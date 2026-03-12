Pellegrini membalas gol Bernardeschi, lalu tiang gawang menghentikan Roma dan Bologna: 1-1, segalanya akan ditentukan di leg kedua

Setelah mengalami dua kekalahan telak di liga melawan Genoa dan Verona, Bologna dan Roma bertanding dalam leg pertama babak 16 besar Liga Europa dalam derby Italia dan berakhir imbang 1-1 pada pertandingan pertama: di leg pertama yang digelar di Stadion Dall’Ara, kedua tim berbagi hasil imbang. Gol pembuka Rossoblù, yang dicetak oleh tendangan melengkung kaki kiri Bernardeschi setelah aksi individu yang hebat dari Rowe, dibalas oleh gol penyama kedudukan dari Lorenzo Pellegrini, yang dengan cekatan mencetak gol dari jarak dekat dan memanfaatkan assist dari Malen (yang juga menuai beberapa protes dari pihak Emilia).

Segalanya akan ditentukan dalam pertandingan leg kedua tepat tujuh hari lagi di Olimpico (pertandingan akan digelar di ibu kota karena posisi Giallorossi yang lebih baik di fase liga).