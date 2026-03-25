Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, menyebut Lamine Yamal telah 'disentuh oleh keajaiban' saat ia melontarkan pujian kepada wonderkid Barcelona yang 'sangat sopan' itu

Pembicaraan pun beralih ke dampak emosional yang ditimbulkan oleh cedera berkepanjangan yang dialami Gavi di Barcelona. De la Fuente mengakui bahwa situasi tersebut sangat memilukan bagi seluruh skuad Spanyol, dengan mengatakan: "Cederanya merupakan salah satu momen tersulit yang pernah kami alami. Secara pribadi, hal itu sangat sulit, begitu pula bagi rekan-rekan setimnya. Kami merasakannya dengan sangat sedih, seolah-olah ada anggota keluarga yang mengalami kecelakaan. Dia adalah pemain yang sangat kami sayangi."

Dalam kabar yang lebih positif, sang pelatih memberikan pembaruan yang menenangkan mengenai Rodri dari Manchester City, yang sedang berjuang untuk kembali ke kondisi kebugaran penuh. De la Fuente menambahkan: "Kondisinya kini lebih baik dan saya tidak khawatir karena saya melihat pemulihannya sangat baik, dia akan terus bermain dalam beberapa bulan ke depan, dan dia sudah bermain secara normal untuk klubnya. Dia adalah pemain kelas dunia, yang terbaik, dan bersama [Martin] Zubimendi, salah satu dari dua gelandang terbaik di dunia."