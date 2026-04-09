(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Pelatih yang tepat untuk membangkitkan Liverpool" - Para pendukung Liverpool didesak untuk mengganti Arne Slot dengan mantan manajer Chelsea
Slot jadi sorotan setelah kekalahan di Paris
Masa-masa indah sang pelatih asal Belanda di Anfield telah berakhir secara mendadak, seiring dengan ancaman musim tanpa gelar dan kemungkinan tersingkir dari Liga Champions yang kini menghantui Liverpool. Kekalahan 2-0 pada leg pertama perempat final melawan Paris Saint-Germain membuat The Reds harus berjuang keras, terutama setelah performa domestik yang membuat mereka tertinggal 21 poin dari pemuncak klasemen Liga Premier, Arsenal.
Keputusan taktis Slot menjadi sorotan tajam, terutama setelah penampilan yang mengecewakan di Parc des Princes. Setelah pertandingan, manajer Liverpool itu mengakui bahwa timnya "beruntung hanya kalah 2-0", menyadari bahwa raksasa Ligue 1 itu jauh lebih unggul pada malam itu dan bisa saja dengan mudah memperlebar selisih kemenangan.
- AFP
Materazzi menunjuk penerus yang 'sempurna'
Pemenang Piala Dunia asal Italia, Marco Materazzi, yakin sudah waktunya ada perubahan di bangku cadangan Anfield, dan menyebut rekan senegaranya serta mantan manajer Chelsea, Enzo Maresca, sebagai kandidat ideal untuk membawa klub ini melangkah maju. Maresca, yang membawa Chelsea meraih gelar Conference League dan Piala Dunia Antarklub, belum memiliki pekerjaan sejak meninggalkan Stamford Bridge pada Januari lalu.
Berbicara kepada Hajper, mantan bek Inter itu menjelaskan mengapa pria berusia 46 tahun itu adalah orang yang tepat untuk posisi tersebut: "Bisakah Enzo Maresca membawa Real Madrid menjadi juara lagi? Ya, kenapa tidak! Dia fasih berbahasa Spanyol karena pernah berada di Sevilla, tapi saya pikir Maresca juga memiliki peluang bagus untuk mendapatkan pekerjaan di Liga Premier musim depan. Newcastle United? Bukan pilihan saya. Manchester United akan menjadi langkah yang bagus bagi Maresca, tapi dia terlalu terikat dengan Manchester City untuk mewujudkan hal itu. Saya pikir Liverpool akan menjadi pilihan terbaik bagi Enzo Maresca. Dia adalah pelatih yang sempurna untuk memimpin proses pembenahan di Liverpool guna menciptakan visi baru bagi tim."
Warisan Chelsea dan loyalitas skuad
Nilai Maresca tetap tinggi meski ia telah hengkang dari London Barat, dengan para bintang Chelsea saat ini masih secara terbuka mengakui pengaruhnya terhadap tim. Selama masa jabatannya, ia dipuji karena berhasil membawa stabilitas ke dalam lingkungan yang kacau, sebuah pandangan yang juga disuarakan oleh mereka yang bekerja di bawahnya setiap hari.
Bek The Blues, Marc Cucurella, baru-baru ini mengungkapkan penyesalannya atas kepergian sang manajer, dengan mengatakan: "Ketika seorang manajer memberi Anda kepercayaan diri dan menawarkan platform untuk memperebutkan gelar, Anda akan rela berkorban untuknya. Saat Maresca pergi, hal itu berdampak besar pada kami. Ini adalah keputusan yang diambil oleh klub. Jika Anda bertanya kepada saya, saya tidak akan mengambil keputusan ini."
- Getty Images
Perjuangan berat demi kelangsungan hidup Slot
Keputusan taktis Slot menjadi sorotan tajam, terutama keputusannya untuk membiarkan Mohamed Salah duduk di bangku cadangan tanpa dimainkan selama kekalahan tersebut. Manajer itu membela keputusannya dengan menyatakan bahwa pertandingan itu berubah menjadi soal "bertahan" di menit-menit akhir, bukan mengejar gol, namun hal itu tak banyak membantu meredam kritik dari mereka yang meyakini sang manajer telah kehilangan sentuhan magisnya. The Reds kini harus menyeimbangkan harapan mereka yang semakin memudar untuk finis di empat besar dengan kebutuhan akan comeback bersejarah di kompetisi Eropa. Jika Slot tidak mampu menemukan cara untuk mengalahkan PSG, bayang-bayang Maresca hanya akan semakin membesar di atas bangku cadangan Anfield.