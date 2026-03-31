Pelatih Timnas Turki U-21 dilarikan ke rumah sakit setelah terjatuh dengan keras dalam pertandingan internasional

Insiden mengerikan tersebut memaksa ambulans masuk ke lapangan agar petugas medis dapat memberikan pertolongan pertama. Wasit memerintahkan kedua tim untuk kembali ke ruang ganti masing-masing, sehingga waktu tambahan akhirnya bertambah menjadi 12 menit. Federasi Sepak Bola Turki (TFF) merilis pernyataan resmi yang merinci rangkaian kejadian tersebut, yang berbunyi: “Pelatih Kepala Tim Nasional U-21 kami, Egemen Korkmaz, kehilangan kesadaran setelah terpeleset dan kepalanya terbentur tanah pada menit ke-35 pertandingan kualifikasi grup Kejuaraan Eropa U-21 UEFA hari ini melawan Kroasia di Opus Arena, Osijek. Korkmaz, yang mengalami pembengkakan di kepalanya akibat terjatuh, menerima perawatan awal dari tim medis kami di pinggir lapangan. Ia dalam keadaan sadar dan dibawa ke rumah sakit dengan ambulans untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami mendoakan kesembuhannya yang cepat dan menyampaikan harapan terbaik kami.”



