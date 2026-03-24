Pelatih Timnas AS Mauricio Pochettino mengaku, "Saya merindukan sepak bola di Inggris," di tengah spekulasi tentang kembalinya ia ke Tottenham

Ikatan yang tak terputus antara Pochettino dan para pendukung setia Tottenham baru-baru ini terekam kamera dalam situasi yang unik. Saat dalam perjalanan ke Madrid untuk laga Liga Champions klub melawan Atlético di Stadion Metropolitano, pelatih kepala Tim Nasional AS itu berada dalam penerbangan yang sama dengan sekelompok besar pendukung yang ikut serta dalam perjalanan tersebut, yang dengan cepat menyanyikan lagu untuk menghibur mantan manajer mereka. Rasa saling menghormati ini berakar pada kecintaan yang mendalam terhadap sepak bola Inggris, seperti yang diakui Pochettino—yang juga pernah melatih Southampton dan Chelsea—: “Saya merindukan dunia sepak bola di Inggris. Saya mencintai negara ini, budayanya, dan budaya sepak bolanya. Bagi siapa pun yang memiliki semangat kompetitif dan ingin menguji diri melawan orang lain serta menantang batas kemampuan mereka, ini adalah tempat yang ideal. Di sini, Anda harus selalu memberikan yang terbaik.”