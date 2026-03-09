Pelatih Timnas AS Mauricio Pochettino akan hadir sebagai tamu undangan Atletico Madrid dalam laga Liga Champions Tottenham, di tengah spekulasi tentang kemungkinan kembalinya dia ke klub Premier League

Meskipun Liga Champions merupakan ajang bergengsi, pelatih interim Igor Tudor tidak segan-segan mengakui situasi sulit klub di liga domestik. Tottenham saat ini hanya unggul satu poin dari zona degradasi setelah Tudor kalah dalam tiga pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Menjelang pertandingan, pelatih asal Kroasia itu mengakui: “Kami akan menghadapi tim yang memiliki sejarah di Liga Champions, jadi mereka memiliki pengalaman dan kualitas. Kami harus memberikan yang terbaik di saat-saat seperti ini untuk berkembang.”

Tudor menegaskan bahwa kejayaan Eropa harus dikesampingkan demi keselamatan di liga domestik dengan hanya sembilan pertandingan tersisa di musim ini. Ia menjelaskan lebih lanjut posisi klub dengan mengatakan: “Tujuan utama kami adalah Premier League dan ini harus diungkapkan secara terbuka. Itu tidak berarti kami tidak ingin lolos ke babak berikutnya. Setiap pertandingan penting. Kami harus berkembang agar ini bisa menjadi kesempatan. Ini adalah kompetisi yang benar-benar berbeda melawan tim yang memiliki sejarah, pengalaman, dan kualitas di Liga Champions."