AC Milan membutuhkan seorang petinggi yang dapat membantu Ruben Amorim mengelola skuad dan mungkin juga menangani urusan transfer. Itulah pendapat jurnalis ternama Carlo Pellegatti, sosok yang telah lama dikenal di Mediaset dan kini menjadi tamu di banyak acara. Saat tampil di Radio Sportiva hari ini, ia kembali menyebut dengan jelas sosok petinggi yang saat ini tidak terikat kontrak dan dinilainya cocok untuk AC Milan: mantan petinggi Inter, Piero Ausilio.
Pellegatti kembali menegaskan: "AC Milan membutuhkan orang-orang yang paham sepak bola. Ausilio seharusnya direkrut satu jam setelah meninggalkan Inter."
Orang-orang di lapangan
Proyek Ruben Amorim terus berkembang, tetapi masih mengalami pasang surut. Menurut Pellegatti, penyebabnya adalah ketiadaan sosok manajemen yang mendampingi pelatih dan memahami sepakbola Italia: "Milan membutuhkan orang-orang yang memahami seluk-beluk lapangan untuk mendampingi Amorim"
Ausilio, Nama yang Tepat
Menurut Pellegatti, sosok yang tepat adalah Piero Ausilio, yang kini menjadi mantan direktur olahraga Inter. Namanya sudah diajukan beberapa hari lalu dan kembali disebut hari ini. Ausilio berperan dalam banyak kesuksesan Inter selama 29 tahun bersama klub tersebut.
"Jangan melihat masa lalunya: saya pasti sudah merekrut Piero Ausilio satu jam setelah ia meninggalkan Inter! Ia mengenal sepakbola Italia, berwibawa, dan tahu cara berbicara dengan para pemain bintang."
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