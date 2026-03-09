Getty Images Sport
Pelatih Timnas AS Mauricio Pochettino akan hadir sebagai tamu undangan Atletico Madrid dalam laga Liga Champions Tottenham, di tengah spekulasi tentang kemungkinan kembalinya dia ke klub Premier League
Kembalinya yang penuh kenangan ke Madrid
Tempat tersebut memiliki makna pribadi yang mendalam bagi Pochettino, yang membawa Spurs ke final Liga Champions di sana pada Juni 2019, namun harus menelan kekalahan 2-0 dari Liverpool. Hanya lima bulan setelah malam itu di Madrid, ia dipecat dari jabatannya, mengakhiri masa jabatan transformatif selama lima setengah tahun. Meskipun ia telah menghadapi Tottenham dua kali sebagai manajer Chelsea, pertandingan Eropa yang menonjol ini mewakili kali pertamanya menyaksikan klub tersebut dari tribun penonton selama pertandingan kompetitif.
Misi pengintaian untuk Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat (USMNT)
Di luar rasa nostalgia, kunjungan Pochettino memiliki sisi profesional karena ia terus membangun skuadnya untuk Piala Dunia mendatang. Diketahui bahwa ia akan memantau performa gelandang Johnny Cardoso, yang saat ini berusaha mendapatkan tempat reguler di skuad tim nasional. Musim Cardoso di bawah asuhan Diego Simeone diwarnai dengan rotasi, di mana ia telah tampil sebagai starter dalam 12 pertandingan musim ini dan bermain dalam lima dari 10 pertandingan Liga Champions Atletico sejauh ini.
Dengan turnamen musim panas yang semakin dekat, Pochettino ingin mengevaluasi performa bintang-bintang Eropa utamanya melawan lawan-lawan level elit. Penampilan Cardoso melawan tim Premier League bisa menjadi kunci dalam memastikan tempatnya di skuad final.
Rumor tentang reuni di London
Kehadiran Pochettino di pertandingan Tottenham akan tak terhindarkan memicu spekulasi intens mengenai kemungkinan kembalinya dia ke klub secara sensasional pada musim panas ini. Spurs saat ini sedang mencari pengganti permanen untuk Thomas Frank, yang dipecat bulan lalu, dengan Igor Tudor menjabat sebagai pelatih interim hingga akhir musim. Pochettino tidak pernah menyembunyikan rasa cintanya pada klub, pernah menyatakan pada Desember bahwa dia “selalu memikirkan” untuk kembali bekerja di Premier League.
Hubungan antara manajer dan para pendukung Tottenham tetap kuat, dan timing kedatangannya terjadi saat klub sedang menghadapi salah satu periode paling turbulen dalam sejarah belakangan ini. Dengan proses pencarian manajer masih berlangsung, setiap langkah yang diambil oleh mantan bos PSG dan Chelsea ini dipantau ketat oleh para penggemar yang merindukan stabilitas dan kegembiraan era sebelumnya. Kedatangannya sebagai tamu Atletico hanya menambah misteri pada cerita yang tak kunjung mereda.
Spurs memprioritaskan kelangsungan di Premier League.
Meskipun Liga Champions merupakan ajang bergengsi, pelatih interim Igor Tudor tidak segan-segan mengakui situasi sulit klub di liga domestik. Tottenham saat ini hanya unggul satu poin dari zona degradasi setelah Tudor kalah dalam tiga pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Menjelang pertandingan, pelatih asal Kroasia itu mengakui: “Kami akan menghadapi tim yang memiliki sejarah di Liga Champions, jadi mereka memiliki pengalaman dan kualitas. Kami harus memberikan yang terbaik di saat-saat seperti ini untuk berkembang.”
Tudor menegaskan bahwa kejayaan Eropa harus dikesampingkan demi keselamatan di liga domestik dengan hanya sembilan pertandingan tersisa di musim ini. Ia menjelaskan lebih lanjut posisi klub dengan mengatakan: “Tujuan utama kami adalah Premier League dan ini harus diungkapkan secara terbuka. Itu tidak berarti kami tidak ingin lolos ke babak berikutnya. Setiap pertandingan penting. Kami harus berkembang agar ini bisa menjadi kesempatan. Ini adalah kompetisi yang benar-benar berbeda melawan tim yang memiliki sejarah, pengalaman, dan kualitas di Liga Champions."
