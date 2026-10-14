Mourinho tak pernah menghindar dari kontroversi, dan komentar terbarunya menggemparkan dunia sepakbola. Berbicara menjelang laga besar Liga Champions di Stadio Olimpico, pelatih asal Portugal itu menyoroti perbedaan cara Italia dan Spanyol menangani skandal korupsi besar. Mantan pelatih Inter Milan dan Roma tersebut mengungkapkan kekagumannya terhadap cara otoritas Italia menangani penyelidikan pengaturan pertandingan pada 2006 yang mengubah peta persaingan Serie A.

“Saya hanya akan mengatakan satu hal. Selamat untuk Italia. Tahu kenapa? Karena Italia satu-satunya negara tempat Calciopoli benar-benar menjadi Calciopoli. Satu-satunya. Sebab, semua orang tahu apa yang terjadi di Spanyol, tetapi sampai sekarang Anda masih tidak bisa bernapas lega. Hingga kini, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa,” kata Mourinho kepada Amazon Prime, seperti dikutip Football Italia.