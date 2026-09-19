Gordo mengakui dirinya sangat terkesan oleh perkembangan pesat sang pemain muda, terutama setelah melihat Flick menaruh kepercayaan nyata kepadanya di level tertinggi.

Menjelaskan kekagumannya terhadap fleksibilitas taktis mantan juara Eropa level junior tersebut, sang pelatih mengatakan kepada para wartawan: "Saya suka melihat tim-tim bertaruh padanya. Tentu saja, saya kagum ketika melihat para pemain U-21 tampil di level itu. Xavi adalah mantan juara U-19. Kualitas terbaiknya adalah pemahamannya yang luar biasa tentang permainan, ruang, dan timing. Dan dia bisa melakukannya dari posisi mana pun. Dia menentukan sebagai gelandang tengah dan sebagai bek sayap. Dia sangat cerdas."

Pujian Gordo bahkan mencapai tingkat yang lebih tinggi saat menilai ketenangan sang bek, yang menurutnya selevel dengan bintang senior Spanyol itu: "Dia selalu selangkah lebih maju. Dalam beberapa hal, dia mengingatkan saya pada Pedri karena pemahamannya tentang permainan. Sepertinya waktu bergerak berbeda untuknya."