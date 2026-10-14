Getty Images Sport
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Pelatih Real Madrid Jose Mourinho melontarkan kecaman pedas terhadap Barcelona terkait kasus Negreira sembari memuji Italia atas Calciopoli
Mourinho puji keadilan Italia terkait Calciopoli
Mourinho tak pernah menghindar dari kontroversi, dan komentar terbarunya menggemparkan dunia sepakbola. Berbicara menjelang laga besar Liga Champions di Stadio Olimpico, pelatih asal Portugal itu menyoroti perbedaan cara Italia dan Spanyol menangani skandal korupsi besar. Mantan pelatih Inter Milan dan Roma tersebut mengungkapkan kekagumannya terhadap cara otoritas Italia menangani penyelidikan pengaturan pertandingan pada 2006 yang mengubah peta persaingan Serie A.
“Saya hanya akan mengatakan satu hal. Selamat untuk Italia. Tahu kenapa? Karena Italia satu-satunya negara tempat Calciopoli benar-benar menjadi Calciopoli. Satu-satunya. Sebab, semua orang tahu apa yang terjadi di Spanyol, tetapi sampai sekarang Anda masih tidak bisa bernapas lega. Hingga kini, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa,” kata Mourinho kepada Amazon Prime, seperti dikutip Football Italia.
- Getty Images Sport
Kasus Negreira dalam sorotan tajam
Pernyataan tajam Mourinho merujuk langsung pada ‘kasus Negreira’, skandal yang membayangi Barcelona selama beberapa bulan. Tuduhan itu menyangkut pembayaran dalam jumlah besar oleh klub asal Catalunya tersebut kepada perusahaan milik Jose Maria Enriquez Negreira, yang menjabat sebagai wakil presiden komite teknis wasit Spanyol antara 2001 dan 2018. Barcelona secara konsisten dan tegas membantah telah melakukan kesalahan, tetapi besarnya pembayaran itu memicu kecaman luas dari tokoh-tokoh kubu rival.
Pelatih Real itu blak-blakan saat memperkirakan bagaimana sejarah akan memandang situasi ini jika pihak berwenang tidak mengambil tindakan berarti. “Jika tidak terjadi apa-apa, ini mungkin menjadi skandal korupsi perwasitan terbesar dalam sepak bola dunia. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan,” ujar Mourinho.
Kembali ke Stadio Olimpico dengan penuh haru
Meski komentarnya tentang sepakbola Spanyol mendominasi pemberitaan, wawancara itu berlangsung dalam konteks kembalinya Mourinho ke Roma yang sarat emosi. Ini menjadi kali pertama ia kembali menginjakkan kaki di Stadio Olimpico sejak meninggalkan Roma pada awal 2024. Selama menangani klub ibu kota tersebut, Mourinho meraih status legenda setelah membawa Roma menjuarai edisi perdana Liga Konferensi Europa dan mencapai final Liga Europa setahun kemudian.
Pelatih Roma saat ini, Gian Piero Gasperini, mengakui ikatan istimewa antara para suporter dan sosok yang dikenal sebagai ‘The Special One’. "Para suporter kami tentu menyayangi Mourinho, jadi ia pantas menerima semua penghormatan yang akan diberikan kepadanya. Itu sesuatu yang dirasakan orang-orang dan tidak bisa Anda hentikan. Namun, saya yakin ketika pertandingan dimulai, semua emosi akan dikesampingkan dan orang-orang hanya akan mendukung Roma," kata Gasperini.
- AFP
Ketegangan meningkat di Liga Champions
Latar belakang drama ini adalah persaingan ketat di fase liga Liga Champions, ketika setiap poin sangat penting. UEFA telah mengonfirmasi bahwa pihaknya memantau situasi di Spanyol dengan saksama setelah menerima sejumlah besar dokumen dari Madrid terkait penyelidikan yang masih berlangsung atas tindakan Barcelona. Keputusan Mourinho untuk angkat bicara kini menambah unsur perang urat saraf dalam musim kompetisi Eropa yang sudah memanas.
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