Pelatih Timnas AS (USMNT) Mauricio Pochettino dilaporkan termasuk dalam daftar calon yang dipertimbangkan oleh Real Madrid untuk menjadi manajer pada musim depan

Menurut ESPN, Pochettino adalah salah satu pelatih yang telah masuk dalam daftar pendek klub menjelang musim panas ini. Real Madrid sedang mengevaluasi berbagai kandidat, dan posisi ini tetap dianggap sebagai puncak karier di dunia sepak bola, sehingga tidak kekurangan calon yang ingin mengambil alih.

Pochettino, bagaimanapun, memiliki pengalaman di La Liga, pernah bermain dan melatih Espanyol, serta memiliki sejarah di level tertinggi bersama Tottenham, Paris Saint-Germain, dan Chelsea, beberapa klub teratas di dunia.

Pelatih asal Argentina ini telah dikaitkan dengan kembalinya ke Eropa selama masa jabatannya di USMNT, terutama dengan laporan yang menunjukkan bahwa ia bisa kembali ke Spurs setelah Piala Dunia.