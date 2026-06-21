Pelatih timnas Mesir menanggapi kabar ketegangan dengan Mohamed Salah setelah mengganti legenda Liverpool tersebut pada laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026

Saat berbicara kepada media, Hassan menjelaskan pendiriannya dan memuji karakter kaptennya. Ia berkata: "Salah adalah pemain penting bagi skuad kami, dan 26 pemain yang ada di sini bersama saya juga sangat penting. Setiap pemain yang pernah bekerja sama dengan saya tahu bahwa saya memperlakukan mereka secara profesional. Saya tidak memiliki pemain favorit. Salah adalah pemain hebat yang membantu rekan-rekan setimnya. Ia sangat disiplin dan menjadi panutan. Baik ia diturunkan sebagai starter maupun diganti, itu tidak masalah. Itulah perannya sebagai pemain. Semua orang tahu bahwa saya bekerja demi kepentingan tim dan tim nasional."