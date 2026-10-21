Getty Images Sport
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Pelatih Manchester City Enzo Maresca meredam pembicaraan soal Ballon d'Or untuk Rayan Cherki dan menegaskan, “Ini adalah olahraga tim,” seusai kemenangan meyakinkan di Eropa
Tuan rumah tampil perkasa, taklukkan juara Yunani
Maresca menyaksikan timnya menampilkan permainan menyerang yang memukau dan menghancurkan lawan di Etihad Stadium untuk mengembalikan kiprah mereka di kompetisi Eropa ke jalur yang tepat. Phil Foden mencetak hat-trick gemilang dan memberi umpan untuk penyelesaian apik Cherki, sementara rekrutan musim panas Elliot Anderson mencetak gol pertamanya untuk klub. Stavros Pilios sempat memangkas ketertinggalan tim tamu menjadi separuh lewat gol pertama yang pernah dibobolkan tim asal Yunani ke gawang klub raksasa Inggris tersebut.
- Action Plus
Pelatih kepala memuji talenta yang sulit ditebak
Dengan pencetak gol terbanyak Erling Haaland diistirahatkan di bangku cadangan setelah sempat dikhawatirkan mengalami cedera, Maresca memberi kesempatan kepada penyerang muda Floyd Samba sekaligus membebaskan Cherki untuk bergerak ke berbagai area. Penyerang Prancis berusia 23 tahun itu membuktikan kepercayaan tersebut pada pertengahan babak kedua. Ia mengecoh pemain yang mengawalnya dengan gerak tipu brilian sebelum melepaskan tembakan mendatar akurat ke sudut bawah gawang.
Menanggapi momen penentu dan kontribusi Cherki secara keseluruhan, Maresca mengatakan, seperti dikutip situs resmi klub: "Saya rasa Rayan, seperti pemain lainnya, tampil bagus. Ia memberi dampak dalam beberapa momen, seperti saat mencetak gol. Kami tahu kami bisa mengharapkan apa saja dari Rayan kapan saja."
Kekompakan ruang ganti mengungguli penghargaan
Gol yang dicetak Cherki dengan penyelesaian klinis pada Selasa membuat koleksinya menjadi enam gol dari 11 penampilan di semua kompetisi musim ini, melengkapi empat gol di liga, dua assist, dan satu gol di Piala Liga.
Performa gemilangnya pada awal musim itu telah memunculkan anggapan bahwa mantan pengatur serangan Lyon tersebut suatu hari nanti bisa bersaing memperebutkan penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola. Namun, pelatih asal Italia itu segera meredam pembicaraan tersebut dan menegaskan bahwa fokus harus tetap pada tim.
Ketika ditanya apakah Cherki berpotensi meraih Ballon d'Or di masa depan, sang pelatih menambahkan: "Saya tidak tahu. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah ini olahraga tim, bukan olahraga individu. Erling [Haaland] pemain top, begitu pula Rayan dan Elliot. Kami harus memikirkan 20/25 pemain yang ada dalam skuad."
- Getty Images Sport
Ujian berat di kancah domestik menanti berikutnya
Kebangkitan yang meyakinkan membuat City tetap berada dalam persaingan untuk lolos langsung ke fase gugur Liga Champions. Perhatian kini segera beralih kembali ke Liga Primer Inggris pada Sabtu siang, ketika tim asuhan Maresca bertandang menghadapi Aston Villa yang tengah tampil apik di Villa Park. Raksasa Manchester itu membutuhkan para pemain kuncinya yang kembali segar untuk tampil maksimal demi mempertahankan awal musim tanpa cela di kompetisi domestik, di tengah padatnya jadwal musim gugur.
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