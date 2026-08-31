'Peluang besar' untuk Phil Foden setelah periode yang 'sangat menguras' di bawah Pep Guardiola, dengan Enzo Maresca didukung untuk mengubah bintang Manchester City itu menjadi pemain seperti yang selama ini diperkirakan semua orang

Foden telah menemukan awal baru yang ia dambakan tanpa harus mengamankan transfer, dengan mantan gelandang City Hamann, yang berbicara bekerja sama dengan ToonieBet, mengatakan kepada GOAL soal tantangan yang muncul ketika bertahan di satu tempat begitu lama: “Saya pikir bagi dia ini mungkin peluang terbesar, atau salah satu peluang terbesar bagi para pemain yang ada di sana atau tetap di sana, karena terlihat selalu ada masa-masa ketika dia [Pep] seperti kehilangan rasa suka pada mereka.

“Pemain yang luar biasa, ketika dia muncul, semua orang mengira dia akan menjadi pemain utama untuk City dan untuk Inggris. Dia bahkan tidak pergi ke Piala Dunia, misalnya, jadi ada masa-masa, saya pikir dalam beberapa musim terakhir, ada banyak masa ketika dia bahkan tidak menjadi starter.

“Jadi, bagi dia ini adalah sebuah peluang sekarang, karena tentu saja kita semua tahu bahwa sehebat apa pun Pep, bermain untuknya bisa sangat menguras tenaga. Ketika Anda bermain dalam waktu yang sangat lama, kadang sangat menyegarkan dan bagus untuk mendengar suara lain.

“Jadi, saya pikir, ya, ini juga peluang bagi manajer untuk mungkin merangkul anak ini dan berkata, ‘ini kesempatanmu sekarang, saya ingin Anda menjadi pemain seperti yang dipikirkan semua orang akan Anda jadi enam, tujuh, delapan tahun lalu’. Ini peluang besar baginya dan dia akan melangkah naik level.”