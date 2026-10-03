AFP
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Pelatih Republik Irlandia Heimir Hallgrimsson terpaksa menghentikan konferensi pers setelah tuduhan rasisme dari jurnalis Israel
Ketegangan meletus saat sesi jumpa pers media
Hallgrimsson terpaksa menghentikan tugas medianya di Backa Topola setelah apa yang ia gambarkan sebagai "serangan verbal". Menurut Daily Mail, sesi itu kacau ketika seorang reporter Israel menuduh para pemain Republik Irlandia menyebut lawan mereka "monyet" dalam pertemuan pertama mereka.
"Itu sama sekali tidak benar. Itu sama sekali tidak benar," kata seorang petugas pers Irlandia, yang langsung menepis klaim tersebut. Meski ada upaya untuk menjauhkan mikrofon, reporter itu bersikeras bahwa mereka tidak berbohong, yang mendorong Hallgrimsson meninggalkan ruangan dan menggelar sesi terpisah dengan media Irlandia di luar.
- AFP
Latar belakang politik dan investigasi yang sedang berlangsung
Pertandingan pertama antara kedua negara sangat dibayangi oleh konflik yang sedang berlangsung, yang membuat Irlandia melakukan sejumlah gestur. Hallgrimsson menyebut para pemainnya memilih untuk mengenakan ban lengan hitam, menundukkan kepala saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan, dan menolak bertukar panji.
Selain itu, pertanyaan terkait hal-hal di luar sepak bola mendominasi konferensi pers yang dibatalkan itu, termasuk pertanyaan mengenai penerbangan yang dialihkan. Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Irlandia telah meluncurkan investigasi internal terkait tuduhan terpisah bahwa Adam Idah menerima pelecehan rasial dari suporter Israel selama pertandingan pertama pada awal pekan ini.
Solomon mengeluarkan peringatan keras jelang laga ulang
Setelah pertemuan pertama, Manor Solomon melontarkan respons berapi-api terhadap gestur yang dibuat oleh Irlandia. Kapten dan penyerang Israel itu menuduh para pemain lawan mengatakan hal-hal tidak masuk akal kepada mereka selama pertandingan dan memperingatkan akan ada respons sengit di lapangan.
Solomon mengatakan: "Jika saya mengatakan apa yang saya pikirkan tentang mereka, saya mungkin akan dilarang bermain untuk beberapa pertandingan jadi saya tidak ingin mengatakannya. Tentu saja mereka membenci kami dan kami tidak menyukai mereka. Saya percaya pada diri kami sendiri bahwa kami bisa melakukannya. Saya tahu dengan siapa saya berada di sini, saya tahu para pemain dan tim ini, kami akan keluar dari situasi ini dan membalas dendam atas ini. Saya sudah menantikan pertandingan berikutnya melawan mereka, itu akan benar-benar berbeda. Apa yang mereka lakukan dengan lagu kebangsaan? Saya tidak tertarik pada mereka, kami punya negara yang sepuluh kali lebih baik daripada negara mereka, lebih kuat, negara yang luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. Kami bangga mengenakan seragam tim nasional dan menjadi orang Israel. Kami bangga pada negara kami dan tentara kami. (Orang Irlandia) bisa memainkan semua trik mereka. Kami orang Israel dan mencintai negara ini. Dan itu akan selalu seperti itu."
- AFP
Apa yang terjadi selanjutnya di Nations League?
Irlandia dan Israel akan saling berhadapan pada Minggu secara tertutup di Serbia. Hallgrimsson akan menuntut skuadnya tetap sepenuhnya fokus pada urusan sepakbola. Mereka berupaya mengamankan kemenangan krusial di Nations League dengan mengatasi gangguan besar di luar lapangan yang menyelimuti pertemuan sarat muatan politik ini.
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