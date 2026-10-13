Menurut Pellegatti, sosok yang tepat adalah Piero Ausilio, yang kini menjadi mantan direktur olahraga Inter. Namanya sudah diajukan beberapa hari lalu dan kembali disebut hari ini. Ausilio berperan dalam banyak kesuksesan Inter selama 29 tahun bersama klub tersebut.

"Jangan melihat masa lalunya: saya pasti sudah merekrut Piero Ausilio satu jam setelah ia meninggalkan Inter! Ia mengenal sepakbola Italia, berwibawa, dan tahu cara berbicara dengan para pemain bintang."