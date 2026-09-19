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Pelatih Spanyol U-21 David Gordo memuji Xavi Espart dari Barcelona karena pemahaman permainannya yang mirip Pedri
Remaja meraih pengakuan internasional
Espart secara resmi dipanggil ke skuad Spanyol U-21 bersama rekan setimnya di klub, Marc Bernal, untuk jeda internasional mendatang. Pemanggilan ini datang setelah terobosannya yang mengesankan ke tim utama Barcelona asuhan Hansi Flick musim ini. Pemain serbabisa berusia 19 tahun itu sudah membukukan satu gol dan dua assist dalam lima penampilan di La Liga setelah dipercaya menempati peran bek sayap.
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Juru taktik membandingkan kualitas sang wonderkid
Gordo mengakui dirinya sangat terkesan oleh perkembangan pesat sang pemain muda, terutama setelah melihat Flick menaruh kepercayaan nyata kepadanya di level tertinggi.
Menjelaskan kekagumannya terhadap fleksibilitas taktis mantan juara Eropa level junior tersebut, sang pelatih mengatakan kepada para wartawan: "Saya suka melihat tim-tim bertaruh padanya. Tentu saja, saya kagum ketika melihat para pemain U-21 tampil di level itu. Xavi adalah mantan juara U-19. Kualitas terbaiknya adalah pemahamannya yang luar biasa tentang permainan, ruang, dan timing. Dan dia bisa melakukannya dari posisi mana pun. Dia menentukan sebagai gelandang tengah dan sebagai bek sayap. Dia sangat cerdas."
Pujian Gordo bahkan mencapai tingkat yang lebih tinggi saat menilai ketenangan sang bek, yang menurutnya selevel dengan bintang senior Spanyol itu: "Dia selalu selangkah lebih maju. Dalam beberapa hal, dia mengingatkan saya pada Pedri karena pemahamannya tentang permainan. Sepertinya waktu bergerak berbeda untuknya."
Keserbabisaannya menegaskan didikan akademi
Penilaian Gordo berbicara banyak tentang kualitas yang lahir dari akademi ternama Barcelona. Kemampuan Espart untuk mengatur permainan dari posisi bek sayap atau menjadi jangkar di lini tengah memberi pelatihnya fleksibilitas taktis yang langka di level ini. Kenyamanannya yang langsung terlihat di level senior menunjukkan bahwa kematangan bermain sering kali jauh lebih penting daripada usia saat beradaptasi dengan tuntutan tertinggi.
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Kualifikasi Eropa krusial menanti
Timnas Spanyol U-21 dijadwalkan menjalani rangkaian laga kualifikasi Euro melawan Finlandia, San Marino, dan Rumania dalam beberapa pekan ke depan. Laga-laga kompetitif ini menjadi panggung yang sempurna bagi Espart untuk mengamankan tempat reguler dalam skuad tim nasional kelompok umur tersebut. Masih terikat kontrak hingga Juni 2028, penampilan kuat selama jeda internasional ini hanya akan memperkuat posisinya dalam jangka panjang di Barcelona.
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