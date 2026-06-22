Pelatih Turki tetap mempertahankan jabatannya sementara Asosiasi Sepak Bola (FA) berjanji akan 'mendukung' Vincenzo Montella yang sedang mendapat kritikan tajam, meskipun timnya tersingkir secara memalukan dari Piala Dunia

Tim nasional Turki tiba di Amerika Utara dengan harapan tinggi menjelang penampilan perdana mereka di Piala Dunia setelah 24 tahun, namun penampilan yang mengecewakan di babak penyisihan grup di AS, Kanada, dan Meksiko membuat mereka tersingkir sebelum hari pertandingan terakhir. Meskipun tersingkir lebih awal, Presiden TFF Ibrahim Haciosmanoglu dengan cepat menepis segala spekulasi mengenai pergantian pelatih, dan menegaskan bahwa Montella tetaplah orang yang tepat untuk memimpin tim nasional ini ke depan.

Haciosmanoglu menegaskan dukungannya kepada pelatih asal Italia tersebut pada hari Senin, dengan mengatakan kepada para wartawan: "Kami akan tetap mendukung pelatih tim ini dan para pemain. Ini bukan klub. Jika Anda melihat tim-tim klub, kegagalan terjadi justru karena kurangnya kesinambungan. Anda tidak bisa begitu saja menyingkirkan 15 pemain dan mendatangkan 15 pemain baru ke sini."