Gol yang dicetak Cherki dengan penyelesaian klinis pada Selasa membuat koleksinya menjadi enam gol dari 11 penampilan di semua kompetisi musim ini, melengkapi empat gol di liga, dua assist, dan satu gol di Piala Liga.

Performa gemilangnya pada awal musim itu telah memunculkan anggapan bahwa mantan pengatur serangan Lyon tersebut suatu hari nanti bisa bersaing memperebutkan penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola. Namun, pelatih asal Italia itu segera meredam pembicaraan tersebut dan menegaskan bahwa fokus harus tetap pada tim.

Ketika ditanya apakah Cherki berpotensi meraih Ballon d'Or di masa depan, sang pelatih menambahkan: "Saya tidak tahu. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah ini olahraga tim, bukan olahraga individu. Erling [Haaland] pemain top, begitu pula Rayan dan Elliot. Kami harus memikirkan 20/25 pemain yang ada dalam skuad."