Meski para analis kerap menyoroti kecepatan eksplosifnya atau dominasi fisiknya, Solbakken meyakini ada sesuatu yang jauh lebih misterius yang berperan, yakni naluri alami yang tidak bisa ditiru di lapangan latihan. Bos Norwegia itu terlihat sangat bersemangat saat menggambarkan aksi terbaru bintang andalannya di UEFA Nations League, dengan menyiratkan bahwa kemampuan Haaland untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat merupakan sifat biologis, bukan keterampilan yang dipelajari.

Berbicara kepada TV2, bos Norwegia itu menjelaskan lebih lanjut teori tersebut dengan menerangkan bahwa pergerakan Haaland dipandu oleh sesuatu dari dalam dirinya, bukan sekadar instruksi taktis. "Dia punya sesuatu yang tidak bisa dilatih. Memikirkan ke mana bola akan datang, atau ke mana harus berlari. Itu sesuatu yang ada di sini," ujarnya sambil menunjuk ke hidung dan kepalanya.