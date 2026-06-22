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Pelatih Turki tetap mempertahankan jabatannya sementara Asosiasi Sepak Bola (FA) berjanji akan 'mendukung' Vincenzo Montella yang sedang mendapat kritikan tajam, meskipun timnya tersingkir secara memalukan dari Piala Dunia
Ketua TFF menegaskan bahwa Montella aman
Tim nasional Turki tiba di Amerika Utara dengan harapan tinggi menjelang penampilan perdana mereka di Piala Dunia setelah 24 tahun, namun penampilan yang mengecewakan di babak penyisihan grup di AS, Kanada, dan Meksiko membuat mereka tersingkir sebelum hari pertandingan terakhir. Meskipun tersingkir lebih awal, Presiden TFF Ibrahim Haciosmanoglu dengan cepat menepis segala spekulasi mengenai pergantian pelatih, dan menegaskan bahwa Montella tetaplah orang yang tepat untuk memimpin tim nasional ini ke depan.
Haciosmanoglu menegaskan dukungannya kepada pelatih asal Italia tersebut pada hari Senin, dengan mengatakan kepada para wartawan: "Kami akan tetap mendukung pelatih tim ini dan para pemain. Ini bukan klub. Jika Anda melihat tim-tim klub, kegagalan terjadi justru karena kurangnya kesinambungan. Anda tidak bisa begitu saja menyingkirkan 15 pemain dan mendatangkan 15 pemain baru ke sini."
- Getty Images Sport
Tetap mendukung proses tersebut meskipun hasilnya kurang memuaskan
Kegagalan Turki dipastikan dengan cara yang menyedihkan, dimulai dengan kekalahan 2-0 pada laga pembuka melawan Australia. Harapan untuk bangkit sangat tinggi saat menghadapi Paraguay, namun meski bermain dengan keunggulan jumlah pemain selama sebagian besar pertandingan, Turki tetap menelan kekalahan 1-0. Hal ini membuat laga mendatang mereka melawan AS menjadi laga yang tak lagi menentukan, hanya berfungsi sebagai kesempatan untuk "penutup yang damai" bagi musim panas yang mengecewakan.
"Anda tidak bisa memecat pelatih dan mendatangkan yang baru. Anda tidak bisa mengganti ketua dan menunjuk yang baru," jelas Haciosmanoglu.
Ia menekankan bahwa federasi melihat gambaran yang lebih besar, termasuk kampanye kualifikasi yang sukses yang membawa tim ini ke panggung dunia. “Itulah mengapa kami tetap mendukung para pemain kami. Kami tidak akan pernah menukar mereka yang telah menemani kami dalam perjalanan ini dengan orang lain yang kami temui di sepanjang jalan.”
Keteraturan daripada reaksi spontan
Argumen utama presiden TFF berpusat pada kebutuhan akan stabilitas, sebuah kemewahan yang sering kali tak ada di dunia sepak bola Turki yang penuh gejolak. Dengan menolak memecat Montella, federasi berharap dapat memutus siklus pemikiran jangka pendek yang telah menghambat tim nasional di masa lalu.
Menanggapi kritik pedas yang menghujani skuad dan staf pelatih, ketua TFF menegaskan bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh tekanan publik atau sorotan media. Ia yakin bahwa kelompok pemain dan staf saat ini memiliki kualitas untuk bangkit kembali, asalkan diberi waktu untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan selama kampanye ini.
- Getty Images Sport
Sorotan pada Kualifikasi Euro 2028
Setelah perjalanan mereka di Piala Dunia berakhir lebih awal, Turki kini telah mengalihkan fokusnya ke siklus kompetisi internasional besar berikutnya. Target kini telah ditetapkan dengan tegas pada Euro 2028, dengan Haciosmanoglu menyatakan keyakinan penuh bahwa skuad ini akan membawa negara tersebut kembali meraih kejayaan. Ia menyatakan dengan lugas: "Para pemain ini akan membawa kita meraih kesuksesan yang sama sekali lagi."