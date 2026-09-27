Getty Images Sport
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Pelatih Norwegia Stale Solbakken melindungi Erling Haaland dari badai media menyusul vonis bersalah 114 dakwaan terhadap Manchester City
Membuat paralel dengan penampilan media Rodri
Manchester City mendominasi siklus pemberitaan setelah muncul laporan bahwa mereka telah dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran regulasi keuangan. Haaland, yang awalnya dijadwalkan untuk berbicara kepada media selama jeda internasional, tampak absen secara mencolok dari tugas konferensi pers terbaru saat Norwegia bersiap untuk laga Nations League mendatang.
Rujukan Solbakken terhadap Rodri menyoroti posisi sulit yang dihadapi para pemain City selama jeda internasional ini, ketika gelandang Spanyol itu harus membela integritas klub. Karena khawatir Haaland akan menghadapi interogasi serupa, Solbakken memutuskan bahwa diam adalah kebijakan terbaik untuk menjaga ritme gol sang penyerang bagi tim nasional. Sang pelatih menjelaskan: "Tentu saja itu karena kami ingin fokus dan memberinya kondisi terbaik agar bisa berkonsentrasi pada pertandingan. Anda semua tahu apa topiknya selama 24 jam terakhir. Itu tidak ada hubungannya dengan Nations League dan apa yang akan kami lakukan. Contoh yang bagus untuk itu adalah konferensi pers yang dijalani Rodri kemarin."
- AFP
Solbakken memprioritaskan fokus untuk penyerang bintang
Penarikan Haaland dari ruang konferensi pers sebagai langkah taktis jelas merupakan upaya Federasi Sepakbola Norwegia untuk melindungi aset bintangnya. Solbakken meyakini bahwa tanggung jawab utama sang penyerang selama jeda internasional seharusnya adalah mencetak gol, bukan bertindak sebagai juru bicara untuk keputusan eksekutif klubnya. Sang pelatih menegaskan bahwa gangguan dari penyelidikan Premier League tidak boleh merembes ke kamp tim nasional, ketika taruhannya tetap tinggi bagi kemajuan kompetitif Norwegia di Eropa.
"Karena itu, saya pikir sudah tepat jika dia fokus pada apa yang seharusnya dia lakukan, dan itu adalah mencetak gol untuk Norwegia. Dan saya pikir kita semua sepakat bahwa itu adalah hal yang paling penting," kata Solbakken.
Beratnya pertarungan hukum Manchester City
Situasi ini bermula dari penyelidikan panjang terhadap urusan keuangan Man City antara 2009 dan 2018. Meskipun klub tersebut secara konsisten membantah semua tuduhan, laporan terbaru dari The Athletic menyebut mereka dinyatakan bersalah atas hampir semua dakwaan, termasuk informasi keuangan yang tidak akurat dan kegagalan untuk bekerja sama.
Solbakken mengakui bahwa ia belum mengadakan pembicaraan khusus dengan Haaland terkait putusan tersebut, tetapi menyatakan keyakinan penuh terhadap ketangguhan mental sang pemain. "Saya pikir itu akan baik-baik saja," ujarnya ketika ditanya apakah kabar itu akan memengaruhi performa sang penyerang. Mengenai rincian hukum kasus tersebut, sang pelatih memilih untuk tidak terlibat dalam perdebatan, seraya menambahkan: "Saya bisa merujuk pada Perdana Menteri Inggris yang mengatakan bahwa semua orang sebaiknya sedikit tenang selama beberapa hari ke depan. Saya mendukung itu, dan setelah itu saya tidak punya hal lain untuk dikatakan tentang ini. Saya juga tidak punya dasar untuk mengatakan apa pun tentang hal ini. Karena saya tahu persis sama banyak atau sama sedikitnya dengan Anda."
- Getty Images Sport
Rekan setim turun tangan untuk mengisi kekosongan
Dengan Haaland absen dari podium, duo Benfica Fredrik Aursnes dan Andreas Schjelderup ditugaskan menghadapi media. Perubahan rencana itu tampaknya tidak mengganggu skuad, dengan Aursnes mencatat: "Kami mendapat pesan itu kemarin, dan itu sepenuhnya baik-baik saja." Terlepas dari hiruk-pikuk yang mengelilingi rekan setim bintang mereka, sisa skuad Norwegia berusaha tetap menjaga jarak dari drama Man City saat mereka bersiap untuk pertemuan besar dengan Portugal.
Saat ditanya apakah situasi City dibahas di balik pintu tertutup, Aursnes mengisyaratkan para pemain tidak terlalu memusingkan detail teknis dari dakwaan finansial tersebut. "Saya belum banyak membaca sejak kemarin, jadi saya tidak tahu apa yang baru di sana. Tetapi itu sedikit disinggung dan sedikit dibicarakan, tetapi sulit untuk menanggapinya," akunya.
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