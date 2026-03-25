yamal De la Fuente(C)Getty images
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, menyebut Lamine Yamal telah 'disentuh oleh keajaiban' saat ia melontarkan pujian kepada wonderkid Barcelona yang 'sangat sopan' itu

Pelatih kepala Spanyol, Luis de la Fuente, memuji Lamine Yamal sebagai talenta istimewa yang "diberkahi keajaiban", sekaligus memperkuat status pemain berusia 18 tahun itu sebagai bintang utama tim nasional. De la Fuente memuji karakter dan perkembangan pemain sayap Barcelona tersebut, sekaligus menyoroti komitmen jangka panjang RFEF untuk memastikan masa depannya di tim nasional.

  Bakat istimewa bagi La Roja

    De la Fuente tidak segan-segan menggunakan kata-kata pujian tertinggi saat membicarakan Yamal, dan menyebut lulusan akademi Barcelona itu sebagai teladan bagi para pemain muda di seluruh dunia. Dalam wawancara di acara Revelado milik DAZN, pelatih timnas Spanyol itu menekankan bahwa remaja tersebut memiliki kualitas langka yang membedakannya dari rekan-rekannya di dunia sepak bola.

    Yamal adalah 'bakat luar biasa'

    "Lamine adalah contoh pemuda yang berwawasan luas, berpendidikan, penuh hormat, dan memiliki bakat luar biasa. Anda bisa langsung melihat tipe pemain sepak bola yang seolah-olah disentuh oleh keajaiban yang berkata, 'Kamu akan menjadi pemain istimewa,'" kata De la Fuente. Ia juga mencatat bahwa Asosiasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) bekerja tanpa lelah untuk memastikan sang pemain muda memilih membela La Roja di level internasional, mengingat Yamal juga memenuhi syarat untuk membela Maroko dan Guinea Khatulistiwa.

    Dia menambahkan: "Itulah mengapa RFEF melakukan segala upaya yang diperlukan untuk memastikan kesetiaannya, membawanya bergabung, dan meyakinkannya bahwa bermain untuk tim nasional Spanyol adalah pilihan terbaik baginya."

  Cedera Gavi dan kembalinya Rodri

    Pembicaraan pun beralih ke dampak emosional yang ditimbulkan oleh cedera berkepanjangan yang dialami Gavi di Barcelona. De la Fuente mengakui bahwa situasi tersebut sangat memilukan bagi seluruh skuad Spanyol, dengan mengatakan: "Cederanya merupakan salah satu momen tersulit yang pernah kami alami. Secara pribadi, hal itu sangat sulit, begitu pula bagi rekan-rekan setimnya. Kami merasakannya dengan sangat sedih, seolah-olah ada anggota keluarga yang mengalami kecelakaan. Dia adalah pemain yang sangat kami sayangi."

    Dalam kabar yang lebih positif, sang pelatih memberikan pembaruan yang menenangkan mengenai Rodri dari Manchester City, yang sedang berjuang untuk kembali ke kondisi kebugaran penuh. De la Fuente menambahkan: "Kondisinya kini lebih baik dan saya tidak khawatir karena saya melihat pemulihannya sangat baik, dia akan terus bermain dalam beberapa bulan ke depan, dan dia sudah bermain secara normal untuk klubnya. Dia adalah pemain kelas dunia, yang terbaik, dan bersama [Martin] Zubimendi, salah satu dari dua gelandang terbaik di dunia."

    Menuju Piala Dunia 2026

    Setelah trofi Kejuaraan Eropa berhasil diraih, tim nasional Spanyol kini mengalihkan fokusnya ke Piala Dunia 2026.

    "Sejak Kejuaraan Eropa berakhir, kami telah memikirkan apa artinya bisa merasakan Piala Dunia. Dan melihat sebuah negara yang begitu bersemangat dan antusias terhadap kemungkinan meraih gelar tersebut membuat saya merasa sangat bahagia," kata De la Fuente. 

    Kampanye mereka akan dimulai di Grup H, di mana Spanyol tergabung bersama Uruguay, Arab Saudi, dan debutan turnamen Cape Verde. Dengan talenta seperti Yamal yang memimpin serangan, Spanyol tak diragukan lagi akan memasuki turnamen ini sebagai salah satu favorit utama.

