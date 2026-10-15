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Pelatih Liverpool Andoni Iraola beri tantangan besar kepada pemain muda berbakat Trey Nyoni setelah tonggak penting di Liga Champions
Terobosan di Liga Champions di Austria
Nyoni mencapai tonggak penting dalam kariernya yang tengah berkembang pada Rabu malam. Pemain berusia 19 tahun itu untuk pertama kalinya dipercaya menjadi starter di Liga Champions saat Liverpool meraih kemenangan telak 6-3 di markas LASK. Laga dengan banyak gol itu menjadi panggung ideal bagi remaja tersebut untuk menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan yang saat ini berkembang di Anfield.
Penampilan di Austria itu menjadi laga kompetitif ke-26 Nyoni bersama klub asal Merseyside tersebut sejak pertama kali tampil di tim senior. Setelah menjalani debut profesionalnya pada Februari 2024, gelandang itu secara bertahap menyatu dengan tim utama. Peralihannya dari tim junior ke panggung Eropa dilakukan dengan hati-hati, tetapi penampilannya melawan LASK menunjukkan bahwa ia kini siap mengemban tanggung jawab yang lebih besar di panggung sepakbola Eropa.
- AFP
Iraola menuntut kedisiplinan taktis
Berbicara menjelang pertandingan Liga Primer melawan Brentford, Andoni Iraola memuji kematangan yang ditunjukkan gelandang muda itu. Bos Liverpool tersebut menilai bahwa meski masih belia dan pengalamannya di kasta tertinggi relatif terbatas, Nyoni memiliki pemahaman taktik yang jauh melampaui usianya. Komentar sang manajer mencerminkan kepercayaan yang semakin besar terhadap kemampuan pemain itu untuk menjalankan rencana permainan yang rumit saat menghadapi lawan papan atas.
“Trey adalah pemain yang, menurut saya, sangat matang meski masih sangat muda dan belum banyak mendapat menit bermain di tim utama. Dia memahami situasi dengan sangat baik, begitu pula permainan. Secara taktik, menurut saya dia sangat cerdas. Namun, dia harus terus mengambil langkah ke arah yang benar. Saya percaya kepadanya,” kata Iraola di situs web resmi klub.
Fleksibilitas dan persaingan dalam skuad
Iraola jelas senang dengan perkembangan pemain jebolan akademi itu, tetapi ia juga berhati-hati agar sang pemain tidak berpuas diri. Manajer Liverpool tersebut kemudian menjelaskan lebih jauh harapannya terhadap Nyoni, khususnya mengenai perannya dalam skuad dan kemampuannya beradaptasi di berbagai posisi. "Saya rasa dia terlibat dalam sebagian besar pertandingan terakhir, tetapi dia harus mempertahankan level performa dan latihannya," jelas Iraola.
Fleksibilitas menjadi aspek penting lain yang dilihat sang manajer dalam kemampuan Nyoni. Baik dimainkan sebagai pelindung lini pertahanan maupun pengatur serangan yang beroperasi lebih ke depan, pemain remaja itu diharapkan selalu siap menghadapi situasi apa pun. "Entah dia harus bermain sebagai nomor enam atau nomor delapan, bermain satu menit, tidak bermain, atau menjadi starter dan bermain sepanjang pertandingan seperti kemarin, dia harus selalu siap, sekaligus memberikan tekanan kepada para gelandang lainnya," tambah sang pelatih.
- Getty Images Sport
Mengembangkan bintang masa depan di Anfield
Integrasi pemain muda tetap menjadi pilar utama strategi Liverpool, dan Iraola senang melihat jalur pengembangan itu membuahkan hasil. Melihat pemain berusia 19 tahun mampu bersaing dalam kompetisi seberat Liga Champions menjadi dorongan bagi seluruh klub. Hal itu membuktikan hasil kerja akademi dan menunjukkan bahwa jalur dari tim-tim muda menuju skuad senior berjalan efektif.
Pada akhirnya, sang manajer meyakini bahwa memiliki talenta muda yang siap tampil sewaktu-waktu sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang klub. “Dan saya pikir sangat baik bagi kami bahwa kami bisa menurunkan pemain-pemain muda yang belum banyak berpengalaman ini dan mereka mampu tampil baik dalam kompetisi seperti Liga Champions atau Liga Primer,” pungkas Iraola.
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