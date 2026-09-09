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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pelatih yang kebingungan dan lini pertahanan amburadul: suporter Al Ahly meratap setelah awal musim yang mengecewakan

Al Qadsiah vs Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Saudi Pro League
M. Pusic
Arab Saudi
Belanda

"... inilah Al Ahly antarbenua!"

Kekecewaan suporter Al-Ahli Saudi berlanjut setelah kekalahan baru yang dialami "Al-Raqi" pada hari Selasa, menghadapi Al-Qadsiah dengan skor 3-2 dalam pekan keenam Liga Roshn Saudi untuk kalangan profesional.

Berbeda dengan kestabilan teknis yang mengantarkan tim meraih gelar dua kali di Liga Champions Elite Asia di bawah kepemimpinan mantan pelatih Jerman, Matthias Jaissle, Al-Ahli mengalami kekacauan yang mencolok bersama pelatih barunya asal Belanda, Marino Pusic.

Selama 6 pertandingan yang dijalani tim di liga musim ini, Al-Ahli menang dalam 3 pertandingan dan kalah dalam jumlah yang sama, yang melipatgandakan kekhawatiran di tengah tuduhan yang terus dilayangkan kepada sang pelatih terkait buruknya penempatan para pemain.

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    Dalam konteks ini, jurnalis Saudi Mohammed Al-Shiekhi, mantan direktur pusat media klub Al-Ahli, mengkritik pelatih Bozidar Bandovic setelah kekalahan kemarin.

    Al-Shiekhi menulis melalui platform X: "Pelatih yang tersesat.. lini tengah yang terbuka, dan pertahanan jalanan".

    Ia melanjutkan: "Inilah Al-Ahli kontinental. Mereka mendatangkan pemain-pemain yang berada di bawah level klub dan tidak sepadan dengan partisipasi internasionalnya, sementara untuk klub lain mereka menghadirkan transfer terbesar dan terkuat".

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    Kata-kata ini memicu kemarahan sejumlah pendukung Al Ahli yang mengikuti Al Shaikhi melalui akunnya di X, dan sebagian besar dari mereka melontarkan kritik bukan hanya kepada direktur teknik, tetapi juga kepada para pejabat yang mendatangkannya ke tim.

    Akun Bader jazi berkomentar: "Masalahnya adalah kamu meringkas segalanya pada seorang pelatih dan para pemain, padahal kesalahan yang sesungguhnya lebih besar dari itu. Al Ahli membutuhkan proyek yang jelas dan dukungan yang setara dengan kedudukan serta partisipasi eksternalnya, bukan transaksi setetes demi setetes lalu kita menyalahkan pelatih dan pemain atas hasilnya."

    Ia melanjutkan: "Pelatihnya buruk, tetapi apa salah pelatih jika Trincao berjalan-jalan di lapangan? Atangana ikut andil pada gol kedua dan ketiga, dan ia berjalan-jalan seolah tidak sedang berada di dalam pertandingan. Apa salah pelatih jika Rayan Hamed tidak tahu cara menutup pemain? Pelatih menanggung kesalahannya sendiri, tetapi tidak setiap kesalahan individu kita bebankan kepada pelatih."

    Teori konspirasi pun turut hadir di benak sebagian orang, di mana sebuah akun yang menamai dirinya An-Nazhrah Ats-Tsaqibah mengatakan: "Sutradaranya menginginkan begini, wahai Al Shaikhi, mengulang kenangan tahun 2016, Hassi dan Al Mahyani. Kekuatan hanya milik Allah SWT, dan cukup bagi kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil."

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    faris menulis: "Ketika kamu menyerahkan lehermu kepada seorang pelatih magang, hasil ini akan datang dalam pertandingan melawan sebuah tim, kamu mencoba taktik, memainkan Firas sebagai sayap, Trincao sebagai nomor 10, dan Sebastian sebagai nomor 8. Hasilnya 3 dengan penuh belas kasihan, dan Rayan bermain sebagai bek."

    Dengan cara serupa, "Amin Al Subhi Abu Mishari" mengomentari cara bermain Pusic, ia berkata: "Bermain dengan satu poros dan menghadapi Al Qadsiah, ini adalah kerja yang gagal dan perencanaan yang lemah. Kita kehilangan Firas di sisi kanan dan Trincao di tengah, padahal ia tidak berguna baik di tengah maupun di sayap."

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