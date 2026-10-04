AFP
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'Peluang 75 persen!' - Emmanuel Eboue mendukung juara bertahan Arsenal untuk mempertahankan gelar Liga Primer Inggris
Ekspektasi tinggi untuk juara bertahan
Arsenal memasuki musim 2026-27 dengan target mempertahankan gelar setelah mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun pada musim lalu. Saat ini berada di posisi kedua klasemen, terpaut tiga poin dari pemuncak Manchester City, Arsenal menunjukkan konsistensi yang meyakinkan meski menelan kekalahan telak 3-0 dari Brighton sebelum jeda internasional.
Menilai persaingan perebutan gelar, Eboue, yang membela klub tersebut antara 2004 dan 2011, mengatakan kepada LiveFootballTickets: "Arsenal adalah tim saya. Musim ini akan sangat sulit karena ada begitu banyak tim bagus dan pemain bagus. Namun jika Arsenal bermain seperti yang selama ini mereka tampilkan, saya percaya mereka bisa menjuarai liga. Saya akan memberi mereka mungkin peluang 75 persen."
- Getty Images Sport
Waspadai ancaman dari London Barat
Meski City asuhan Enzo Maresca menjadi penghalang utama di puncak klasemen, Eboue memperingatkan bahwa Chelsea milik Xabi Alonso bisa mengganggu upaya Arsenal mempertahankan gelar. Mantan bek kanan Pantai Gading itu menyoroti kualitas dan kedalaman skuad di Stamford Bridge sebagai faktor kunci yang mampu mengacaukan ritme para rival mereka.
Menegaskan ancaman yang ditimbulkan sesama tim London itu, ia bersikeras: "Chelsea adalah tim yang harus diwaspadai Arsenal karena mereka memiliki banyak pemain yang sangat bagus. Premier League akan sangat berat, tetapi saya percaya dengan apa yang dilakukan Arteta dan saya percaya pada Arsenal."
Ambisi kontinental menyusul patah hati di Eropa
Di kancah Eropa, Arsenal berambisi mengambil langkah terakhir setelah kekecewaan musim lalu di Budapest, ketika laju sempurna delapan pertandingan di fase liga berakhir dengan kekalahan adu penalti dari Paris Saint-Germain.
Merefleksikan ketangguhan mental Arsenal, Eboue mengatakan: "Arsenal semakin dekat dan semakin dekat. Jika Anda terus mendekat setiap tahun, suatu hari Anda akan memenangkannya. Saya percaya pada tim ini dan pada cara mereka bermain. Dulu, orang-orang akan mengatakan Arsenal bermain sepakbola bagus tetapi mereka tidak menang. Sekarang tim-tim akan takut saat mereka bermain melawan Arsenal."
- AFP
Faktor Arteta menginspirasi kesuksesan masa depan
Kematangan yang terus berkembang itu langsung terlihat ketika klub London utara tersebut memulai kampanye Liga Champions 2026-27 mereka dengan kemenangan tandang 1-0 yang penuh perjuangan atas Napoli, menunjukkan ketenangan mereka dalam kondisi yang tidak bersahabat. Disiplin taktik ketat yang diterapkan Arteta telah menghidupkan kembali Stadion Emirates menjadi benteng yang menakutkan bagi tim lawan yang datang. Memuji dampak transformatif dari pelatih asal Spanyol itu, Eboue menutup dengan berkata: "Saya mencintai Arteta. Saya sangat menyukai manajer ini."
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