Pelatih Lyon menjelaskan alasan di balik kritiknya terhadap Endrick, sementara pemain pinjaman dari Real Madrid itu membalasnya dengan penampilan gemilang yang menentukan kemenangan di Ligue 1

Pelatih asal Portugal itu mengakui bahwa komentarnya sebelumnya, di mana ia mengaku "tidak puas" dengan kontribusi sang penyerang, hanyalah sekadar provokasi. Fonseca bermaksud menguji karakter sang remaja setelah penampilannya yang kurang menonjol saat melawan Angers dan keluhannya soal kelelahan akibat perjalanan internasional.

Berbicara setelah kemenangan atas Lorient mengenai keputusannya untuk menantang sang pemain muda secara terbuka, Fonseca mengatakan: "Sebagai pelatih, kita perlu menemukan strategi untuk memancing reaksi dari para pemain, dan itulah yang saya lakukan. Saya berbicara untuk memancing reaksi darinya, dan saya melihat reaksi itu."

Dia menambahkan: "Ya, kami sudah berbicara. Endrick adalah pemain muda, orang yang sangat positif; saya sangat menyukai kepribadiannya. Di usia 19 tahun, dia sedang dalam masa perkembangan, masa perubahan, tapi kami sudah berbicara; semuanya baik-baik saja."