Pelatih terbaik di dunia sepak bola? Bintang VfB Stuttgart memberikan pernyataan yang menarik tentang Sebastian Hoeneß

Ketika ditanya apakah pelatih asal Stuttgart tersebut saat ini merupakan pelatih terbaik Jerman dalam sepak bola dunia, Demirovic memberikan pernyataan yang menarik: "Saya tidak melihat ada yang lebih baik darinya atau yang lebih saya sukai untuk melatih saya. Kami memiliki pelatih yang hebat dan tim pelatih yang hebat, yang mendorong para pemain dan ingin mengembangkan mereka secara individu."

Dengan demikian, juara DFB-Pokal saat ini akan tetap sangat harmonis meskipun ada persaingan posisi di antara mereka. "Tim ini pada dasarnya seperti itu, kami semua saling mendukung. Jika pelatih memutuskan untuk memainkan satu striker dan yang lain duduk di bangku cadangan, kami akan saling mendukung sepenuhnya. Kami tidak melihat diri kami sebagai pesaing, melainkan sebagai duo dan pasangan," kata penyerang tersebut.

Oleh karena itu, ia merasa "sangat menikmati latihan dan bersenang-senang di ruang ganti", kata Demirovic, yang pada akhirnya juga berdampak pada performa di lapangan: "Kami memiliki semangat yang kami butuhkan dan pada saat yang sama juga keluwesan untuk bermain sepak bola dengan sukses."