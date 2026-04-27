Pelatih PSG terpesona oleh aksi gemilang Kompany di Liga Champions: Luis Enrique "paling suka" menonton pertandingan FC Bayern

Menanggapi fakta bahwa semua pemain utamanya telah pulih dari cedera ringan menjelang pertandingan-pertandingan krusial musim ini, sang pelatih berkata: "Itulah keajaiban Liga Champions, semua orang ingin ikut serta, hal itu memberi Anda energi khusus."

Energi itu juga terpancar dari pemain ajaib Khvicha Kvaratskhelia. "Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, Bayern sedang dalam performa bagus, tapi kami adalah PSG," kata pemain asal Georgia itu: "Kami mampu melakukan apa saja dan bisa mengalahkan siapa pun."

Ia sangat menghormati kapten Bayern, Manuel Neuer, "saya menganggapnya sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. Dia adalah legenda. Kami tahu apa yang dia mampu lakukan." Namun, kata pemain serang itu, "kami mencetak dua gol ke gawangnya terakhir kali..."

Namun, itu terjadi pada pertemuan kedua terakhir, saat PSG menang 2-0 di semifinal Piala Dunia Antarklub. Sebaliknya, pada duel terbaru di fase grup Liga Champions, pemenangnya di Paris adalah FC Bayern (2-1). Tim asal Munich itu memenangkan kelima pertemuan terakhir di Liga Champions (skor agregat 7-1).