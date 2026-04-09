Solbakken turun tangan untuk mengklarifikasi situasi seputar kondisi kebugaran Odegaard. Pemain pengatur serangan itu menimbulkan kekhawatiran saat ia tertatih-tatih meninggalkan lapangan pada menit ke-70 dalam kemenangan 1-0 Arsenal di Lisbon. Meskipun terlihat kurang bersemangat sepanjang sebagian besar pertandingan, cedera tampaknya menjadi alasan utama ia harus keluar lebih awal.

Berbicara kepada media di Norwegia untuk memberikan kejelasan mengenai kondisi kaptennya, Solbakken dengan cepat meredam kekhawatiran terkait tingkat keparahan masalah tersebut. Pelatih tim nasional itu tetap optimis bahwa pemain berusia 27 tahun itu akan segera kembali, dengan menyatakan: "Hanya sedikit kendala. Saya pikir dia akan kembali ke lapangan dalam waktu dekat."