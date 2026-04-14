AFP
Diterjemahkan oleh
Pelatih Lyon menjelaskan alasan di balik kritiknya terhadap Endrick, sementara pemain pinjaman dari Real Madrid itu membalasnya dengan penampilan gemilang yang menentukan kemenangan di Ligue 1
Taruhan yang diperhitungkan membuahkan hasil
Lyon mengakhiri rentetan hasil buruk tanpa kemenangan dengan kemenangan krusial 2-0 atas Lorient, sebuah hasil yang sangat dipengaruhi oleh penampilan gemilang Endrick di babak kedua. Setelah mengalami penurunan performa dan mendapat teguran terbuka dari Fonseca, pemain berusia 19 tahun itu awalnya dicadangkan sebagai bagian dari strategi motivasi. Namun, masuknya pemain pinjaman tersebut terbukti menentukan karena ia terlibat langsung dalam kedua gol tersebut, membenarkan pendekatan manajer yang menekan dalam manajemen pemain pada momen kritis musim ini.
Fonseca menjelaskan taktik psikologis
Pelatih asal Portugal itu mengakui bahwa komentarnya sebelumnya, di mana ia mengaku "tidak puas" dengan kontribusi sang penyerang, hanyalah sekadar provokasi. Fonseca bermaksud menguji karakter sang remaja setelah penampilannya yang kurang menonjol saat melawan Angers dan keluhannya soal kelelahan akibat perjalanan internasional.
Berbicara setelah kemenangan atas Lorient mengenai keputusannya untuk menantang sang pemain muda secara terbuka, Fonseca mengatakan: "Sebagai pelatih, kita perlu menemukan strategi untuk memancing reaksi dari para pemain, dan itulah yang saya lakukan. Saya berbicara untuk memancing reaksi darinya, dan saya melihat reaksi itu."
Dia menambahkan: "Ya, kami sudah berbicara. Endrick adalah pemain muda, orang yang sangat positif; saya sangat menyukai kepribadiannya. Di usia 19 tahun, dia sedang dalam masa perkembangan, masa perubahan, tapi kami sudah berbicara; semuanya baik-baik saja."
Harapan terhadap pemain pinjaman dari Madrid
Tuntutan untuk perbaikan muncul akibat rentetan sembilan pertandingan tanpa kemenangan yang dialami Lyon, yang membuat tim tersebut terlempar dari zona lolos otomatis Liga Champions. Fonseca menegaskan bahwa pemain sekelas Endrick memiliki "kewajiban" untuk menjadi teladan, terlepas dari usianya atau tuntutan jeda internasional.
Pelatih kepala Lyon sebelumnya mengatakan: "Saya tidak puas dengan penampilan Endrick. Saya tidak di sini untuk menghancurkan pemain, tetapi saya mengharapkan lebih dari pemain seperti Endrick, dan saya pikir dia memiliki kewajiban untuk berbuat lebih banyak. Dia mengatakan dia sedikit lelah akibat perjalanan [pulang dari Orlando], tetapi saya pikir dia memiliki tanggung jawab untuk berbuat lebih banyak."
Perubahan momentum menjelang laga melawan PSG
Lyon kini akan menghadapi ujian berat pada Minggu ini saat mereka bertandang ke markas pemuncak klasemen Paris Saint-Germain di Parc des Princes. Saat ini berada di peringkat kelima dengan 51 poin, tim tamu masih tertinggal 12 poin dari Paris Saint-Germain dan harus mempertahankan momentum yang baru mereka dapatkan ini untuk menjaga harapan lolos ke kompetisi Eropa tetap hidup. Dengan Endrick, pemain pinjaman dari Madrid, yang tampak kembali bersemangat, perhatian kini tertuju pada apakah ia mampu mempertahankan ketajamannya saat menghadapi tim-tim elit liga di pekan-pekan terakhir musim ini.