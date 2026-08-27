AFP
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Pelatih Napoli Massimiliano Allegri membuat prediksi liar soal gelar Serie A saat menetapkan ekspektasi untuk musim seabad klub tersebut
Allegri mengidentifikasi delapan penantang gelar
Allegri meyakini musim Serie A 2026-27 akan menjadi salah satu yang paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, dengan menyoroti delapan klub yang memiliki kapasitas untuk bersaing memperebutkan gelar. Meski mengakui bahwa juara bertahan Inter masih menjadi tolok ukur bagi tim-tim lain di liga, pelatih kepala Napoli itu menegaskan bahwa perburuan Scudetto sama sekali bukan persaingan dua tim saja.
Berbicara kepada Sportmediaset, mantan bos Juventus itu merinci tim-tim yang ia perkirakan akan berada di papan atas klasemen. "Inter adalah favorit karena mereka memegang trofi, tetapi akan ada setidaknya delapan tim yang patut diperhatikan," kata Allegri. "Selain Inter dan kami, juga ada Milan, Juventus, Roma, Fiorentina, Como, dan Atalanta."
- Getty Images
Tekanan seabad dan target Eropa
Signifikansi musim saat ini tidak luput dari perhatian Allegri, yang memahami bahwa seabad usia klub membawa lapisan ekspektasi tambahan dari para pendukung setia Napoli. Napoli tidak hanya berfokus pada dominasi domestik, tetapi juga bersiap menghadapi jadwal berat yang mencakup format kontinental yang telah dirombak. Sang pelatih dengan cepat menyoroti besarnya arti 12 bulan ke depan bagi warisan klub.
"Ini akan menjadi tahun yang indah dan menuntut, kami harus mampu tetap bersaing di Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia," ujarnya. "Namun, di Liga Champions, kami harus melewati fase grup tunggal lalu melaju ke play-off atau babak 16 besar sebaik mungkin."
Kekhawatiran di lini pertahanan dan kabar terbaru cedera
Terlepas dari optimisme tersebut, Allegri menghadapi pukulan besar pada lini pertahanannya setelah Alessandro Buongiorno mengalami cedera jangka panjang. Bek tim nasional Italia itu diperkirakan akan menepi dalam waktu lama, memaksa staf pelatih untuk melihat solusi internal dan rekrutan anyar demi menjaga stabilitas di lini belakang.
"Sangat disayangkan soal Buongiorno, yang akan absen hingga Januari," keluh sang pelatih. "Bagaimanapun saya punya Marin dan Rrahmani, Beukema berada di belakang tetapi dia akan kembali ke performa terbaiknya, dan jika diperlukan saya juga punya Olivera. Saya percaya diri."
- AFP
Menuntut lebih dari Hojlund
Di sepertiga akhir lapangan, sebagian besar perhatian tetap tertuju pada Rasmus Hojlund, penyerang bertenaga yang ditugaskan menjadi ujung tombak Napoli. Allegri sebelumnya melontarkan perbandingan tinggi antara penyerang timnas Denmark itu dan kapten Inggris Harry Kane, tetapi ia juga cepat mengingatkan sang striker muda bahwa potensi harus diubah menjadi kontribusi nyata.
Penilaian Allegri terhadap striker andalannya itu bernada menyemangati sekaligus menuntut, dengan menetapkan tolok ukur yang jelas yang harus dicapai sang pemain jika Napoli ingin mempertahankan persaingan perebutan gelar melawan tujuh rival lain yang ia identifikasi. "Dia adalah striker yang sangat fisikal, dia bekerja keras dan punya kemauan besar, tetapi dia perlu meningkatkan catatan golnya musim ini. Dia bisa melakukannya karena dia punya semua potensi itu," kata Allegri.
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