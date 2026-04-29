Pelatih Santos menegaskan bahwa Neymar 'semakin kuat' dalam upayanya untuk masuk skuad Brasil di Piala Dunia, meski penampilannya di Copa Sudamericana kurang memuaskan

Santos harus puas bermain imbang 1-1 melawan San Lorenzo pada Selasa malam di Buenos Aires, sehingga harapan mereka di Copa Sudamericana kini berada di ujung tanduk. Meskipun penampilan tim secara keseluruhan kurang memuaskan, sebagian besar sorotan pasca-pertandingan tertuju pada Neymar, yang kesulitan menunjukkan pengaruhnya seperti biasa dalam laga tingkat benua ini. Hasil ini membuat raksasa Brasil tersebut terpuruk di dasar Grup D dengan hanya mengoleksi dua poin dari tiga pertandingan.

Terlepas dari kritik tersebut, Cuca dengan cepat menyoroti hal-hal positif dari penampilan bintang utamanya: "Neymar meningkat di babak kedua, di mana ia menemukan lebih banyak ruang untuk bermain. Di babak pertama ia dijaga dengan sangat ketat, meskipun turut berperan dalam gol Gabigol. Di babak kedua ia menemukan lebih banyak ruang, menciptakan peluang, melakukan permainan yang sangat cerdas, ia mencari umpan yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit pemain. Saya melihatnya kuat dan semakin kuat dari waktu ke waktu."