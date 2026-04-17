"Pelatihnya bukan masalahnya!" - Para bintang Tottenham dihujat habis-habisan oleh Toby Alderweireld; bek mantan Spurs itu sangat kritis terhadap Cristian Romero dan Micky van de Ven
Penilaian tajam terhadap skuad
Alderweireld mengungkapkan pemikirannya yang sebenarnya kepada ESPN mengenai krisis yang melanda London Utara. Dengan Tottenham yang berada di posisi ke-18 dengan 30 poin—dua poin di belakang West Ham yang berada di peringkat ke-17—pemain asal Belgia itu tidak segan-segan mengkritik.
Dia mempertanyakan kualitas skuad. "Saya pikir Anda juga perlu mulai melihat kualitas murni. Apa yang dilakukan pemain-pemain besar? Apa yang dilakukan pemain-pemain berkualitas? Yaitu menjadi penentu di momen-momen penting, mencapai level Anda ... Dan itu tidak terjadi sepanjang musim ini. Pemain-pemain yang dibeli dengan harga mahal namun tetap tidak memberikan kontribusi, bukan hanya dalam satu atau dua pertandingan atau periode tertentu, tetapi sepanjang musim. Anda hanya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak cukup baik dalam hal kualitas."
Para pemain didesak untuk bertanggung jawab
Spurs telah berganti-ganti manajer secara terus-menerus dalam upaya menghentikan tren penurunan performa mereka, dengan Roberto De Zerbi baru-baru ini ditunjuk sebagai manajer ketiga musim ini setelah Thomas Frank dan Igor Tudor. Namun, mantan bek tengah tersebut meyakini bahwa para pemain harus bertanggung jawab atas situasi ini, bukan bersembunyi di balik bangku cadangan.
"Sekarang Anda menyadari bahwa pelatih bukanlah masalahnya, ini murni soal skuad," kata Alderweireld. "Kualitas skuad, tanggung jawab para pemain. Anda bisa saja menempatkan pelatih lain, tetapi Anda menyadari bahwa mereka tidak mampu memberikan apa yang seharusnya mereka berikan. Dan pada akhirnya, itu semua soal kualitas."
Duo bek itu mendapat kritikan tajam
Mantan pemain timnas Belgia itu sangat terkejut melihat performa buruk duet bek Romero dan Van de Ven. Sebagai tokoh kunci dalam perjalanan klub di Liga Champions sebelumnya, ia tahu apa yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan.
"Saya melihat Romero, saya melihat Van de Ven... Mereka sama sekali tidak bermain di level terbaik mereka," katanya. "Lagi pula, bukan hanya untuk sementara, tapi sebenarnya sepanjang musim. Lalu saya juga melihat Romero yang terlalu sering mendapat kartu merah, tidak membuat keputusan yang tepat, dan karenanya mengecewakan timnya."
Apa langkah selanjutnya bagi Spurs yang sedang terpuruk?
Ke depan, Tottenham harus segera memperbaiki kelemahan-kelemahan mencolok di lapangan ini untuk mengejar ketertinggalan dua poin demi menghindari degradasi. Dengan hanya enam pertandingan tersisa untuk mempertahankan status mereka di kasta tertinggi, dimulai dari laga melawan Brighton, klub ini dihadapkan pada tugas yang sangat berat. Jika para pemain gagal menanggapi peringatan ini, degradasi ke Championship menanti.