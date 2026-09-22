AFP
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Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengajukan tuntutan keras soal Ballon d'Or saat membela klaim berani Lamine Yamal
Menuntut pengakuan global untuk keunggulan Spanyol
De la Fuente tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap lanskap sepakbola dunia saat ini. Dengan upacara Ballon d'Or dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober, pelatih Spanyol itu memanfaatkan wawancara bergengsi dengan El Larguero untuk membela para pemainnya. Meski Spanyol memiliki 26 wakil di berbagai kategori dalam penghargaan tahun ini, De la Fuente merasa penghargaan individu tertinggi itu sudah terlalu lama luput dari para bintangnya. Ia meyakini bahwa kecerdasan taktis dan kemampuan teknis pemain Spanyol modern tidak tertandingi, namun kerap diabaikan ketika berbicara soal trofi individu paling prestisius dalam sepakbola.
"Saya pikir itu harus dimenangi oleh orang Spanyol, karena mereka adalah yang terbaik di dunia dalam banyak aspek, termasuk pemahaman mereka tentang permainan. Pesepakbola Spanyol adalah pemain yang hampir, hampir sempurna. Selain itu, mereka sudah menunjukkan lebih dari cukup prestasi pada tahun ini... Dan tampaknya sulit untuk memberikan pengakuan itu kepada para pemain kami," kata De la Fuente.
- Getty Images
Membela Lamine Yamal dan ambisi superstarnya
Salah satu alur cerita yang paling banyak diperbincangkan menjelang musim penghargaan adalah kemunculan Lamine Yamal sebagai superstar global sejati. Wonderkid Barcelona itu baru-baru ini menjadi sorotan dengan menempatkan dirinya sejajar dengan Kylian Mbappe di level elite sepakbola saat ini. Ketika ditanya apakah ia akan seberani itu pada masa bermainnya dahulu, De la Fuente cepat membela kepercayaan diri sang remaja. Ia melihat ambisi itu bukan sebagai arogansi, melainkan sebagai cerminan dari realitas di lapangan. Sang pelatih meyakini bahwa Yamal, bersama bintang baru Real Madrid Mbappe, mewakili masa depan langsung dan jangka panjang olahraga ini di level tertinggi.
"Saya pikir Anda harus melihat dalam konteks apa itu dikatakan. Dan saya pikir Lamine mengatakannya semata-mata karena dia sudah membuat cukup banyak pencapaian, sama seperti Mbappe. Mereka adalah dua pemain dengan sentuhan berbeda dan yang, dalam beberapa tahun ke depan, dengan tetap menghormati yang lain, akan menandai sepakbola. Menurut saya itu tidak terlihat seperti kurangnya rasa hormat ketika mereka mengatakan bahwa mereka telah membuat pencapaian untuk memenanginya," ujarnya.
Sosok yang terlupakan dalam perebutan Ballon d'Or
Meski sorotan utama kerap didominasi nama-nama seperti Mbappe atau Yamal, pelatih Spanyol itu menegaskan bahwa anggota penting lain dari tim juaranya dipinggirkan secara tidak adil. Secara khusus, ia menunjuk gelandang Paris Saint-Germain Fabian Ruiz sebagai pemain yang secara konsisten tampil di level elite tanpa mendapat gegap gempita global yang diberikan kepada pemain lain. Sang pelatih meyakini bahwa kesuksesan kolektif tim nasional Spanyol harus menjadi faktor utama dalam menentukan pemenang penghargaan individu musim ini.
Ia secara tegas menyoroti bintang PSG tersebut ketika diminta memilih antara Rodri dan Lamine Yamal untuk hadiah utama. De la Fuente mengatakan: "Dan Fabian, yang selalu kita lupakan. Beberapa hari lalu saya mengatakan bahwa saya merindukan Mikel Oyarzabal, yang setidaknya harus masuk di antara 30 nama, untuk mengakui bakat pesepakbola fantastis dan yang telah menjadi pencetak gol terbanyak bagi tim nasional juara dunia."
"Hal-hal seperti itu saat ini harus dihargai, terlepas dari apakah mereka nanti memenangkannya atau tidak. Saya juga terkejut Pedri tidak ada di sana, tetapi dari mereka yang ada, saya tidak menjagokan satu pun. Siapa pun yang memenangkannya, dari para pesepakbola Spanyol, saya akan sangat senang."
- AFP
Pelatih memuji dominasi penjaga gawang Spanyol
De la Fuente lebih lanjut menyoroti kedalaman skuad Spanyol dengan menunjuk pada nominasi ketiga kiper tim nasional di Piala Dunia untuk penghargaan posisi tersebut: Unai Simon, David Raya, dan Joan García. Bagi De la Fuente, pengakuan ini hanya semakin menegaskan dominasi negaranya di bawah mistar, karena ia menegaskan bahwa setidaknya tiga dari lima kiper terbaik di dunia secara konsisten adalah orang Spanyol.
"Mari bertaruh pada milik kita dan menghargainya. Saya percaya Ballon d'Or harus dimenangkan oleh pemain Spanyol, tentu saja. Sama halnya, dalam trofi untuk para kiper, adalah sebuah kehormatan bahwa kami memiliki tiga kiper dari Piala Dunia yang dinominasikan. Dan kami selalu mengatakan bahwa di antara lima kiper terbaik di dunia selalu ada tiga orang Spanyol, setidaknya."
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