Meski sorotan utama kerap didominasi nama-nama seperti Mbappe atau Yamal, pelatih Spanyol itu menegaskan bahwa anggota penting lain dari tim juaranya dipinggirkan secara tidak adil. Secara khusus, ia menunjuk gelandang Paris Saint-Germain Fabian Ruiz sebagai pemain yang secara konsisten tampil di level elite tanpa mendapat gegap gempita global yang diberikan kepada pemain lain. Sang pelatih meyakini bahwa kesuksesan kolektif tim nasional Spanyol harus menjadi faktor utama dalam menentukan pemenang penghargaan individu musim ini.

Ia secara tegas menyoroti bintang PSG tersebut ketika diminta memilih antara Rodri dan Lamine Yamal untuk hadiah utama. De la Fuente mengatakan: "Dan Fabian, yang selalu kita lupakan. Beberapa hari lalu saya mengatakan bahwa saya merindukan Mikel Oyarzabal, yang setidaknya harus masuk di antara 30 nama, untuk mengakui bakat pesepakbola fantastis dan yang telah menjadi pencetak gol terbanyak bagi tim nasional juara dunia."

"Hal-hal seperti itu saat ini harus dihargai, terlepas dari apakah mereka nanti memenangkannya atau tidak. Saya juga terkejut Pedri tidak ada di sana, tetapi dari mereka yang ada, saya tidak menjagokan satu pun. Siapa pun yang memenangkannya, dari para pesepakbola Spanyol, saya akan sangat senang."