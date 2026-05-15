Pelatih Manchester United, Darren Fletcher, kesal melihat ‘dominasi Manchester City di Piala Remaja FA’ setelah menyaksikan JJ Gabriel dan kawan-kawan menelan kekalahan di Stadion Joie yang berkapasitas 7.000 penonton

Ketegangan meningkat selama sesi penyerahan trofi pasca-pertandingan ketika Fletcher terlihat berdebat dengan pejabat FA sementara Ketua EFL Rick Parry bersiap membagikan medali. Dalam pernyataannya setelah pertandingan, Fletcher mengkritik baik keputusan pemilihan lokasi maupun jalannya upacara penyerahan trofi.

"Saya kecewa dengan FA atas segala hal yang terjadi seputar pertandingan ini: mulai dari lokasi, hingga segala hal lainnya," jelas Fletcher. "Anda harus menghormati lawan. Namun, tidak ketika Man City mengambil alih Piala Remaja FA. Ini adalah kompetisi FA. Seharusnya tidak seperti itu.

"Saya belum pernah mendengar pelatih individu disoraki dan setiap pemain disoraki. Itu tidak terjadi di final piala. Ini kompetisi FA dan rasanya seperti kompetisi Man City selama persiapan menuju pertandingan ini dan dalam hal bagaimana kami harus menghadapi itu di akhir. Itulah satu-satunya keluhan saya malam ini. Tapi tim terbaiklah yang menang, selamat untuk mereka."