Pelatih Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT), Mauricio Pochettino, dilaporkan ditawari perpanjangan kontrak hingga Piala Dunia 2030

Pochettino secara terbuka mengakui bahwa ia tertarik untuk menjalani masa jabatan kedua sebagai pelatih timnas AS. Ia berulang kali menyinggung kemungkinan untuk tetap bertahan, dan mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah menolak tawaran dari klub-klub lain karena komitmennya terhadap AS.

"Saat saya berada di klub-klub lain, saya selalu berkomitmen. Tentu saja, ada saat-saat ketika orang-orang menghubungi saya. Saya pernah mengalami hal ini saat masih di Tottenham, dan saya menerima tawaran serta berbicara dengan mereka untuk mengatakan, 'Saya menghormati kontrak saya dengan Tottenham'. Bagi saya, itulah cara kami bertindak... Ketika pendekatan seperti ini datang, saya tidak mendengarkannya, dan perwakilan saya juga tidak mendengarkannya sampai setelah Piala Dunia. Mungkin setelah Piala Dunia, ada juga kemungkinan untuk tetap bersama federasi. Mungkin mereka tertarik pada kami atau tidak, tapi itulah komitmen saya," katanya setelah dilaporkan bahwa raksasa Italia, Milan, sedang berupaya mendatangkannya sebagai pelatih kepala baru mereka.

CEO U.S. Soccer, JT Batson, menegaskan bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak telah berlangsung.

"Kami telah melakukan sejumlah diskusi yang sangat panjang mengenai seperti apa empat tahun ke depan," kata CEO U.S. Soccer. "Kami bersemangat, dan mereka juga bersemangat, tetapi, tentu saja, kami harus fokus pada musim panas ini dan itulah yang sedang kami lakukan."