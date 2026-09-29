Pelatih kepala Norwegia bergerak cepat untuk meredam spekulasi tersebut. Berbicara kepada VG, Solbakken menegaskan bahwa klub Premier League itu sama sekali tidak terlibat dalam keputusan untuk membebaskan striker bintangnya dari agenda penampilan media yang sudah dijadwalkan.

"Saya belum berbicara dengan siapa pun di Manchester City soal media sejak Erling akan pindah dari Dortmund ke City," kata Solbakken. "Itu terakhir kali saya berbicara dengan City soal media."

Sang pelatih menjelaskan bahwa ia mengambil inisiatif untuk melindungi pemain tersebut sepenuhnya atas keputusannya sendiri, seraya menambahkan bahwa rumor itu sepenuhnya tidak benar. "Itu bohong. Itu juga merusak integritas saya," ujarnya. "Saya berusaha keras untuk jujur karena ini adalah tim nasional milik rakyat. Saya berusaha memberikan segalanya, baik dari diri saya maupun dari tim."

Solbakken mengungkapkan sifat santai dari percakapan yang berujung pada perubahan jadwal tersebut. "Ini adalah keputusan yang saya buat tanpa memberi tahu Erling," katanya. "Saya hanya berkata: 'Kamu bisa melewatkan ini. Jika kamu ingin pergi, silakan pergi. Tapi menurut saya kamu dibebaskan'."



