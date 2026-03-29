Pelatih San Marino pernah menghadapi Bosnia kurang dari setahun yang lalu: "Mereka lambat, tapi memiliki pemain-pemain bintang. Stadionnya mirip dengan Stadion Scida di Crotone"

“Ini adalah tim yang lambat dalam membangun serangan, agak kaku. Mereka bermain dengan tempo rendah, dan itu merupakan faktor positif bagi tim Azzurri. Di Zenica, saya mencoba mengarahkan pertandingan ke arah intensitas; kami menekan dari lini depan dan melakukan penjagaan ganda terhadap pemain yang menguasai bola. Namun, di lapangan mereka memiliki pemain-pemain kunci, terutama Dzeko yang tak pernah padam: seorang penyerang yang sangat dikenal oleh para bek Azzurri, Gattuso pasti lebih tahu daripada saya cara menghindari memberi ruang padanya. Dia berusia 40 tahun dan masih menentukan, dia adalah ancaman nomor satu. Di laga tandang (kalah 6-0), saya terkesan dengan pemain muda Alajbegovic. Melawan kami, dia mencetak gol pertamanya untuk tim nasional. Dia berlari, menggiring bola, dan sangat mahir menggunakan kedua kakinya. Dia harus diawasi. Namun, permainan mereka mudah ditebak dan mereka juga kesulitan dalam duel fisik. Saat menguasai bola, kami banyak mengoper bola, membuat mereka berlari. Mereka tidak memiliki pemain yang sangat cepat, bahkan serangan mereka mudah dibaca. Tim Gattuso memiliki kualitas yang jauh lebih unggul dibandingkan lawan, dari segala aspek. Tim Azzurri memiliki semua yang dibutuhkan untuk menang dan kembali ke Piala Dunia setelah 12 tahun”.