musim terakhir, ada banyak masa ketika dia bahkan tidak menjadi starter.
“Jadi, bagi dia ini adalah sebuah peluang sekarang, karena tentu saja kita semua tahu bahwa sehebat apa pun Pep, bermain untuknya bisa sangat menguras tenaga. Ketika Anda bermain dalam waktu yang sangat lama, kadang sangat menyegarkan dan bagus untuk mendengar suara lain.
“Jadi, saya pikir, ya, ini juga peluang bagi manajer untuk mungkin merangkul anak ini dan berkata, ‘ini kesempatanmu sekarang, saya ingin Anda menjadi pemain seperti yang dipikirkan semua orang akan Anda jadi enam, tujuh, delapan tahun lalu’. Ini peluang besar baginya dan dia akan melangkah naik level.”
Maresca antusias dengan apa yang bisa ditawarkan Foden
Maresca mengatakan tentang Foden, dengan pemain yang kini berusia 26 tahun itu kembali tampak sepenuhnya termotivasi: “Dia terlihat sangat, sangat bagus dan orang-orang di dalam klub mengatakan bahwa, dibandingkan dengan satu atau dua tahun terakhir, Phil adalah pemain yang benar-benar berbeda dari segi suasana hati, dari segi apa yang ia tunjukkan dalam sesi latihan. Inilah yang kami inginkan. Phil berasal dari akademi, dari rumah sendiri, jadi menyenangkan bagi semua orang melihat dia terus menjadi lebih baik.”
Ia menambahkan: “Saya tidak tahu apakah dia bisa menjadi salah satu pemimpin. Tetapi yang pasti, karena banyak pemain pergi, dia harus melangkah maju dalam hal kepribadian, kepemimpinan, dan hal-hal semacam itu. Namun sekali lagi, sejak hari pertama saya sangat senang, sangat puas, dengan cara dia bekerja, dan juga dengan bagaimana, Anda tahu, suasana hatinya, bahagia, dia baik.”
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Man City 2026-27: Foden sejauh ini sudah mencatatkan dua assist
Foden sempat mengenakan ban kapten pada beberapa momen selama pramusim, dengan tugas kapten masih diperebutkan setelah Bernardo Silva dan Rodri hengkang, dan ia tampil tajam dalam dua kemenangan beruntun atas Bournemouth dan Crystal Palace, dengan membukukan dua assist.
Ia dimainkan di sisi kanan lini serang City, setelah kerap diminta bermain di sektor sayap oleh klub dan tim nasional, tetapi Maresca mengakui bahwa ia ingin sesekali memainkan bintang jebolan akademi itu di peran No.10, saat ia bersaing dengan pemain Prancis yang sulit ditebak, Rayan Cherki, untuk mendapatkan menit bermain reguler di posisi kreatif tersebut.
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