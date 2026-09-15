Getty Images Sport
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Pelatih Norwegia Stale Solbakken menggelar pertemuan penting dengan Enzo Maresca dari Manchester City terkait Erling Haaland sebelum mengumumkan skuad Nations League
Pembicaraan tingkat tinggi di City Football Academy
Solbakken memprioritaskan perjalanan ke Inggris untuk menjalin hubungan kerja dengan penerus Pep Guardiola menjelang periode internasional yang krusial. Pelatih Norwegia itu meluangkan waktu untuk mengamati sesi latihan Manchester City sebelum menjalani pertemuan pribadi selama 20 menit dengan Maresca. Fokus utama pembicaraan tersebut adalah kondisi dan ketersediaan Haaland, yang tetap menjadi figur paling penting bagi klub maupun negaranya. Solbakken mengungkapkan kepuasannya atas pertemuan itu, seraya menekankan pentingnya membangun kepercayaan sejak awal masa kerja Maresca di Stadion Etihad.
“Itu sangat penting,” kata Solbakken kepada VG. “Kami melakukan percakapan yang sangat bagus. Kami jadi sedikit saling mengenal. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Guardiola dan City selama masa saya sebagai pelatih tim nasional. Itu penting terkait Erling. Saya bisa memperkenalkan diri, kami bertukar nomor telepon, dan kami melakukan pembicaraan pertama soal fakta bahwa Erling adalah sosok penting bagi kami berdua. Saya pikir penting bahwa kami sudah bertemu satu sama lain agar bisa memiliki komunikasi yang baik.”
- AFP
Menyeimbangkan beban kerja dan target Nations League
Kunjungan Solbakken bertepatan dengan pekan yang sibuk bagi para bintang Norwegia di Premier League, termasuk lawatan ke Anfield dan Old Trafford. Sang pelatih mengakui bahwa meski ia belum melihat kebutuhan mendesak untuk memberi Haaland waktu istirahat, situasi ini akan perlu dipantau dengan cermat saat bulan-bulan musim dingin mendekat dan daftar pertandingan makin padat.
"Kami sedikit membicarakan kondisi yang ada. Erling itu penting dan kami harus saling terbuka serta jujur," jelas Solbakken. "Kami tidak pernah menerima sinyal apa pun dari Manchester City untuk mengistirahatkan Erling dalam pertandingan internasional. Hal terpenting bagi saya adalah kami terus saling terbuka. Jika ada kesempatan di sana-sini, maka kami memberinya istirahat ketika ia sudah bermain sangat banyak pertandingan. Dia sempat absen dalam beberapa pertandingan tim nasional menjelang Piala Dunia."
Memantau kontingen Norwegia yang lebih luas
Kebutuhan untuk mengelola beban kerja terlihat jelas mengingat jadwal berat yang menanti Norwegia di Nations League A. Skuad Solbakken memulai kampanye mereka dengan dua laga kandang beruntun di Ullevaal Stadion, menjamu Denmark pada 24 September sebelum menyambut Portugal pada 27 September. Jeda internasional itu juga tidak memberi kelonggaran, karena tim kemudian menjalani dua laga tandang beruntun melawan Wales pada 1 Oktober dan Portugal pada 4 Oktober.
Haaland bukan satu-satunya kekhawatiran bagi Solbakken, yang juga menjaga komunikasi erat dengan Mikel Arteta terkait beban kerja Martin Odegaard. Bos Norwegia itu juga terdorong oleh penampilan para pemain lain yang berbasis di Premier League. Ia menyoroti penampilan Sander Berge yang "sangat kokoh" untuk Fulham melawan Liverpool, yang ia sebut sebagai laga terbaik Berge musim ini. Namun, ia juga memberikan kritik yang konstruktif kepada Oscar Bobb, dengan menyebut pemain muda itu perlu lebih "egois" di depan gawang setelah melewatkan peluang untuk menembak selama penampilannya yang berlangsung satu jam di Anfield.
"Akan selalu ada persoalan khusus dan tekanan pada Martin dan Erling. Kami punya komunikasi yang baik dengan Mikel Arteta, dan sekarang kondisinya juga sudah ada agar kami bisa menjalin hubungan yang baik dengan Enzo Maresca," ungkap Solbakken.
- Getty Images Sport
Wajah-wajah baru ditambahkan ke skuad tim nasional
Di luar Haaland, Solbakken menyuntikkan energi baru ke dalam skuad berisi 25 pemainnya dengan memperkenalkan empat wajah baru setelah turnamen musim panas mereka. Duo Bodo-Glimt, Odin Bjortuft dan Fredrik Sjovold, mendapat panggilan untuk memperkuat lini pertahanan bersama bintang-bintang mapan seperti Odegaard dan Bobb. Solbakken ingin mengevaluasi bagaimana para pemain menonjol dari kompetisi domestik ini beradaptasi dengan tuntutan berat sepak bola internasional level senior.
"Bjortuft selalu berada di ambang. Sjovold sebelumnya pernah masuk sekali, tetapi harus langsung pergi. Dia bermain bagus di level internasional. Persaingannya ketat, tetapi sekarang kami ingin membawanya ke dalam lingkungan ini dan melihatnya lebih dekat," kata Solbakken.
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