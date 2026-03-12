Dalam sebuah wawancara dengan Sky, pemain Bosnia berusia 27 tahun itu menyatakan bahwa Hoeneß adalah salah satu alasan utama mengapa VfB saat ini tampil sangat baik dalam hal olahraga. "Hal itu terjadi secara otomatis di sini, karena pelatih mampu melihat apa yang dapat dihasilkan oleh para pemain."
Pelatih terbaik di dunia sepak bola? Bintang VfB Stuttgart memberikan pernyataan yang menarik tentang Sebastian Hoeneß
Ketika ditanya apakah pelatih asal Stuttgart tersebut saat ini merupakan pelatih terbaik Jerman dalam sepak bola dunia, Demirovic memberikan pernyataan yang menarik: "Saya tidak melihat ada yang lebih baik darinya atau yang lebih saya sukai untuk melatih saya. Kami memiliki pelatih yang hebat dan tim pelatih yang hebat, yang mendorong para pemain dan ingin mengembangkan mereka secara individu."
Dengan demikian, juara DFB-Pokal saat ini akan tetap sangat harmonis meskipun ada persaingan posisi di antara mereka. "Tim ini pada dasarnya seperti itu, kami semua saling mendukung. Jika pelatih memutuskan untuk memainkan satu striker dan yang lain duduk di bangku cadangan, kami akan saling mendukung sepenuhnya. Kami tidak melihat diri kami sebagai pesaing, melainkan sebagai duo dan pasangan," kata penyerang tersebut.
Oleh karena itu, ia merasa "sangat menikmati latihan dan bersenang-senang di ruang ganti", kata Demirovic, yang pada akhirnya juga berdampak pada performa di lapangan: "Kami memiliki semangat yang kami butuhkan dan pada saat yang sama juga keluwesan untuk bermain sepak bola dengan sukses."
Stuttgart dan Demirovic ingin kembali ke Liga Champions
Di bawah Hoeneß, Demirovic menjadi pemain inti musim ini. Meskipun ia harus absen selama beberapa minggu karena cedera kaki, pemain berusia 27 tahun ini telah mencetak sebelas gol dan tiga assist dalam 25 pertandingan resmi di semua kompetisi.
Dalam pertandingan yang tersisa, Demirovic dan VfB bertekad untuk mempertahankan posisi keempat di Bundesliga agar dapat kembali bermain di Liga Champions musim depan setelah absen selama setahun. Tim asal Swabia ini saat ini memiliki poin yang sama dengan Leipzig yang berada di posisi kelima, tetapi memiliki selisih gol yang sedikit lebih baik.
Bundesliga: Pertarungan untuk Eropa
# Tim Sp. S U N Gol Selisih Pkt. 1 FC Bayern München 25 21 3 1 92:24 68 66 2 Borussia Dortmund 25 16 7 2 53:26 27 55 3 TSG Hoffenheim 25 15 4 6 53:33 20 49 4 VfB Stuttgart 25 14 5 6 50:34 16 47 5 RB Leipzig 25 14 5 6 48:34 14 47 6 Bayer Leverkusen 25 13 5 7 48:32 16 44