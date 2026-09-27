AFP
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Pelatih Spanyol Luis de la Fuente meredam kekhawatiran soal cedera Eric Garcia setelah mundur terlambat di Wembley
Kekecewaan di akhir laga bagi Garcia di Wembley
Garcia mengalami malam yang membuat frustrasi di Stadion Wembley setelah ia terpaksa dicoret dari susunan pemain inti Spanyol hanya beberapa saat sebelum duel Nations League melawan Inggris. Setelah terpilih sebagai bagian dari kontingen kuat dari raksasa Catalan di tim nasional, Garcia tampak mengalami masalah fisik saat melakukan persiapan di lapangan. Insiden yang terjadi di saat-saat terakhir itu memaksa staf pelatih Spanyol melakukan perombakan cepat, dengan Marc Pubill akhirnya mengisi kekosongan tersebut untuk melengkapi lini pertahanan dalam laga internasional berisiko tinggi itu. Departemen komunikasi resmi tim nasional Spanyol mengonfirmasi masalah tersebut melalui kanal media sosial mereka, dengan menyatakan bahwa sang pemain mengalami ketidaknyamanan pada lutut kirinya.
- Getty Images Sport
De la Fuente memberikan penilaian positif
Meski sempat muncul kekhawatiran awal terkait masalah pada lututnya, De la Fuente memberikan pandangan yang relatif optimistis saat berbicara kepada media setelah timnya menang 3-2. Sang manajer mengisyaratkan bahwa keputusan untuk menarik Garcia dari pertandingan sebagian besar dipengaruhi oleh keinginan untuk menghindari risiko yang tidak perlu. Sang pelatih juga segera menyatakan bahwa masalah tersebut tampaknya bukan cedera struktural yang serius, meski tim medis masih perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan tingkat kerusakan secara menyeluruh.
"Dia mengalami masalah kecil, tampaknya tidak serius. Kami akan menilai apakah dia bisa pulih setelah kami kembali ke Madrid, tetapi hanya jika benar-benar tidak ada risiko bagi pemain," katanya kepada wartawan.
Ketidakpastian masih menyelimuti pertandingan-pertandingan mendatang
Meski prognosis awal cukup menjanjikan, ketersediaan Garcia untuk sisa jeda internasional masih menjadi tanda tanya besar. Spanyol dijadwalkan bertolak ke Madrid untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut sebelum memutuskan apakah sang bek akan tetap bersama skuad untuk rangkaian tiga pertandingan mereka yang akan datang. Juara dunia itu akan menghadapi periode sibuk dengan laga melawan Kroasia dan Ceko di depan mata. De la Fuente mengindikasikan bahwa ia tidak akan ragu untuk memanggil pengganti jika menjadi jelas bahwa Garcia tidak bisa kembali ke kebugaran penuh dalam beberapa hari ke depan.
"Saat ini, tampaknya ini bukan sesuatu yang serius, tetapi kami tidak tahu apakah dia akan tersedia untuk pertandingan-pertandingan mendatang. Jika tidak, kami akan mempertimbangkan untuk memanggil rekan setim lain," katanya.
- Getty Images Sport
Barcelona terus memantau ketat proses pemulihan
Kembali di Barcelona, departemen medis akan terus menjalin kontak intensif dengan rekan-rekan mereka di tim nasional Spanyol. Barcelona sedang memasuki fase krusial musim ini ketika kedalaman skuad akan diuji sampai batas maksimal. Dengan pertandingan-pertandingan penting La Liga dan laga fase grup Liga Champions yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober, Hansi Flick tentu sangat berharap Garcia bisa tersedia untuk dipilih dalam kondisi sepenuhnya bugar. Bek tersebut telah menjadi bagian taktis penting bagi manajer asal Jerman itu, dengan memberikan fleksibilitas serta distribusi bola yang tenang dari lini belakang setiap kali ia diminta tampil.
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