Ancelotti berbicara terus terang tentang Bouaddi setelah Lille menuntaskan persiapan mereka, sambil melontarkan pujian kepada remaja itu dan mengakui besarnya minat dari Inggris.

Berbicara kepada media, Ancelotti menyatakan: "Tentu saja, ada negosiasi. Ada minat dari begitu banyak klub. Dia adalah pemain yang sangat, sangat bagus dan saya berharap dia akan tetap bersama kami! Apa yang membuatnya begitu istimewa? Dia punya kepribadian yang luar biasa. Dia sangat cerdas di dalam dan di luar lapangan, dia benar-benar matang. Dia berusia 18 tahun tetapi dia terlihat seperti berusia 32 tahun ketika berada di lapangan. Secara teknik dia sangat komplet. Dia juga punya fisik, sangat kuat dalam duel. Dia akan menjadi salah satu gelandang terbaik di Eropa untuk 10 tahun ke depan."