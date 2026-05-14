Pelatih Santos menegaskan bahwa Neymar 'berada di jalur yang tepat' untuk masuk skuad Brasil di Piala Dunia setelah memainkan peran kunci dalam kemenangan krusial di Piala atas Coritiba
Neymar bersinar dalam kemenangan di ajang piala
Neymar menunjukkan kualitasnya yang tak lekang oleh waktu pada Rabu malam, dengan menjadi motor kemenangan 2-0 Santos atas Coritiba untuk melaju ke babak selanjutnya di Copa do Brasil. Pemain berusia 34 tahun itu memberikan assist untuk gol pembuka Gabriel Bontempo pada menit ke-20 sebelum membantu timnya mengamankan kemenangan penting tersebut. Meskipun belum pernah tampil untuk tim nasional Brasil sejak Oktober 2023, penampilan berpengaruh ini datang pada saat yang kritis, dengan pengumuman skuad final Piala Dunia oleh Ancelotti yang semakin dekat hanya dalam hitungan hari, menyusul perjalanan panjang sang penyerang untuk mencapai kebugaran penuh.
Cuca memuji perkembangan taktis
Setelah peluit akhir dibunyikan, Cuca menjelaskan bagaimana Neymar telah menyesuaikan permainannya agar tetap menjadi ancaman di level tertinggi. Ia berkata: "Untuk Piala Dunia ini, saya rasa seiring berjalannya setiap pertandingan, Neymar semakin menunjukkan nilainya dan kemampuannya. Ia bukan lagi Neymar seperti dulu, yang hanya mengambil bola dan menerobos ke dalam, tetapi kini ia mampu menciptakan kesulitan besar bagi lawan. Di tim nasional, dia bisa membantu dalam banyak hal, baik dengan datang dari belakang, memberikan umpan kepada rekan setim, kecerdasannya, menguasai bola, mengatur serangan, hingga mencetak gol. Dia bermain di sayap, sebagai nomor 10, maupun sebagai false nine."
Jalan menuju Amerika Utara
Manajer Santos tetap optimis mengenai prospek Neymar di level internasional saat Brasil bersiap menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia di Grup G Piala Dunia. Cuca menambahkan: "Posisi dia di tim nasional sudah berada di jalur yang tepat, menurut saya. Dia bisa mewakili kita dengan sangat baik; menurut pemahaman saya, hal itu sangat diperlukan. Keputusannya ada di tangan pihak CBF; mereka memiliki berbagai opsi untuk dianalisis guna menentukan langkah selanjutnya.
"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di Piala Dunia, dan Brasil sedang tampil bagus, insya Allah mereka akan menjadi juara. Mari kita tunggu dan lihat, hadapi satu per satu, seperti yang telah kita lakukan. Mungkin pada hari Minggu dia akan tampil bagus lagi, dan siapa tahu, dia mungkin bisa mengamankan tempatnya di Piala Dunia."
Hari penentuan bagi ikon Selecao
Neymar akan menjalani uji coba terakhirnya pada Minggu ini dalam laga Serie A Brasil melawan Coritiba di Vila Belmiro, sebelum skuad Brasil yang terdiri dari 26 pemain diumumkan. Ancelotti, yang telah memasukkan Neymar ke dalam daftar awal beranggotakan 55 pemain, akan mengumumkan skuad definitifnya pada Senin, 18 Mei, dalam sebuah acara bergengsi di Museum of Tomorrow di Rio de Janeiro.
Santos juga harus bersiap menghadapi jadwal padat yang melibatkan San Lorenzo di Copa Sudamericana, namun fokus utama tetap pada apakah pemain andalan bernomor punggung 10 mereka dapat menambah catatan 128 penampilan dan 79 golnya di panggung terbesar dunia.