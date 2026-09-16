Gyokeres kini berada dalam posisi yang tidak biasa di Stadion Emirates setelah kehilangan statusnya sebagai starter pasti di bawah Mikel Arteta. Penyerang internasional Swedia itu tampil sensasional sepanjang kampanye 2025-26 dengan mengakhiri musim sebagai top skor klub lewat 21 gol, saat Arsenal akhirnya mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih gelar Liga Primer. Namun, musim ini menghadirkan perubahan drastis dalam nasibnya, dengan pemain berusia 28 tahun itu hanya mencatat satu penampilan singkat selama 12 menit dalam empat laga pembuka liga. Bahkan, satu-satunya kesempatan langka menjadi starter di Carabao Cup juga berakhir mengecewakan karena ia gagal mencetak gol dalam kemenangan 4-2 atas Ipswich Town.

Terlepas dari badai yang mulai berembus di London utara, Potter cepat meredam situasi saat pengumuman skuad tim nasional pada Rabu di Solna. Pelatih kepala Swedia itu menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir terkait mandeknya gol dari striker andalannya tersebut. "Hal seperti itu terjadi. Kadang naik, kadang turun, sama seperti dalam hidup. Dia adalah juara Liga Primer. Dia mencetak banyak gol sebagai nomor sembilan untuk Arsenal. Dia luar biasa di babak kualifikasi dan juga menjalani Piala Dunia yang bagus," jelas Potter seperti dikutip Fotbollskanalen.