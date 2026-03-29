Pelatih San Marino pernah menghadapi Bosnia kurang dari setahun yang lalu: "Mereka lambat, tapi memiliki pemain-pemain bintang. Stadionnya mirip dengan Stadion Scida di Crotone"

Pendapat pelatih asal Italia yang telah menjadi warga negara San Marino

Bertanding melawan Bosnia di Zenica: seperti apa rasanya? Roberto Cevoli, pelatih Tim Nasional San Marino sejak 2023 dan lawan dari tim asuhan Barbarez yang akan menghadapi Italia pada Selasa, 31 Maret dalam babak kualifikasi Piala Dunia, tahu betul hal itu.

“Kami memainkan leg pertama di Bilino Polje pada 7 Juni lalu, suhunya 32 derajat dan panasnya menyengat. Jauh berbeda dengan salju yang turun akhir-akhir ini. Stadionnya kecil, sempit, dan sudah tua. Tribun penonton sangat dekat dengan lapangan dan suaranya sangat terdengar.”

    “Kami berhasil membuat mereka kesulitan dengan menampilkan permainan yang sangat bagus. Hingga 25 menit menjelang akhir, skor masih 0-0. Dzeko duduk di bangku cadangan dengan sepatu kets, tanpa sepatu bola. Dia awalnya tidak akan masuk, tapi kemudian pelatih berubah pikiran. Dia mencetak gol penentu, dan pertandingan berakhir 1-0 untuk mereka. Namun di menit terakhir, kami melancarkan serangan balik dan nyaris menyamakan kedudukan. Penonton bersorak karena kesalahan kami, semua orang merasa takut. Di kandang sendiri, melawan San Marino, mereka mengira akan menang dengan mudah. Namun, mereka justru terancam. Barbarez datang memberi selamat kepada saya setelah skor 1-0. Dia menghargai penampilan kami dan seberapa keras kami berjuang”.




    “Ini adalah tim yang lambat dalam membangun serangan, agak kaku. Mereka bermain dengan tempo rendah, dan itu merupakan faktor positif bagi tim Azzurri. Di Zenica, saya mencoba mengarahkan pertandingan ke arah intensitas; kami menekan dari lini depan dan melakukan penjagaan ganda terhadap pemain yang menguasai bola. Namun, di lapangan mereka memiliki pemain-pemain kunci, terutama Dzeko yang tak pernah padam: seorang penyerang yang sangat dikenal oleh para bek Azzurri, Gattuso pasti lebih tahu daripada saya cara menghindari memberi ruang padanya. Dia berusia 40 tahun dan masih menentukan, dia adalah ancaman nomor satu. Di laga tandang (kalah 6-0), saya terkesan dengan pemain muda Alajbegovic. Melawan kami, dia mencetak gol pertamanya untuk tim nasional. Dia berlari, menggiring bola, dan sangat mahir menggunakan kedua kakinya. Dia harus diawasi. Namun, permainan mereka mudah ditebak dan mereka juga kesulitan dalam duel fisik. Saat menguasai bola, kami banyak mengoper bola, membuat mereka berlari. Mereka tidak memiliki pemain yang sangat cepat, bahkan serangan mereka mudah dibaca. Tim Gattuso memiliki kualitas yang jauh lebih unggul dibandingkan lawan, dari segala aspek. Tim Azzurri memiliki semua yang dibutuhkan untuk menang dan kembali ke Piala Dunia setelah 12 tahun”.

    “Karena kapasitas yang dibatasi, jumlah penonton akan lebih sedikit dari 15 ribu orang yang kami temui di tribun pada bulan Juni. Pjanic baru saja pensiun dari tim nasional dan mendapat penghargaan sebelum pertandingan. Dia berkeliling lapangan untuk memeluk para penonton; semua orang ada di sana untuknya. Kamu bisa merasakan kehangatan penonton bahkan dari ruang ganti, yang juga sulit dijangkau. Kami diberi ruang ganti di lantai dua stadion. Untuk sampai ke sana, harus menaiki dua tangga yang sangat curam. Bagi para pemain itu bukan masalah, tapi bagi petugas gudang tentu saja. Membawa semua perlengkapan ke sana, tanpa bisa menggunakan lift, sangat melelahkan. Penonton bersorak dari balkon, hampir seperti di Stadion Ezio Scida di Crotone. Sebagai pemain, saya mengenakan jersey merah-biru pada tahun 2004; para pendukung masuk ke rumah sakit di samping stadion untuk menghindari membayar tiket dan mendukung tim dari jendela yang menghadap ke lapangan.”



