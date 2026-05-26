Seperti dilaporkan oleh Bild, klub Bundesliga tersebut memiliki "kesempatan besar" untuk membawa kembali penyerang berusia 33 tahun itu ke Jerman pada bursa transfer musim panas mendatang.
"Peluang besar" bagi klub Bundesliga: Rumor spektakuler tentang kembalinya Niclas Füllkrug
Setelah masa peminjamannya di AC Milan berakhir, Füllkrug kembali ke klub asalnya, West Ham United, di mana kontraknya masih berlaku hingga akhir Juni 2028. Kontrak tersebut dilaporkan tidak memuat klausul pelepasan.
Namun, kemungkinan besar ia tidak akan bertahan di London, mengingat The Hammers terdegradasi ke divisi kedua Liga Inggris setelah finis di peringkat ke-18 Premier League, dan sulit bagi mereka untuk membiayai penyerang dengan gaji tahunan diperkirakan sebesar 4,5 juta euro; selain itu, Füllkrug tidak pernah mampu memenuhi ekspektasi yang ditempatkan padanya di West Ham.
Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa West Ham hanya akan meminta biaya transfer yang rendah untuk Füllkrug atau melepaskan pemain berusia 33 tahun tersebut dari kontraknya tanpa biaya transfer dengan memberikan kompensasi, demi menghapusnya dari daftar gaji.
Füllkrug tampaknya tertarik untuk kembali ke Jerman
Hal ini tentu saja menjadi peluang bagi Werder untuk bergerak cepat dan merekrut sang penyerang untuk musim mendatang. Sebenarnya, klub asal Bremen itu sudah tertarik untuk merekrutnya pada bursa transfer musim dingin lalu, namun saat itu kesepakatan gagal tercapai karena kendala finansial. Füllkrug sendiri tampaknya tidak menolak untuk kembali ke Bundesliga, terutama karena ia ingin tinggal lebih dekat dengan kota kelahirannya, Hannover, di masa depan.
Namun, sang penyerang tampaknya menolak pindah ke MLS. Beberapa klub di sana juga dilaporkan menunjukkan minat, tetapi sang pemain lebih memilih untuk kembali ke tanah airnya.
Füllkrug telah mengenakan seragam Werder antara tahun 2008 dan 2023, dengan jeda selama masa peminjaman. Untuk Bremen, ia mencetak 19 gol dan 16 assist dalam 124 pertandingan di semua kompetisi.