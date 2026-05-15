Pelatih Manchester United, Darren Fletcher, kesal melihat ‘dominasi Manchester City di Piala Remaja FA’ setelah menyaksikan JJ Gabriel dan kawan-kawan menelan kekalahan di Stadion Joie yang berkapasitas 7.000 penonton
Fletcher mengkritik lokasi final Piala FA U-19
Pelatih United, Fletcher, mengkritik Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) setelah timnya kalah 2-1 dari Man City di final Piala FA U-19. Meskipun mengakui bahwa tim asuhan Oliver Reiss tampil lebih baik di lapangan, Fletcher menyoroti masalah dalam penyelenggaraan acara bergengsi tersebut. Final tersebut digelar di Stadion Joie yang berkapasitas 7.000 penonton, markas akademi dan tim wanita City.
United dilaporkan telah menawarkan untuk menjadi tuan rumah pertandingan di Old Trafford, tetapi proposal tersebut ditolak setelah City mengatakan bahwa Etihad Stadium tidak tersedia karena pekerjaan konstruksi, menurut BBC. Petinggi United merasa tempat tersebut tidak memiliki kemegahan yang diharapkan untuk sebuah final besar. Meskipun City menyatakan bahwa tiket pertandingan telah habis terjual, kursi-kursi kosong terlihat di bagian yang dialokasikan untuk tim tuan rumah, yang menambah kekecewaan United atas suasana dan penyelenggaraan acara tersebut.
Fletcher mengungkapkan kekecewaannya setelah final
Ketegangan meningkat selama sesi penyerahan trofi pasca-pertandingan ketika Fletcher terlihat berdebat dengan pejabat FA sementara Ketua EFL Rick Parry bersiap membagikan medali. Dalam pernyataannya setelah pertandingan, Fletcher mengkritik baik keputusan pemilihan lokasi maupun jalannya upacara penyerahan trofi.
"Saya kecewa dengan FA atas segala hal yang terjadi seputar pertandingan ini: mulai dari lokasi, hingga segala hal lainnya," jelas Fletcher. "Anda harus menghormati lawan. Namun, tidak ketika Man City mengambil alih Piala Remaja FA. Ini adalah kompetisi FA. Seharusnya tidak seperti itu.
"Saya belum pernah mendengar pelatih individu disoraki dan setiap pemain disoraki. Itu tidak terjadi di final piala. Ini kompetisi FA dan rasanya seperti kompetisi Man City selama persiapan menuju pertandingan ini dan dalam hal bagaimana kami harus menghadapi itu di akhir. Itulah satu-satunya keluhan saya malam ini. Tapi tim terbaiklah yang menang, selamat untuk mereka."
Masalah penjadwalan semakin memperparah rasa frustrasi
Fletcher juga mengutarakan kekhawatirannya terkait penjadwalan pertandingan akademi setelah final Youth Cup. Tim U-21 Manchester United dijadwalkan menghadapi Brighton dalam final play-off Premier League 2 kurang dari 48 jam kemudian di Amex Stadium.
"Kami sedang menghadapi banyak dinamika yang sulit saat ini terkait jadwal pertandingan pemuda ini, yang sangat mengecewakan," katanya. "Dengan pertandingan U-21 yang digelar 48 jam setelah ini, beberapa pemain kami tidak akan bisa merasakan pengalaman itu."
"Semoga orang-orang bisa mengambil jarak sekarang setelah mereka menjauh dari situasi ini. Ada banyak hal yang perlu dipelajari oleh Premier League dan FA terkait kompetisi bersejarah ini."
Manchester United bertekad menutup musim akademi dengan trofi
Manchester United asuhan Fletcher harus segera kembali fokus pada final play-off Liga Premier 2 melawan Brighton. Jeda waktu yang singkat ini mungkin membatasi ketersediaan beberapa pemain yang ikut serta dalam final Piala Pemuda. Jadwal tersebut juga menimbulkan kendala bagi tim senior. Manchester United akan menghadapi Nottingham Forest di Old Trafford pada hari Minggu, yang berpotensi memengaruhi peluang para pemain akademi untuk masuk dalam skuad tim utama.