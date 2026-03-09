Getty Images Sport
Pelatih Timnas AS (USMNT) Mauricio Pochettino dilaporkan termasuk dalam daftar calon yang dipertimbangkan oleh Real Madrid untuk menjadi manajer pada musim depan
Situasi di Madrid
Raksasa Spanyol memulai musim ini di bawah pelatih kepala baru Xabi Alonso, yang direkrut setelah berhasil membawa Bayer Leverkusen menjadi juara Bundesliga. Sebagai mantan gelandang Real Madrid, Alonso telah lama diincar untuk posisi ini dan didatangkan pada musim panas lalu untuk menggantikan Carlo Ancelotti, yang pindah ke Brasil.
Namun, Alonso hanya bertahan beberapa bulan, karena ia dipecat pada Januari, dan klub beralih ke mantan pemain lain, Alvaro Arbeloa, untuk mengambil alih. Arbeloa sebelumnya mengelola tim muda, dan laporan menyebutkan bahwa pelatih tersebut harus melampaui ekspektasi secara signifikan untuk mempertahankan posisinya.
Pochettino adalah calon
Menurut ESPN, Pochettino adalah salah satu pelatih yang telah masuk dalam daftar pendek klub menjelang musim panas ini. Real Madrid sedang mengevaluasi berbagai kandidat, dan posisi ini tetap dianggap sebagai puncak karier di dunia sepak bola, sehingga tidak kekurangan calon yang ingin mengambil alih.
Pochettino, bagaimanapun, memiliki pengalaman di La Liga, pernah bermain dan melatih Espanyol, serta memiliki sejarah di level tertinggi bersama Tottenham, Paris Saint-Germain, dan Chelsea, beberapa klub teratas di dunia.
Pelatih asal Argentina ini telah dikaitkan dengan kembalinya ke Eropa selama masa jabatannya di USMNT, terutama dengan laporan yang menunjukkan bahwa ia bisa kembali ke Spurs setelah Piala Dunia.
Jalur USMNT
Pochettino sedang memasuki fase akhir dari siklus Piala Dunia ini, setelah bergabung dengan timnas AS di tengah-tengah siklus tersebut. Ia ditugaskan untuk memimpin AS menuju Piala Dunia di kandang sendiri, dan Piala Dunia tersebut akan segera tiba.
AS akan memainkan pertandingan persahabatan pada bulan Maret melawan Portugal dan Belgia sebelum Pochettino menetapkan skuad Piala Dunia pada 24 Mei. Tim tersebut kemudian akan menghadapi Senegal dan Jerman dalam pertandingan persahabatan pra-Piala Dunia sebelum pertandingan pembuka turnamen melawan Paraguay pada 12 Juni.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Real Madrid?
Los Blancos saat ini berada di peringkat kedua La Liga, empat poin di belakang Barcelona dengan 11 pertandingan tersisa di musim domestik. Namun, semua mata tertuju pada Liga Champions di Madrid, karena tim Arbeloa akan menghadapi Manchester City dalam pertandingan dua leg babak 16 besar yang akan dimulai pada Rabu.
