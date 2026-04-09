Pelatih Norwegia memberikan kabar terbaru mengenai cedera Martin Odegaard setelah kapten Arsenal itu tertatih-tatih keluar lapangan saat timnya mengalahkan Sporting CP
Solbakken membawa kabar baik
Solbakken turun tangan untuk mengklarifikasi situasi seputar kondisi kebugaran Odegaard. Pemain pengatur serangan itu menimbulkan kekhawatiran saat ia tertatih-tatih meninggalkan lapangan pada menit ke-70 dalam kemenangan 1-0 Arsenal di Lisbon. Meskipun terlihat kurang bersemangat sepanjang sebagian besar pertandingan, cedera tampaknya menjadi alasan utama ia harus keluar lebih awal.
Berbicara kepada media di Norwegia untuk memberikan kejelasan mengenai kondisi kaptennya, Solbakken dengan cepat meredam kekhawatiran terkait tingkat keparahan masalah tersebut. Pelatih tim nasional itu tetap optimis bahwa pemain berusia 27 tahun itu akan segera kembali, dengan menyatakan: "Hanya sedikit kendala. Saya pikir dia akan kembali ke lapangan dalam waktu dekat."
Diperkirakan akan absen untuk sementara waktu
Meskipun kabar ini secara umum positif bagi Mikel Arteta, waktunya tetap menjadi tantangan bagi Arsenal. Peluang Odegaard untuk tampil dalam laga Liga Premier berikutnya melawan Bournemouth kini tampaknya tipis, karena tim medis berupaya mengelola proses pemulihannya dengan hati-hati. Klub tersebut sempat cemas menanti hasil pemeriksaan awal, khawatir masalah pergelangan kaki yang pernah mengganggu gelandang tersebut di masa lalu akan terulang.
Pembaruan ini menunjukkan bahwa meskipun pertandingan melawan Bournemouth mungkin datang terlalu cepat, sang kapten tidak akan absen dalam waktu lama.
Eberechi Eze kembali berlatih
Sebagai kabar baik yang tepat waktu bagi The Gunners, Eberechi Eze terlihat kembali berlatih bersama Arsenal pagi ini. Pemain internasional Inggris tersebut telah absen dalam tiga pertandingan terakhir klub dan ketidakhadirannya sangat terasa, karena tim tampak kehilangan daya kreatifnya saat ia tidak bermain.
Kembalinya dia ke lapangan di London Colney mengisyaratkan bahwa dia bisa saja masuk ke dalam skuad untuk laga melawan Bournemouth akhir pekan ini. Mengingat kemungkinan absennya Odegaard, ketersediaan Eze memberi Arteta alternatif berkualitas tinggi untuk mengisi kekosongan kreativitas di posisi nomor sepuluh atau sebagai salah satu gelandang serang.
Kekhawatiran baru terkait cedera bagi Arteta
Meskipun ada kabar baik mengenai Eze dan perkembangan terbaru yang menggembirakan tentang Odegaard, Arsenal masih harus menghadapi beberapa masalah dalam menentukan susunan pemain. Selain Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, dan Piero Hincapie juga absen dalam sesi latihan pada Kamis pagi.
Arteta berharap tim Arsenal-nya bisa mengatasi absennya para pemain tersebut saat mereka memburu tiga poin lagi melawan Bournemouth untuk mendekati gelar Liga Premier pertama mereka dalam lebih dari dua dekade.