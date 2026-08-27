Allegri meyakini musim Serie A 2026-27 akan menjadi salah satu yang paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, dengan menyoroti delapan klub yang memiliki kapasitas untuk bersaing memperebutkan gelar. Meski mengakui bahwa juara bertahan Inter masih menjadi tolok ukur bagi tim-tim lain di liga, pelatih kepala Napoli itu menegaskan bahwa perburuan Scudetto sama sekali bukan persaingan dua tim saja.

Berbicara kepada Sportmediaset, mantan bos Juventus itu merinci tim-tim yang ia perkirakan akan berada di papan atas klasemen. "Inter adalah favorit karena mereka memegang trofi, tetapi akan ada setidaknya delapan tim yang patut diperhatikan," kata Allegri. "Selain Inter dan kami, juga ada Milan, Juventus, Roma, Fiorentina, Como, dan Atalanta."