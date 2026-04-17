"Pelatihnya bukan masalahnya!" - Para bintang Tottenham dihujat habis-habisan oleh Toby Alderweireld; bek mantan Spurs itu sangat kritis terhadap Cristian Romero dan Micky van de Ven

Alderweireld mengungkapkan pemikirannya yang sebenarnya kepada ESPN mengenai krisis yang melanda London Utara. Dengan Tottenham yang berada di posisi ke-18 dengan 30 poin—dua poin di belakang West Ham yang berada di peringkat ke-17—pemain asal Belgia itu tidak segan-segan mengkritik.

Dia mempertanyakan kualitas skuad. "Saya pikir Anda juga perlu mulai melihat kualitas murni. Apa yang dilakukan pemain-pemain besar? Apa yang dilakukan pemain-pemain berkualitas? Yaitu menjadi penentu di momen-momen penting, mencapai level Anda ... Dan itu tidak terjadi sepanjang musim ini. Pemain-pemain yang dibeli dengan harga mahal namun tetap tidak memberikan kontribusi, bukan hanya dalam satu atau dua pertandingan atau periode tertentu, tetapi sepanjang musim. Anda hanya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak cukup baik dalam hal kualitas."