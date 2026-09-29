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Pelatih Norwegia Stale Solbakken MURKA atas 'kebohongan' terkait kontroversi konferensi pers Erling Haaland dan Man City setelah putusan 115 dakwaan
Perselisihan soal tugas media
Haaland awalnya dijadwalkan berbicara kepada para wartawan pada Sabtu menjelang laga UEFA Nations League Norwegia melawan Portugal. Namun, penyerang itu secara tak terduga ditarik dari sesi media dan digantikan oleh rekan setimnya, Fredrik Aursnes dan Andreas Schjelderup.
Perubahan jadwal yang mendadak itu terjadi tak lama setelah muncul laporan tentang putusan terkait dugaan pelanggaran finansial Manchester City. Waktu kejadian ini memicu spekulasi kuat bahwa City secara langsung telah menginstruksikan kubu Norwegia untuk melindungi penyerang bintang mereka dari pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai pertarungan hukum klub yang masih berlangsung.
- AFP
Solbakken kecam klaim intervensi
Pelatih kepala Norwegia bergerak cepat untuk meredam spekulasi tersebut. Berbicara kepada VG, Solbakken menegaskan bahwa klub Premier League itu sama sekali tidak terlibat dalam keputusan untuk membebaskan striker bintangnya dari agenda penampilan media yang sudah dijadwalkan.
"Saya belum berbicara dengan siapa pun di Manchester City soal media sejak Erling akan pindah dari Dortmund ke City," kata Solbakken. "Itu terakhir kali saya berbicara dengan City soal media."
Sang pelatih menjelaskan bahwa ia mengambil inisiatif untuk melindungi pemain tersebut sepenuhnya atas keputusannya sendiri, seraya menambahkan bahwa rumor itu sepenuhnya tidak benar. "Itu bohong. Itu juga merusak integritas saya," ujarnya. "Saya berusaha keras untuk jujur karena ini adalah tim nasional milik rakyat. Saya berusaha memberikan segalanya, baik dari diri saya maupun dari tim."
Solbakken mengungkapkan sifat santai dari percakapan yang berujung pada perubahan jadwal tersebut. "Ini adalah keputusan yang saya buat tanpa memberi tahu Erling," katanya. "Saya hanya berkata: 'Kamu bisa melewatkan ini. Jika kamu ingin pergi, silakan pergi. Tapi menurut saya kamu dibebaskan'."
Haaland tetap fokus
Terlepas dari kegaduhan di luar lapangan yang mengelilingi klubnya, Haaland tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan fokus di atas lapangan. Penyerang produktif itu tampil sebagai starter dalam laga Nations League hari Minggu di Oslo dan mencetak gol ketiganya pada jeda internasional kali ini.
Namun, upaya individunya tidak cukup untuk mengamankan hasil positif, karena Norwegia pada akhirnya kalah 2-1 dari Portugal. Setelah peluit akhir berbunyi, sang striker terlihat terlibat percakapan serius dengan rekan setimnya di City, Ruben Dias.
- Bildbyran
Ujian besar menanti
Komitmen Haaland bersama tim nasionalnya masih jauh dari selesai dalam kampanye Nations League ini. Norwegia masih harus mempersiapkan diri untuk dua bentrokan vital melawan Wales, di samping laga tandang yang berat melawan Portugal.
Setelah ujian internasional itu, sang striker harus segera mengalihkan perhatiannya kembali ke urusan domestik. Manchester City akan menghadapi duel besar Premier League setelah mereka kembali, dengan lawatan menakutkan ke Anfield untuk menghadapi Liverpool yang menanti tim asuhan Enzo Maresca.
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