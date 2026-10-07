Pelatih Portugal Jorge Jesus menepis pernyataan Cristiano Ronaldo dengan respons blak-blakan

Jesus memberikan respons singkat dan lugas terhadaptuduhan eksplosif yang dilontarkan kepadanya oleh Ronaldo. Berbicara kepada wartawan saat meninggalkan rumahnya pada Rabu pagi, pelatih veteran itu menegaskan bahwa ia tidak berniat terseret dalam perang pernyataan terbuka dengan sang penyerang legendaris. Ketegangan antara keduanya telah mencapai titik didih setelah Ronaldo mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan meninggalkan skuad di tengah komitmen internasional mereka saat ini.

Ketika dimintai pandangannya mengenai pernyataan rinci yang dirilis pemenang Ballon d'Or lima kali itu, Jesus memilih untuk tetap berhati-hati. "Saya membaca pernyataan itu, dan sekarang, seperti yang saya lakukan setiap hari, saya pergi ke federasi untuk bekerja, memikirkan tim dan tim nasional," kata Jesus, seperti dikutip dari A Bola.