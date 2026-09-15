Solbakken memprioritaskan perjalanan ke Inggris untuk menjalin hubungan kerja dengan penerus Pep Guardiola menjelang periode internasional yang krusial. Pelatih Norwegia itu meluangkan waktu untuk mengamati sesi latihan Manchester City sebelum menjalani pertemuan pribadi selama 20 menit dengan Maresca. Fokus utama pembicaraan tersebut adalah kondisi dan ketersediaan Haaland, yang tetap menjadi figur paling penting bagi klub maupun negaranya. Solbakken mengungkapkan kepuasannya atas pertemuan itu, seraya menekankan pentingnya membangun kepercayaan sejak awal masa kerja Maresca di Stadion Etihad.

“Itu sangat penting,” kata Solbakken kepada VG. “Kami melakukan percakapan yang sangat bagus. Kami jadi sedikit saling mengenal. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Guardiola dan City selama masa saya sebagai pelatih tim nasional. Itu penting terkait Erling. Saya bisa memperkenalkan diri, kami bertukar nomor telepon, dan kami melakukan pembicaraan pertama soal fakta bahwa Erling adalah sosok penting bagi kami berdua. Saya pikir penting bahwa kami sudah bertemu satu sama lain agar bisa memiliki komunikasi yang baik.”