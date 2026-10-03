Setelah pertemuan pertama, Manor Solomon melontarkan respons berapi-api terhadap gestur yang dibuat oleh Irlandia. Kapten dan penyerang Israel itu menuduh para pemain lawan mengatakan hal-hal tidak masuk akal kepada mereka selama pertandingan dan memperingatkan akan ada respons sengit di lapangan.

Solomon mengatakan: "Jika saya mengatakan apa yang saya pikirkan tentang mereka, saya mungkin akan dilarang bermain untuk beberapa pertandingan jadi saya tidak ingin mengatakannya. Tentu saja mereka membenci kami dan kami tidak menyukai mereka. Saya percaya pada diri kami sendiri bahwa kami bisa melakukannya. Saya tahu dengan siapa saya berada di sini, saya tahu para pemain dan tim ini, kami akan keluar dari situasi ini dan membalas dendam atas ini. Saya sudah menantikan pertandingan berikutnya melawan mereka, itu akan benar-benar berbeda. Apa yang mereka lakukan dengan lagu kebangsaan? Saya tidak tertarik pada mereka, kami punya negara yang sepuluh kali lebih baik daripada negara mereka, lebih kuat, negara yang luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. Kami bangga mengenakan seragam tim nasional dan menjadi orang Israel. Kami bangga pada negara kami dan tentara kami. (Orang Irlandia) bisa memainkan semua trik mereka. Kami orang Israel dan mencintai negara ini. Dan itu akan selalu seperti itu."