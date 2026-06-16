Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, menjelaskan mengapa ia menolak menatap kamera dalam sesi pemotretan FIFA yang canggung
Bielsa menjelaskan foto viralnya
Setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Arab Saudi di Miami, Bielsa ditanya mengenai sesi pemotretan FIFA-nya yang viral. Pelatih berusia 70 tahun itu tertangkap kamera sedang menatap lantai saat menjalani sesi wawancara media menjelang turnamen, sebuah cuplikan yang dengan cepat beredar di internet. Namun, seperti dilaporkan ESPN, pelatih veteran tersebut mengabaikan perbincangan luas mengenai sikapnya dan menolak menanggapi pertanyaan tersebut. "Saya tidak perlu memberikan penjelasan apa pun," kata Bielsa. "Foto itu diambil sebagaimana adanya. Saya bukan model. Saya tidak punya jawaban untuk itu. Haruskah saya juga menjelaskan mengapa saya tidak menatap orang-orang yang sedang berbicara sekarang? Tidak ada penjelasan yang perlu saya berikan."
- AFP
Tak perlu penjelasan
Mantan pelatih Leeds United itu awalnya berusaha beralih ke topik-topik seputar sepak bola selama konferensi pers pasca-pertandingan, tetapi tiba-tiba ia memutuskan untuk kembali membahas pertanyaan-pertanyaan seputar sesi foto yang tidak biasa itu tanpa diminta. Tetap teguh pada pendiriannya, Bielsa menegaskan kembali bahwa manajer sepak bola tidak seharusnya diharapkan untuk tampil atau berpose di depan kamera layaknya model fesyen. "Saya yakin ada batasannya dalam hal apa yang perlu kami jelaskan," katanya. “Apakah jika saya menengadah atau menunduk, ada begitu banyak hal yang harus dijelaskan? Beberapa situasi tidak perlu dijelaskan. Kami tidak berkewajiban untuk bersikap seperti model. Hal-hal seperti itu tidak berdasar. Saya tidak melakukan kesalahan apa pun.”
Kekecewaan di lapangan
Di lapangan, Uruguay mengalami awal yang sulit dalam kampanye Grup H mereka, tertinggal 1-0 pada babak pertama meskipun melepaskan 27 tembakan sepanjang pertandingan, dengan 10 di antaranya mengarah ke gawang. Maxi Araujo akhirnya menyelamatkan satu poin dengan gol penyama kedudukan pada menit ke-80, namun Bielsa mengungkapkan kekecewaannya karena para pemainnya hanya menunjukkan kemampuan terbaik mereka selama setengah pertandingan. "Saya pikir fakta bahwa kami tidak menang terkait dengan ketidakmampuan kami untuk menampilkan versi terbaik dari diri kami," kata Bielsa. "Itulah mengapa kami tidak bisa menang. Kami memiliki segalanya untuk bermain di babak pertama seperti yang kami lakukan di babak kedua, tetapi kami hanya melakukannya selama setengah waktu."
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan nasib Uruguay?
Setelah mengalami kekalahan tak terduga, Uruguay kini dihadapkan pada tantangan krusial untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Dengan keempat tim sama-sama mengoleksi satu poin setelah Spanyol bermain imbang 0-0 melawan Cape Verde pada Senin pagi tadi, Bielsa akan menuntut konsistensi yang lebih baik. Uruguay akan menghadapi Cape Verde pada pertandingan berikutnya sebelum menutup fase grup melawan Spanyol, di mana mereka harus memanfaatkan peluang dengan efektif agar bisa lolos.