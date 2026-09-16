Getty Images Sport
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Pelatih Swedia Graham Potter membela mati-matian Viktor Gyokeres saat striker Arsenal itu menghadapi sorotan tajam
Potter tetap tenang soal kesulitan Gyokeres
Gyokeres kini berada dalam posisi yang tidak biasa di Stadion Emirates setelah kehilangan statusnya sebagai starter pasti di bawah Mikel Arteta. Penyerang internasional Swedia itu tampil sensasional sepanjang kampanye 2025-26 dengan mengakhiri musim sebagai top skor klub lewat 21 gol, saat Arsenal akhirnya mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih gelar Liga Primer. Namun, musim ini menghadirkan perubahan drastis dalam nasibnya, dengan pemain berusia 28 tahun itu hanya mencatat satu penampilan singkat selama 12 menit dalam empat laga pembuka liga. Bahkan, satu-satunya kesempatan langka menjadi starter di Carabao Cup juga berakhir mengecewakan karena ia gagal mencetak gol dalam kemenangan 4-2 atas Ipswich Town.
Terlepas dari badai yang mulai berembus di London utara, Potter cepat meredam situasi saat pengumuman skuad tim nasional pada Rabu di Solna. Pelatih kepala Swedia itu menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir terkait mandeknya gol dari striker andalannya tersebut. "Hal seperti itu terjadi. Kadang naik, kadang turun, sama seperti dalam hidup. Dia adalah juara Liga Primer. Dia mencetak banyak gol sebagai nomor sembilan untuk Arsenal. Dia luar biasa di babak kualifikasi dan juga menjalani Piala Dunia yang bagus," jelas Potter seperti dikutip Fotbollskanalen.
- AFP
Menghadapi tekanan sepakbola elite
Transisi dari menjadi titik fokus tim juara menjadi figur pinggiran telah memunculkan pertanyaan tentang kepercayaan diri sang striker, tetapi Potter meyakini sorotan tersebut hanyalah risiko pekerjaan di level tertinggi permainan. Ia juga cepat menegaskan bahwa tekanan dalam sepakbola elite secara alami memang mengundang sorotan, tetapi ia tetap tidak goyah dalam kekagumannya terhadap sang pemain.
"Pemain di level ini pada suatu titik akan selalu mendapat kritik. Tapi tidak ada masalah di sini. Kami mencintai Viktor. Dia senang berada di sini. Kami akan menciptakan kondisi terbaik untuknya agar dia bisa terus menjadi pemain top," tambah Potter.
Hidupkan kembali rencana untuk sang striker
Potter membeberkan strateginya untuk membangun kembali kepercayaan diri Viktor, dengan menegaskan bahwa awal baru bisa menjadi kunci untuk menghidupkan lagi karier sang bintang setelah periode yang membuat frustrasi di pinggir lapangan. Saat ditanya bagaimana ia berniat membangun kembali kepercayaan diri seorang pemain yang saat ini minim menit bermain kompetitif, Potter memberikan pandangan filosofis tentang naik turunnya karier profesional.
"Seperti yang saya katakan, ini adalah bagian dari kehidupan seorang pesepakbola. Hal-hal bisa terjadi dengan cepat dan kami hanya harus menghadapinya. Terkadang perubahan lingkungan bisa membantu seorang pemain, dan kami semua menantikan kehadiran Viktor bersama kami. Kami akan membantunya menikmati sepakbolanya," ujar mantan bos Chelsea itu.
- Getty Images Sport
Rotasi skuad dan kabar cedera
Sementara Gyokeres tetap menjadi figur sentral dalam rencana Potter, pengumuman skuad ini juga membawa kabar tentang sejumlah pemain top yang absen dan yang masuk. Bintang Tottenham Dejan Kulusevski menjadi nama paling menonjol yang dicoret karena ia masih memulihkan diri dari kemunduran cedera jangka panjang yang membuatnya absen sejak Mei 2025. Dalam kabar yang lebih positif untuk Swedia, skuad ini menampilkan wajah-wajah baru yang menarik seperti bek Hammarby Hampus Skoglund dan Patrik Walemark dari Lech Poznan.
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