Pelatih Timnas Turki U-21 dilarikan ke rumah sakit setelah terjatuh dengan keras dalam pertandingan internasional
Adegan-adegan memilukan di Osijek
Menurut The Sun, insiden medis tersebut terjadi hanya 35 menit setelah pertandingan dimulai di Opus Arena. Laporan menyebutkan bahwa Korkmaz tampak kesal akibat keputusan wasit dan sedang berjalan kembali ke bangku cadangan ketika kecelakaan mengerikan itu terjadi. Dia dilaporkan terpeleset dan kepalanya terbentur tanah dengan keras. Benturan tersebut membuatnya kehilangan kesadaran sejenak. Staf medis dari kedua tim segera berlari untuk menolongnya saat keseriusan situasi tersebut menjadi sangat jelas bagi mereka yang berada di bangku cadangan dan para pemain di lapangan.
Tindakan medis darurat
Insiden mengerikan tersebut memaksa ambulans masuk ke lapangan agar petugas medis dapat memberikan pertolongan pertama. Wasit memerintahkan kedua tim untuk kembali ke ruang ganti masing-masing, sehingga waktu tambahan akhirnya bertambah menjadi 12 menit. Federasi Sepak Bola Turki (TFF) merilis pernyataan resmi yang merinci rangkaian kejadian tersebut, yang berbunyi: “Pelatih Kepala Tim Nasional U-21 kami, Egemen Korkmaz, kehilangan kesadaran setelah terpeleset dan kepalanya terbentur tanah pada menit ke-35 pertandingan kualifikasi grup Kejuaraan Eropa U-21 UEFA hari ini melawan Kroasia di Opus Arena, Osijek. Korkmaz, yang mengalami pembengkakan di kepalanya akibat terjatuh, menerima perawatan awal dari tim medis kami di pinggir lapangan. Ia dalam keadaan sadar dan dibawa ke rumah sakit dengan ambulans untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami mendoakan kesembuhannya yang cepat dan menyampaikan harapan terbaik kami.”
Pertandingan ditunda setelah terjadi keruntuhan
Karena parahnya situasi dan kehadiran ambulans di lapangan, pertandingan pun ditunda sementara. Meskipun kamera televisi tidak merekam momen tepat saat ia terjatuh, reaksi cemas para pemain menunjukkan betapa seriusnya cedera yang dialaminya. Setelah penilaian awal oleh tim medis tim nasional, mantan bek tersebut ditempatkan dengan aman di atas tandu. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit setempat untuk evaluasi lebih lanjut dan perawatan menyeluruh, sementara pemantauan kondisinya terus dilakukan sepanjang malam.
Dunia sepak bola bersatu mendukung sang manajer
Seiring menyebarnya berita kecelakaan tersebut, klub-klub besar Turki segera menyampaikan dukungan mereka. Besiktas telah mengeluarkan pesan solidaritas, mendoakan agar ia segera sembuh. Fenerbahce dan Galatasaray juga telah merilis pernyataan yang berharap agar ia segera pulih.