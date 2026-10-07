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FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Pelatih Portugal Jorge Jesus menepis pernyataan Cristiano Ronaldo dengan respons blak-blakan

J. Jesus
C. Ronaldo
Portugal
UEFA Nations League A

Pelatih kepala Portugal Jorge Jesus akhirnya angkat bicara setelah pernyataan publik sensasional dari kapten tim nasional Cristiano Ronaldo. Bintang Al-Nassr itu sebelumnya mempublikasikan penjelasan terperinci atas keputusan mengejutkannya meninggalkan pemusatan latihan tim nasional, yang disertai kritik keras terhadap kejujuran pelatihnya.

  • Jesus fokus pada tugas tim nasional

    Jesus memberikan respons singkat dan lugas terhadaptuduhan eksplosif yang dilontarkan kepadanya oleh Ronaldo. Berbicara kepada wartawan saat meninggalkan rumahnya pada Rabu pagi, pelatih veteran itu menegaskan bahwa ia tidak berniat terseret dalam perang pernyataan terbuka dengan sang penyerang legendaris. Ketegangan antara keduanya telah mencapai titik didih setelah Ronaldo mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan meninggalkan skuad di tengah komitmen internasional mereka saat ini.

    Ketika dimintai pandangannya mengenai pernyataan rinci yang dirilis pemenang Ballon d'Or lima kali itu, Jesus memilih untuk tetap berhati-hati. "Saya membaca pernyataan itu, dan sekarang, seperti yang saya lakukan setiap hari, saya pergi ke federasi untuk bekerja, memikirkan tim dan tim nasional," kata Jesus, seperti dikutip dari A Bola.

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    Ronaldo buka suara soal kepergiannya dari pemusatan latihan

    Drama itu bermula ketika Ronaldo mengeluarkan penjelasan panjang lebar atas keputusannya meninggalkan pemusatan latihan Portugal. Dalam pesan tersebut, sang kapten mengakui bahwa kepergiannya adalah persoalan serius dan menyadari bahwa statusnya sebagai pemimpin berarti ia harus menghadapi hukuman yang berat. Namun, ia juga menggunakan platform itu untuk melancarkan serangan langsung kepada Jesus, dengan menuduh sang pelatih melanggar janjinya pada dua kesempatan terpisah selama jeda internasional saat ini.

    Keluhan utama Ronaldo berawal dari pertandingan melawan Norwegia, ketika ia disebut diberi tahu bahwa dirinya akan bermain sekitar 30 menit, tetapi tetap menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan setelah melakukan pemanasan. Penyerang itu juga mengklaim bahwa Jesus gagal mengikuti skenario yang telah disepakati dalam konferensi pers berikutnya menjelang bentrokan dengan Denmark. Menurut sang kapten, pelatih tersebut telah meminta dan menyetujui sebuah dokumen untuk memandu interaksinya dengan media, tetapi pada akhirnya mengabaikannya.

  • Gesekan internal dan tekanan eksternal

    Friksi antara keduanya dikabarkan telah berlangsung selama beberapa waktu, melibatkan figur-figur kunci dari lingkaran dalam sang pemain dan perwakilan klub. Ronaldo menyebut bahwa pedoman konferensi pers dibahas dalam sebuah pertemuan yang melibatkan direktur olahraga Al-Nassr Simao Coutinho dan Tiago Craveiro, penasihat strategis untuk merek pribadi sang pemain. Detail-detail ini menggambarkan hubungan yang retak, di mana kepercayaan antara sang manajer dan pemain paling seniornya telah sepenuhnya menguap. Terlepas dari permintaan maaf yang disertakan dalam pernyataan tersebut, tuduhan ketidakjujuran itu telah menempatkan Jesus di bawah sorotan tajam publik dan media Portugal

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    Sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada kapten

    Saat Brasil melanjutkan persiapan mereka di markas federasi, pertanyaan soal tindakan disipliner membayangi seluruh situasi. Ronaldo sendiri menyatakan bahwa kepergiannya harus dianggap sebagai faktor yang memberatkan dalam hukuman apa pun, dan sejumlah laporan menyebut ia bisa menghadapi larangan hingga enam bulan atas tindakannya. Federasi Sepak Bola Portugal kini harus memutuskan bagaimana menangani ikon terbesar mereka sambil mendukung seorang manajer yang secara terbuka dituduh berbohong.