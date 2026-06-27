Pelatih penjaga gawang Ghana kepada Koora: Ini satu-satunya trik yang kami gunakan melawan Kane... dan insiden dengan Bellingham itu hal biasa

Pelatih kiper tim nasional Ghana asal Amerika Serikat, Dan Gaspar, mengungkapkan kepada Koora kebenaran di balik berita yang mengklaim adanya penggunaan sihir hitam terhadap Harry Kane, penyerang Inggris, untuk menghentikannya selama pertandingan kedua tim di Piala Dunia 2026, sekaligus menjelaskan apa yang terjadi pada insiden Jude Bellingham yang memicu kontroversi dalam pertandingan yang sama.

Timnas Ghana berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam sejarahnya, bahkan sebelum menghadapi Kroasia pada dini hari Minggu besok, setelah menampilkan performa yang mengesankan saat melawan Panama dan Inggris.

Tim “Black Stars” kini menempati posisi kedua di grup terakhir dengan raihan 4 poin, berkat kemenangan 1-0 atas Panama dan hasil imbang berharga 0-0 melawan Inggris, serta memastikan lolos setidaknya sebagai salah satu dari tiga tim terbaik meskipun kalah dari Kroasia.

Tim asuhan pelatih Carlos Queiroz menarik perhatian berkat ketangguhan pertahanan yang mereka tunjukkan dalam dua pertandingan tersebut, terutama saat melawan Inggris, di mana mereka berhasil mencegah para pemain "Tiga Singa"—yang tampil gemilang saat melawan Kroasia—untuk menciptakan ancaman serius ke gawang tim mereka.

Timnas Ghana merupakan salah satu dari hanya empat tim di edisi Piala Dunia kali ini yang belum kebobolan gol hingga saat ini, bersama Meksiko, Spanyol, dan Argentina.

Timnas Ghana pun menjadi tim Afrika keempat sepanjang sejarah yang berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam dua pertandingan pertama di Piala Dunia.