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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Pelatih penjaga gawang Ghana kepada Koora: Ini satu-satunya trik yang kami gunakan melawan Kane... dan insiden dengan Bellingham itu hal biasa

England vs Ghana
England
Ghana
World Cup
Croatia vs Ghana
Croatia
H. Kane
J. Bellingham
Inggris
Ghana
AS
Kroasia

Dan Gaspar mengungkap cerita menarik di balik layar mengenai pertandingan melawan Inggris di Piala Dunia

Pelatih kiper tim nasional Ghana asal Amerika Serikat, Dan Gaspar, mengungkapkan kepada Koorakebenaran di balik berita yang mengklaim adanya penggunaan sihir hitam terhadap Harry Kane, penyerang Inggris, untuk menghentikannya selama pertandingan kedua tim di Piala Dunia 2026, sekaligus menjelaskan apa yang terjadi pada insiden Jude Bellingham yang memicu kontroversi dalam pertandingan yang sama.

Timnas Ghana berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam sejarahnya, bahkan sebelum menghadapi Kroasia pada dini hari Minggu besok, setelah menampilkan performa yang mengesankan saat melawan Panama dan Inggris.

Tim “Black Stars” kini menempati posisi kedua di grup terakhir dengan raihan 4 poin, berkat kemenangan 1-0 atas Panama dan hasil imbang berharga 0-0 melawan Inggris, serta memastikan lolos setidaknya sebagai salah satu dari tiga tim terbaik meskipun kalah dari Kroasia.

Tim asuhan pelatih Carlos Queiroz menarik perhatian berkat ketangguhan pertahanan yang mereka tunjukkan dalam dua pertandingan tersebut, terutama saat melawan Inggris, di mana mereka berhasil mencegah para pemain "Tiga Singa"—yang tampil gemilang saat melawan Kroasia—untuk menciptakan ancaman serius ke gawang tim mereka.

Timnas Ghana merupakan salah satu dari hanya empat tim di edisi Piala Dunia kali ini yang belum kebobolan gol hingga saat ini, bersama Meksiko, Spanyol, dan Argentina.

Timnas Ghana pun menjadi tim Afrika keempat sepanjang sejarah yang berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam dua pertandingan pertama di Piala Dunia.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Menghentikan Harry Kane dengan sihir?

    Penyihir asal Ghana, Nana Kwaku Bonsam, sempat memicu kontroversi dengan mengumumkan niatnya untuk menghalangi Harry Kane mencetak gol ke gawang "Black Stars", setelah Kane tampil gemilang dengan mencetak dua gol melawan Kroasia.

    Penyihir asal Ghana itu mengklaim telah mengendalikan Kane selama pertandingan, sebelum mengumumkan akan "membebaskannya" setelah pertandingan berakhir.

    Dalam sebuah video yang beredar luas, ia berkata, “Saya adalah dukun spiritual terkuat di dunia. Saya akan membebaskan Harry Kane sekarang agar ia bisa mencetak gol dalam pertandingan Inggris berikutnya.”

    Namun, Dan Gaspar, pelatih kiper timnas Ghana, mengatakan kepada Koora, “Saya sangat menghormati budaya dan tradisi di Ghana, tetapi persiapan kami dibangun atas dasar kerja keras. Kemampuan kami menjaga gawang tetap bersih merupakan hasil dari pertahanan yang terorganisir, disiplin taktis, dan komitmen yang besar dari para pemain, serta penampilan luar biasa para penjaga gawang.”

    Ia menambahkan, “Harry Kane tetap menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia, dan apa yang dicapai para pemain kami adalah berkat apa yang mereka tunjukkan di lapangan. Kisah-kisah ini mungkin telah membuat banyak orang tersenyum, tetapi di dalam kamp kami, satu-satunya ‘sihir’ yang kami yakini adalah persiapan yang baik, kerja sama tim, dan komitmen.”

    Pelatih kiper yang juga memiliki kewarganegaraan Portugal itu menutup pernyataannya dengan mengatakan, “Tentu saja, kami menyambut segala bentuk dukungan yang kami terima… bahkan jika itu datang dari si penyihir Ghana.”

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  • FBL-WC-2014-IRI-TRAININGAFP

    Rahasia kebersihan jendela?

    Mengenai rahasia penampilan luar biasa yang ditunjukkan oleh kiper Benjamin Asarilla, yang berusia 33 tahun, Jarspar—yang ditunjuk bersama Kerosh beberapa bulan sebelum Piala Dunia dimulai—mengatakan, “Tidak ada rahasia khusus, melainkan hasil kerja sama tim.”

    Ia menambahkan, “Orang pertama yang akan diberi penghargaan oleh para penjaga gawang kami adalah sepuluh pemain yang berdiri di depan mereka. Pertahanan adalah tanggung jawab bersama yang dimulai dari tekanan terhadap penyerang, dilanjutkan dengan pengaturan lini tengah, hingga kedisiplinan lini belakang. Semua orang memiliki peran dalam menjaga gawang tetap bersih.”

    Pelatih berpengalaman itu melanjutkan, “Dari sudut pandang pelatihan kiper, kami lebih fokus pada dua aspek daripada yang lain: aspek mental dan aspek taktis. Dari segi teknis, para kiper tiba di Piala Dunia dengan membawa pengalaman dan kemampuan yang tinggi. Sedangkan peran saya adalah membantu mereka menjaga ketenangan mental, pulih dengan cepat setelah setiap aksi, dan mengambil keputusan taktis yang tepat demi kepentingan tim.”

    Ia melanjutkan, “Di level ini, pertandingan sering kali ditentukan hanya oleh satu atau dua momen, sehingga kiper harus selalu siap secara mental di setiap saat.”

    Jaspar menambahkan, “Tujuan kami bukan sekadar menahan tendangan-tendangan spektakuler, melainkan mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat, mengatur barisan pertahanan, dan memberikan kepercayaan diri kepada anggota tim lainnya. Semuanya berkaitan dengan kejernihan pikiran dan disiplin taktis.”

    Ia menutup pernyataannya mengenai hal ini dengan mengatakan, “Tanganlah yang menahan bola, tetapi pikiranlah yang membentuk seorang penjaga gawang.”

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kata-kata kasar dari Bellingham?

    Pertandingan antara Inggris dan Ghana diwarnai insiden yang disayangkan, setelah Bellingham terlibat pertengkaran verbal dengan salah satu anggota staf teknis tim nasional Afrika tersebut pada akhir babak pertama pertandingan.

    Menurut surat kabar Inggris "The Sun", Bellingham dan pelatih tersebut saling melontarkan kata-kata kasar dan ungkapan kemarahan, sementara manajer teknis Carlos Queiroz ikut campur untuk menanggapi hal tersebut.

    Jasper berkomentar, “Sepak bola adalah permainan yang penuh emosi, terutama di turnamen sebesar Piala Dunia.”

    Ia menceritakan apa yang terjadi dengan mengatakan, “Pertandingan itu menyaksikan sebuah tekel terlambat dalam salah satu adegan, sehingga emosi memuncak, dan beberapa pemain dari kedua tim saling bertukar kata saat mereka menuju terowongan menuju ruang ganti. Hal-hal seperti ini sering terjadi dalam pertandingan yang sangat kompetitif.”

    Dia menambahkan, dalam pernyataannya kepada Koora, “Dari sudut pandang kami, situasi tersebut segera mereda, dan semua orang kemudian fokus untuk menjalani babak kedua. Kami sangat menghormati Jude Bellingham. Dia adalah pemain hebat dan pesaing yang tangguh. Demikian pula, staf teknis dan para pemain kami memiliki semangat yang sama serta komitmen penuh untuk mewakili Ghana dengan sebaik-baiknya.”

    Gaspar mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan, “Begitu pertandingan dilanjutkan, kedua tim kembali fokus pada sepak bola, sebagaimana seharusnya. Selain itu, rasa saling menghormati pun terjalin di antara semua pihak setelah pertandingan berakhir.”

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