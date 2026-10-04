Hindustan Times
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'Pelatih memercayai saya!' - Estevao membuat pengakuan berani setelah tampil gemilang saat kembali membela Brasil
Estevao menandai comeback internasionalnya dengan gol pembuka di Kolkata
Penyerang muda Estevao menampilkan performa individu yang luar biasa saat Brasil meraih kemenangan uji coba 4-0 yang meyakinkan atas India di Stadion Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. Pemain 19 tahun itu memecah kebuntuan pada menit ke-27 sebelum memberikan assist akurat untuk gol Pedro.
Pertandingan ini menandai gol pertama Estevao untuk Brasil sejak November 2025.
Cedera sebelumnya membuat penyerang itu harus menepi selama jeda internasional Maret dan kampanye Piala Dunia.
- Hindustan Times
Penyerang memuji kepercayaan Ancelotti dan merefleksikan performa golnya
Berbicara setelah peluit akhir, Estevao mengungkapkan rasa terima kasih kepada pelatih Carlo Ancelotti karena menaruh kepercayaan pada kemampuannya. Winger tersebut telah memantapkan dirinya sebagai figur kunci di bawah pelatih asal Italia itu, dengan mencetak enam gol sehingga menempati posisi kedua di belakang Vinicius Junior (delapan gol) dalam daftar pencetak gol tim.
Estevao menilai bahwa mendapatkan ketajaman pertandingan sangat penting bagi perkembangan dirinya yang berkelanjutan.
"Selalu merupakan sebuah kehormatan bisa membantu tim nasional, mencetak gol, dan bermain," kata Estevao. "Pelatih adalah sosok yang memercayai saya, jadi saya mencoba menerapkannya di lapangan. Mendapatkan waktu bermain, terutama untuk Brasil, adalah sebuah kehormatan. Jadi saya pikir menit-menit itu sangat penting bagi saya untuk kembali ke ritme permainan."
Forward menyoroti kemajuan tim meski masih ada ruang untuk berkembang
Estevao tampil menonjol dalam ketiga pertandingan sepanjang FIFA Super Date, menjadi starter dalam hasil imbang 1-1 melawan Australia di Townsville dan kemenangan 4-0 di India. Ia menegaskan bahwa meski skuad meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, peningkatan taktik lebih lanjut masih dibutuhkan.
Dribel direct dan permainan kombinasinya berulang kali membongkar struktur pertahanan India.
"Kami tahu kami masih perlu banyak berkembang dalam permainan kami," tambah Estevao. "Namun kami melewati jeda internasional ini dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang. Saya yakin kami tahu apa yang perlu kami tingkatkan dan kami akan mengupayakannya dalam pemanggilan berikutnya."
- NurPhoto
Bintang muda membidik kesuksesan berlanjut di bursa Singapura
Estevao kini kembali ke sepakbola klub sebelum bergabung lagi dengan tim nasional untuk laga persahabatan November melawan Singapura dan Jepang di Singapura. Penyerang itu berusaha menjaga momentum mencetak golnya dan mengamankan peran starter permanen.
Brasil melanjutkan kalender internasional mereka pada 14 November melawan Jepang.
Estevao ingin melanjutkan catatan gol internasionalnya yang impresif.
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