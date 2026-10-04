'Peluang 75 persen!' - Emmanuel Eboue mendukung juara bertahan Arsenal untuk mempertahankan gelar Liga Primer Inggris

Arsenal memasuki musim 2026-27 dengan target mempertahankan gelar setelah mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun pada musim lalu. Saat ini berada di posisi kedua klasemen, terpaut tiga poin dari pemuncak Manchester City, Arsenal menunjukkan konsistensi yang meyakinkan meski menelan kekalahan telak 3-0 dari Brighton sebelum jeda internasional.

Menilai persaingan perebutan gelar, Eboue, yang membela klub tersebut antara 2004 dan 2011, mengatakan kepada LiveFootballTickets: "Arsenal adalah tim saya. Musim ini akan sangat sulit karena ada begitu banyak tim bagus dan pemain bagus. Namun jika Arsenal bermain seperti yang selama ini mereka tampilkan, saya percaya mereka bisa menjuarai liga. Saya akan memberi mereka mungkin peluang 75 persen."