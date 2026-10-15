Nyoni mencapai tonggak penting dalam kariernya yang tengah berkembang pada Rabu malam. Pemain berusia 19 tahun itu untuk pertama kalinya dipercaya menjadi starter di Liga Champions saat Liverpool meraih kemenangan telak 6-3 di markas LASK. Laga dengan banyak gol itu menjadi panggung ideal bagi remaja tersebut untuk menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan yang saat ini berkembang di Anfield.

Penampilan di Austria itu menjadi laga kompetitif ke-26 Nyoni bersama klub asal Merseyside tersebut sejak pertama kali tampil di tim senior. Setelah menjalani debut profesionalnya pada Februari 2024, gelandang itu secara bertahap menyatu dengan tim utama. Peralihannya dari tim junior ke panggung Eropa dilakukan dengan hati-hati, tetapi penampilannya melawan LASK menunjukkan bahwa ia kini siap mengemban tanggung jawab yang lebih besar di panggung sepakbola Eropa.