Pelatih Marseille, Habib Beye, mengakui bahwa kehadiran Mason Greenwood menimbulkan 'kelemahan di lini pertahanan'

Marseille sedang bersiap menghadapi Metz di Velodrome pada Jumat malam, dan Beye menegaskan bahwa Greenwood diperkirakan akan kembali masuk dalam skuad pertandingan, setelah absen dalam laga terakhir melawan Monaco, meskipun masih merasakan efek dari benturan keras yang memaksanya keluar lebih awal saat melawan Lille pekan lalu.

“Kondisinya sudah membaik tapi dia masih merasakan sedikit rasa sakit. Dia mengalami benturan yang cukup keras saat melawan Lille,” jelas Beye. “Dia adalah pemain berkualitas. Mengenai kekosongan yang ditinggalkannya, dia adalah pemain yang bisa memberikan kontribusi bagi kami saat melawan Monaco. Mason sudah kembali ke skuad, dia adalah solusi dan mampu membuka peluang. Senang rasanya dia bisa bersama kami untuk pertandingan ini.”