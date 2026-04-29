Pelatih Santos menegaskan bahwa Neymar 'semakin kuat' dalam upayanya untuk masuk skuad Brasil di Piala Dunia, meski penampilannya di Copa Sudamericana kurang memuaskan
Cuca membela Neymar setelah malam yang mengecewakan
Santos harus puas bermain imbang 1-1 melawan San Lorenzo pada Selasa malam di Buenos Aires, sehingga harapan mereka di Copa Sudamericana kini berada di ujung tanduk. Meskipun penampilan tim secara keseluruhan kurang memuaskan, sebagian besar sorotan pasca-pertandingan tertuju pada Neymar, yang kesulitan menunjukkan pengaruhnya seperti biasa dalam laga tingkat benua ini. Hasil ini membuat raksasa Brasil tersebut terpuruk di dasar Grup D dengan hanya mengoleksi dua poin dari tiga pertandingan.
Terlepas dari kritik tersebut, Cuca dengan cepat menyoroti hal-hal positif dari penampilan bintang utamanya: "Neymar meningkat di babak kedua, di mana ia menemukan lebih banyak ruang untuk bermain. Di babak pertama ia dijaga dengan sangat ketat, meskipun turut berperan dalam gol Gabigol. Di babak kedua ia menemukan lebih banyak ruang, menciptakan peluang, melakukan permainan yang sangat cerdas, ia mencari umpan yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit pemain. Saya melihatnya kuat dan semakin kuat dari waktu ke waktu."
Impian Piala Dunia tetap menjadi prioritas
Menjelang Piala Dunia, setiap penampilan pemain diperhatikan dengan cermat oleh komisi teknis Brasil. Neymar sangat ingin mengamankan posisinya di skuad Carlo Ancelotti, dan meskipun ia hanya mampu melepaskan satu tembakan tepat sasaran dan tiga umpan kunci saat melawan San Lorenzo, manajer klubnya tetap menjadi pendukung terbesarnya. Cuca yakin bahwa perkembangan sang penyerang sedang menuju ke arah yang benar meskipun musim ini diwarnai berbagai kesulitan.
"Pemanggilannya ke tim nasional adalah urusan pelatih dan staf pelatih. Sebagai orang Brasil, saya berharap hal itu terjadi," kata Cuca saat ditanya tentang masa depan internasional sang pemain. Ia juga menyempatkan diri untuk mengapresiasi sambutan yang diterima pemain tersebut di luar negeri: "Saya ingin menyoroti kasih sayang yang ditunjukkan oleh masyarakat Argentina kepada Neymar hari ini. Kami sangat senang melihat rasa hormat yang ditunjukkan orang-orang ketika mereka akhirnya memberi tepuk tangan kepada Neymar."
Masalah ketersediaan pemain menjelang laga melawan Palmeiras
Santos kini mengalihkan perhatian mereka ke laga besar di liga domestik melawan pemuncak klasemen Serie A, Palmeiras, namun Cuca mungkin akan menghadapi dilema dalam menentukan susunan pemain. Baik Neymar maupun Gabriel 'Gabigol' Barbosa telah mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait bermain di lapangan sintetis, yang berpotensi membuat mereka absen dalam lawatan ke Allianz Parque. Dengan klub yang saat ini berada di peringkat ke-17 klasemen Serie A dan terperosok di zona degradasi, absennya mereka akan menjadi pukulan telak.
Cuca belum siap untuk mengesampingkan mereka dari pertandingan pekan ke-14 ini. “Saya tidak tahu apakah saya akan mengandalkan Neymar atau Gabigol, mengingat apa yang Anda ketahui tentang pandangan mereka terhadap lapangan sintetis. Kami akan berbicara dengan mereka. Tentu saja, jika kami bisa [membawa mereka], kami akan lebih kuat,” tambahnya.
Perjuangan berat Santos di dua front
Situasi semakin genting bagi tim asal Vila Belmiro ini. Meskipun berita-berita seputar kondisi kebugaran pemain seperti Neymar mendominasi headline, kenyataan mengenai posisi mereka di klasemen liga sungguh memprihatinkan. Menghindari degradasi adalah prioritas utama, namun performa mereka menunjukkan bahwa tim ini sedang berjuang untuk mendapatkan kepercayaan diri dan identitas. Cuca menyadari bahwa hanya dengan mengandalkan para pemain terbaiknya lah mereka bisa keluar dari zona empat terbawah.
Hasil imbang di Argentina menunjukkan ketergantungan pada duet penyerang, di mana visi Neymar membantu menciptakan gol penyama kedudukan Gabigol setelah Alexis Cuello membuka skor. Apakah chemistry tersebut cukup untuk menyelamatkan musim mereka - dan mengantarkan Neymar ke Piala Dunia - tetap menjadi pertanyaan krusial bagi Peixe dalam beberapa pekan mendatang.