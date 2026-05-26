"Peluang besar" bagi klub Bundesliga: Rumor spektakuler tentang kembalinya Niclas Füllkrug

Setelah masa peminjamannya di AC Milan berakhir, Füllkrug kembali ke klub asalnya, West Ham United, di mana kontraknya masih berlaku hingga akhir Juni 2028. Kontrak tersebut dilaporkan tidak memuat klausul pelepasan.

Namun, kemungkinan besar ia tidak akan bertahan di London, mengingat The Hammers terdegradasi ke divisi kedua Liga Inggris setelah finis di peringkat ke-18 Premier League, dan sulit bagi mereka untuk membiayai penyerang dengan gaji tahunan diperkirakan sebesar 4,5 juta euro; selain itu, Füllkrug tidak pernah mampu memenuhi ekspektasi yang ditempatkan padanya di West Ham.

Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa West Ham hanya akan meminta biaya transfer yang rendah untuk Füllkrug atau melepaskan pemain berusia 33 tahun tersebut dari kontraknya tanpa biaya transfer dengan memberikan kompensasi, demi menghapusnya dari daftar gaji.