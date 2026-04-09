Pemenang Piala Dunia asal Italia, Marco Materazzi, yakin sudah waktunya ada perubahan di bangku cadangan Anfield, dan menyebut rekan senegaranya serta mantan manajer Chelsea, Enzo Maresca, sebagai kandidat ideal untuk membawa klub ini melangkah maju. Maresca, yang membawa Chelsea meraih gelar Conference League dan Piala Dunia Antarklub, belum memiliki pekerjaan sejak meninggalkan Stamford Bridge pada Januari lalu.

Berbicara kepada Hajper, mantan bek Inter itu menjelaskan mengapa pria berusia 46 tahun itu adalah orang yang tepat untuk posisi tersebut: "Bisakah Enzo Maresca membawa Real Madrid menjadi juara lagi? Ya, kenapa tidak! Dia fasih berbahasa Spanyol karena pernah berada di Sevilla, tapi saya pikir Maresca juga memiliki peluang bagus untuk mendapatkan pekerjaan di Liga Premier musim depan. Newcastle United? Bukan pilihan saya. Manchester United akan menjadi langkah yang bagus bagi Maresca, tapi dia terlalu terikat dengan Manchester City untuk mewujudkan hal itu. Saya pikir Liverpool akan menjadi pilihan terbaik bagi Enzo Maresca. Dia adalah pelatih yang sempurna untuk memimpin proses pembenahan di Liverpool guna menciptakan visi baru bagi tim."