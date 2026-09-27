Manchester City mendominasi siklus pemberitaan setelah muncul laporan bahwa mereka telah dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran regulasi keuangan. Haaland, yang awalnya dijadwalkan untuk berbicara kepada media selama jeda internasional, tampak absen secara mencolok dari tugas konferensi pers terbaru saat Norwegia bersiap untuk laga Nations League mendatang.

Rujukan Solbakken terhadap Rodri menyoroti posisi sulit yang dihadapi para pemain City selama jeda internasional ini, ketika gelandang Spanyol itu harus membela integritas klub. Karena khawatir Haaland akan menghadapi interogasi serupa, Solbakken memutuskan bahwa diam adalah kebijakan terbaik untuk menjaga ritme gol sang penyerang bagi tim nasional. Sang pelatih menjelaskan: "Tentu saja itu karena kami ingin fokus dan memberinya kondisi terbaik agar bisa berkonsentrasi pada pertandingan. Anda semua tahu apa topiknya selama 24 jam terakhir. Itu tidak ada hubungannya dengan Nations League dan apa yang akan kami lakukan. Contoh yang bagus untuk itu adalah konferensi pers yang dijalani Rodri kemarin."