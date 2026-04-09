Pelatih Marseille, Habib Beye, mengakui bahwa kehadiran Mason Greenwood menimbulkan 'kelemahan di lini pertahanan'
Paradoks sang bintang Marseille
Mantan pemain Manchester United ini kembali tampil gemilang di depan gawang untuk Marseille musim ini, dengan mencetak 25 gol dan delapan assist dalam 39 penampilan di semua kompetisi.
Meskipun ketajaman Greenwood dalam mencetak gol tak terbantahkan, kehadirannya telah memicu perdebatan yang memecah belah di Marseille, dengan Beye mengakui bahwa sang pemain sayap masih harus meningkatkan aspek pertahanan dalam permainannya. Ada yang berpendapat bahwa Greenwood sekaligus merupakan kekuatan terbesar dan kelemahan paling mencolok dalam skuad tersebut.
Beye mengakui adanya kelemahan di lini pertahanan
Beye terpaksa menanggapi sorotan yang semakin gencar terkait cara timnya mengatasi absennya Greenwood. Dalam konferensi pers pada Kamis, sang pelatih secara terbuka mengakui keterbatasan permainan pemain berusia 24 tahun itu saat Marseille tidak menguasai bola.
“Hal ini terkait dengan fakta bahwa kami melihat dia lebih jarang bertahan. Hari ini dia tidak akan melakukan lari bertahan sejauh 50 meter,” akui Beye. “Tapi dia bisa memotong jalur umpan. Terkadang, kita harus menerima kekurangan di lini pertahanan ketika ada kontribusi serangan yang begitu besar. Mason sangat penting bagi serangan kami, kita tidak boleh mengabaikan kualitasnya. Tapi ya, dia masih bisa ditingkatkan di level pertahanan.”
Perbandingan dengan Mbappé
Foot Mercato membandingkan hal ini dengan cara Paris Saint-Germain dulu menyusun tim mereka di sekitar Kylian Mbappe, atau cara Real Madrid beroperasi saat ini. Intinya, sepuluh pemain lainnya harus bekerja lebih keras untuk mendukung satu pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan dalam sekejap. Beye tampaknya bersedia melakukan pengorbanan itu, karena ia memandang Greenwood sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan—seorang pemain yang tak boleh dilewatkan oleh Marseille.
Kabar baik terkait cedera menjelang laga melawan Metz
Marseille sedang bersiap menghadapi Metz di Velodrome pada Jumat malam, dan Beye menegaskan bahwa Greenwood diperkirakan akan kembali masuk dalam skuad pertandingan, setelah absen dalam laga terakhir melawan Monaco, meskipun masih merasakan efek dari benturan keras yang memaksanya keluar lebih awal saat melawan Lille pekan lalu.
“Kondisinya sudah membaik tapi dia masih merasakan sedikit rasa sakit. Dia mengalami benturan yang cukup keras saat melawan Lille,” jelas Beye. “Dia adalah pemain berkualitas. Mengenai kekosongan yang ditinggalkannya, dia adalah pemain yang bisa memberikan kontribusi bagi kami saat melawan Monaco. Mason sudah kembali ke skuad, dia adalah solusi dan mampu membuka peluang. Senang rasanya dia bisa bersama kami untuk pertandingan ini.”