Pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, menjelaskan mengapa ia menolak menatap kamera dalam sesi pemotretan FIFA yang canggung

Di lapangan, Uruguay mengalami awal yang sulit dalam kampanye Grup H mereka, tertinggal 1-0 pada babak pertama meskipun melepaskan 27 tembakan sepanjang pertandingan, dengan 10 di antaranya mengarah ke gawang. Maxi Araujo akhirnya menyelamatkan satu poin dengan gol penyama kedudukan pada menit ke-80, namun Bielsa mengungkapkan kekecewaannya karena para pemainnya hanya menunjukkan kemampuan terbaik mereka selama setengah pertandingan. "Saya pikir fakta bahwa kami tidak menang terkait dengan ketidakmampuan kami untuk menampilkan versi terbaik dari diri kami," kata Bielsa. "Itulah mengapa kami tidak bisa menang. Kami memiliki segalanya untuk bermain di babak pertama seperti yang kami lakukan di babak kedua, tetapi kami hanya melakukannya selama setengah waktu."