'Pelatih memercayai saya!' - Estevao membuat pengakuan berani setelah tampil gemilang saat kembali membela Brasil

Penyerang muda Estevao menampilkan performa individu yang luar biasa saat Brasil meraih kemenangan uji coba 4-0 yang meyakinkan atas India di Stadion Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. Pemain 19 tahun itu memecah kebuntuan pada menit ke-27 sebelum memberikan assist akurat untuk gol Pedro.

Pertandingan ini menandai gol pertama Estevao untuk Brasil sejak November 2025.

Cedera sebelumnya membuat penyerang itu harus menepi selama jeda internasional Maret dan kampanye Piala Dunia.