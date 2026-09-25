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Pelatih Norwegia Stale Solbakken memuji 'naluri khusus untuk mencetak gol' milik Erling Haaland saat superstar Manchester City itu mencapai 64 gol internasional
Solbakken menyoroti naluri mencetak gol yang istimewa
Meski para analis kerap menyoroti kecepatan eksplosifnya atau dominasi fisiknya, Solbakken meyakini ada sesuatu yang jauh lebih misterius yang berperan, yakni naluri alami yang tidak bisa ditiru di lapangan latihan. Bos Norwegia itu terlihat sangat bersemangat saat menggambarkan aksi terbaru bintang andalannya di UEFA Nations League, dengan menyiratkan bahwa kemampuan Haaland untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat merupakan sifat biologis, bukan keterampilan yang dipelajari.
Berbicara kepada TV2, bos Norwegia itu menjelaskan lebih lanjut teori tersebut dengan menerangkan bahwa pergerakan Haaland dipandu oleh sesuatu dari dalam dirinya, bukan sekadar instruksi taktis. "Dia punya sesuatu yang tidak bisa dilatih. Memikirkan ke mana bola akan datang, atau ke mana harus berlari. Itu sesuatu yang ada di sini," ujarnya sambil menunjuk ke hidung dan kepalanya.
- Getty Images Sport
Kecemerlangan naluriah Erling Haaland
Merefleksikan kualitas unik mantan pemain Borussia Dortmund itu, Solbakken memberikan gambaran menarik tentang apa yang membuat pemain 24 tahun tersebut begitu berbahaya di sepertiga akhir lapangan. Sentimen itu mencerminkan keyakinan yang kian berkembang bahwa Haaland beroperasi pada frekuensi yang berbeda dibandingkan rekan-rekan sebayanya, dengan memanfaatkan paket fisik dan mental yang membuatnya memecahkan rekor di level klub maupun internasional dengan kecepatan dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Itu tidak mungkin dijelaskan, juga tidak mungkin dipelajari. Dia terlahir dengan itu. Itu insting," katanya. "Sebagai pencetak gol, dia unik. Banyak orang bertanya kepada saya bagaimana dia bisa menjadi sebagus ini. Dia memiliki paket fisik yang fantastis, dia lebih baik dalam fase play-off daripada sebelumnya."
Di balik strategi bola mati Norwegia
Di sela-sela jeda, Haaland bertanya kepada pelatih bola mati Pal Fjelde apakah ia harus mengirim bola mati itu tinggi atau rendah. Meski sang pelatih secara tegas menginstruksikannya untuk tetap rendah, Haaland tetap melakukannya dengan mengirimnya tinggi. Fjelde mencatat bahwa analisis rekaman pertandingan terbaru mengungkap pola-pola yang jelas dalam cara Denmark menyusun unit pertahanannya. Saat mempelajari video tersebut menyoroti beberapa celah taktis yang bisa dimanfaatkan, Fjelde mengingatkan bahwa memaksimalkannya bukan tugas sederhana, karena menjalankan strategi itu dengan sukses menuntut banyak elemen bergerak selaras dengan sempurna pada momen yang tepat.
"Kami telah melihat beberapa video Denmark, dan bagaimana mereka bertahan. Saya melihat beberapa peluang, tetapi ada banyak hal yang harus berhasil pada saat yang sama," ungkap Fjelde. "Erling bertanya saat jeda apakah dia harus mengarahkannya tinggi atau rendah. Saya bilang rendah, dia mengarahkannya tinggi."
- Getty Images Sport
Tetap tegas menghadapi serangan berisiko tinggi
Terlepas dari kemenangan tersebut, Solbakken mengakui bahwa pendekatan taktis agresif timnya membuat mereka rentan di lini belakang. Solbakken menegaskan bahwa skuad ini dibangun untuk mencetak gol, bukan berfokus pada nirbobol, seraya menekankan bahwa ia tidak berniat menghilangkan identitas yang membuat mereka menerima risiko tambahan dalam bertahan demi hasil di lini serang.
"Tim ini tidak dibentuk untuk mencatatkan nirbobol, tim ini dibentuk untuk mencetak gol. Saya tidak ingin menghilangkan identitas tim yang berarti kami mungkin mengambil risiko ekstra," jelas sang pelatih.
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