"Vincent Kompany adalah pelatih kelas atas, hal itu sudah ia buktikan di Inggris. Kita sudah melihat betapa sulitnya menghadapi mereka. Itu adalah salah satu tim yang paling saya sukai," kata pelatih asal Spanyol itu dengan antusias pada hari Senin, lalu menambahkan: "Mereka selalu menyerang dan mencetak banyak sekali gol. Sangat menyenangkan menonton tim seperti itu."
Pelatih PSG terpesona oleh aksi gemilang Kompany di Liga Champions: Luis Enrique "paling suka" menonton pertandingan FC Bayern
Ketika ditanya secara spesifik tentang pemain sayap Michael Olise, pria berusia 55 tahun itu berkata: "Saya menyukai semua pemain Bayern, bukan hanya Michael Olise, tapi semuanya. Mereka telah menunjukkan kualitas mereka." Dan siapa yang dia lihat sebagai jiwa permainan Munich? "Kimmich, Harry Kane, Musiala, Olise, Luis Díaz, Laimer, Upamecano, Tah, Neuer, Stanisic - setiap orang, semua, seluruh tim," sebut Enrique: "Ya, mereka punya bintang, tapi kuncinya selalu tim."
Pelatih ini mengharapkan "pertandingan yang menarik bagi semua orang" - dengan sang juara yang percaya diri. "Kami sedang dalam performa yang sangat bagus," kata Enrique. "Dalam pertandingan-pertandingan seperti ini, detail-detail kecil sangat menentukan, kami harus siap menghadapi setiap skenario. Tapi kami optimis. Di saat yang sama, kami tahu bahwa kami menghadapi tugas yang berat."
- AFP
PSG turun dengan skuad lengkap melawan FC Bayern: "Inilah keajaiban Liga Champions"
Menanggapi fakta bahwa semua pemain utamanya telah pulih dari cedera ringan menjelang pertandingan-pertandingan krusial musim ini, sang pelatih berkata: "Itulah keajaiban Liga Champions, semua orang ingin ikut serta, hal itu memberi Anda energi khusus."
Energi itu juga terpancar dari pemain ajaib Khvicha Kvaratskhelia. "Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, Bayern sedang dalam performa bagus, tapi kami adalah PSG," kata pemain asal Georgia itu: "Kami mampu melakukan apa saja dan bisa mengalahkan siapa pun."
Ia sangat menghormati kapten Bayern, Manuel Neuer, "saya menganggapnya sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. Dia adalah legenda. Kami tahu apa yang dia mampu lakukan." Namun, kata pemain serang itu, "kami mencetak dua gol ke gawangnya terakhir kali..."
Namun, itu terjadi pada pertemuan kedua terakhir, saat PSG menang 2-0 di semifinal Piala Dunia Antarklub. Sebaliknya, pada duel terbaru di fase grup Liga Champions, pemenangnya di Paris adalah FC Bayern (2-1). Tim asal Munich itu memenangkan kelima pertemuan terakhir di Liga Champions (skor agregat 7-1).