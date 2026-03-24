Pelatih Timnas AS Mauricio Pochettino mengaku, "Saya merindukan sepak bola di Inggris," di tengah spekulasi tentang kembalinya ia ke Tottenham
Upaya reuni yang gagal
Terungkap bahwa Spurs telah melakukan pendekatan resmi untuk membawa Pochettino kembali ke klub sejak tahun 2021. Selama masa jabatannya sebagai manajer Paris Saint-Germain, Tottenham menghubungi mantan pelatih mereka itu setelah pemecatan Jose Mourinho pada bulan April tahun itu. Saat itu, Spurs sedang mencari pengganti permanen sebelum akhirnya menunjuk Nuno Espirito Santo. Pochettino, yang memimpin 293 pertandingan selama masa jabatannya yang pertama di klub, tetap menjadi sosok legendaris di kalangan para penggemar.
Tawaran pekerjaan Poch di PSG
Dalam wawancara terbuka dengan L’Equipe, pria berusia 54 tahun itu ditanya apakah Spurs telah menghubunginya setelah enam bulan pertamanya di Paris. Ia mengungkapkan: “Bukan hanya Tottenham. Klub-klub besar lainnya juga. Ketika musim enam bulan itu berakhir, ada sedikit… Yah, dengan situasi COVID ini, kondisi klub menimbulkan ketidakstabilan. Di segala bidang. Ada periode perubahan, situasi yang tidak nyaman, situasi yang… Yang tidak memberikan kesan bahwa bekerja di lingkungan yang stabil, seperti yang kita miliki hari ini, adalah hal yang mungkin. Saya menikmati pengalaman saya di PSG. Namun, saya memiliki opsi lain, yang saya sampaikan kepada klub, tetapi mereka memilih untuk tidak mendengarkan satupun dari opsi tersebut.”
Masih disayangi oleh para penggemar Spurs
Ikatan yang tak terputus antara Pochettino dan para pendukung setia Tottenham baru-baru ini terekam kamera dalam situasi yang unik. Saat dalam perjalanan ke Madrid untuk laga Liga Champions klub melawan Atlético di Stadion Metropolitano, pelatih kepala Tim Nasional AS itu berada dalam penerbangan yang sama dengan sekelompok besar pendukung yang ikut serta dalam perjalanan tersebut, yang dengan cepat menyanyikan lagu untuk menghibur mantan manajer mereka. Rasa saling menghormati ini berakar pada kecintaan yang mendalam terhadap sepak bola Inggris, seperti yang diakui Pochettino—yang juga pernah melatih Southampton dan Chelsea—: “Saya merindukan dunia sepak bola di Inggris. Saya mencintai negara ini, budayanya, dan budaya sepak bolanya. Bagi siapa pun yang memiliki semangat kompetitif dan ingin menguji diri melawan orang lain serta menantang batas kemampuan mereka, ini adalah tempat yang ideal. Di sini, Anda harus selalu memberikan yang terbaik.”
Keputusan pasca Piala Dunia
Saat ini, Pochettino tengah fokus memimpin timnas AS meniti perjalanan di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di kandang sendiri, di mana mereka akan tergabung dalam grup yang berisi Paraguay, Australia, dan pemenang jalur C UEFA yang masih diperebutkan oleh Turki, Rumania, Slovakia, dan Kosovo. Meskipun turnamen tersebut akan berakhir pada bulan Juli, waktunya sangat pas dengan dimulainya musim Liga Premier 2026-27 pada 22 Agustus, yang berpotensi membuka peluang baginya untuk kembali ke dunia sepak bola Inggris.