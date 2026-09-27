Meski sempat muncul kekhawatiran awal terkait masalah pada lututnya, De la Fuente memberikan pandangan yang relatif optimistis saat berbicara kepada media setelah timnya menang 3-2. Sang manajer mengisyaratkan bahwa keputusan untuk menarik Garcia dari pertandingan sebagian besar dipengaruhi oleh keinginan untuk menghindari risiko yang tidak perlu. Sang pelatih juga segera menyatakan bahwa masalah tersebut tampaknya bukan cedera struktural yang serius, meski tim medis masih perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan tingkat kerusakan secara menyeluruh.

"Dia mengalami masalah kecil, tampaknya tidak serius. Kami akan menilai apakah dia bisa pulih setelah kami kembali ke Madrid, tetapi hanya jika benar-benar tidak ada risiko bagi pemain," katanya kepada wartawan.