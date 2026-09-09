Kata-kata ini memicu kemarahan sejumlah pendukung Al Ahli yang mengikuti Al Shaikhi melalui akunnya di X, dan sebagian besar dari mereka melontarkan kritik bukan hanya kepada direktur teknik, tetapi juga kepada para pejabat yang mendatangkannya ke tim.

Akun Bader jazi berkomentar: "Masalahnya adalah kamu meringkas segalanya pada seorang pelatih dan para pemain, padahal kesalahan yang sesungguhnya lebih besar dari itu. Al Ahli membutuhkan proyek yang jelas dan dukungan yang setara dengan kedudukan serta partisipasi eksternalnya, bukan transaksi setetes demi setetes lalu kita menyalahkan pelatih dan pemain atas hasilnya."

Ia melanjutkan: "Pelatihnya buruk, tetapi apa salah pelatih jika Trincao berjalan-jalan di lapangan? Atangana ikut andil pada gol kedua dan ketiga, dan ia berjalan-jalan seolah tidak sedang berada di dalam pertandingan. Apa salah pelatih jika Rayan Hamed tidak tahu cara menutup pemain? Pelatih menanggung kesalahannya sendiri, tetapi tidak setiap kesalahan individu kita bebankan kepada pelatih."

Teori konspirasi pun turut hadir di benak sebagian orang, di mana sebuah akun yang menamai dirinya An-Nazhrah Ats-Tsaqibah mengatakan: "Sutradaranya menginginkan begini, wahai Al Shaikhi, mengulang kenangan tahun 2016, Hassi dan Al Mahyani. Kekuatan hanya milik Allah SWT, dan cukup bagi kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil."

faris menulis: "Ketika kamu menyerahkan lehermu kepada seorang pelatih magang, hasil ini akan datang dalam pertandingan melawan sebuah tim, kamu mencoba taktik, memainkan Firas sebagai sayap, Trincao sebagai nomor 10, dan Sebastian sebagai nomor 8. Hasilnya 3 dengan penuh belas kasihan, dan Rayan bermain sebagai bek."

Dengan cara serupa, "Amin Al Subhi Abu Mishari" mengomentari cara bermain Pusic, ia berkata: "Bermain dengan satu poros dan menghadapi Al Qadsiah, ini adalah kerja yang gagal dan perencanaan yang lemah. Kita kehilangan Firas di sisi kanan dan Trincao di tengah, padahal ia tidak berguna baik di tengah maupun di sayap."

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