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Pelatih Lille Davide Ancelotti mengakui Ayyoub Bouaddi bisa bergabung dengan Manchester City di tengah negosiasi transfer yang masih berlangsung
Ancelotti mengonfirmasi pembicaraan dengan Manchester City
Manchester City telah membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka merekrut Bouaddi, dengan pelatih kepala Lille Davide Ancelotti secara terbuka mengakui adanya pembicaraan yang sedang berlangsung antara kedua klub. Menurut Get French Football News, City semakin dekat untuk mencapai kesepakatan dengan klub Prancis itu untuk Bouaddi.
Setelah laga uji coba pramusim terakhir Lille melawan Everton, Ancelotti menanggapi spekulasi seputar gelandang tersebut. Kepindahan ini kian mendapatkan momentum pada hari ketika City menelan kekalahan 3-0 dari Arsenal di Community Shield. Pertandingan itu menandai laga kompetitif pertama Enzo Maresca sebagai pelatih sejak menggantikan Pep Guardiola, dengan Rodri secara mencolok tidak masuk dalam skuad, yang menandakan kepergiannya yang semakin dekat di tengah minat kuat dari Barcelona.
- Getty Images
Pujian tinggi dari bos Lille
Ancelotti berbicara terus terang tentang Bouaddi setelah Lille menuntaskan persiapan mereka, sambil melontarkan pujian kepada remaja itu dan mengakui besarnya minat dari Inggris.
Berbicara kepada media, Ancelotti menyatakan: "Tentu saja, ada negosiasi. Ada minat dari begitu banyak klub. Dia adalah pemain yang sangat, sangat bagus dan saya berharap dia akan tetap bersama kami! Apa yang membuatnya begitu istimewa? Dia punya kepribadian yang luar biasa. Dia sangat cerdas di dalam dan di luar lapangan, dia benar-benar matang. Dia berusia 18 tahun tetapi dia terlihat seperti berusia 32 tahun ketika berada di lapangan. Secara teknik dia sangat komplet. Dia juga punya fisik, sangat kuat dalam duel. Dia akan menjadi salah satu gelandang terbaik di Eropa untuk 10 tahun ke depan."
Ketentuan pribadi sudah disepakati
Sementara Lille pada awalnya meminta biaya di kisaran €100 juta untuk Bouaddi, Manchester City tetap yakin bisa menyusun paket yang lebih dekat ke €80 juta. Bouaddi juga sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan City, setelah memprioritaskan kepindahan langsung pada musim panas ini. Fabrizio Romano melaporkan melalui X: "Ayyoub Bouaddi dan kubunya kini telah mencapai kesepakatan soal persyaratan pribadi dengan Manchester City. #MCFC diperkirakan akan merampungkan kesepakatan dengan Lille sebagai langkah berikutnya, yang sudah dalam tahap lanjut karena preferensi Bouaddi adalah bergabung dengan City SEKARANG, bukan pada 2027." Dengan Rodri semakin dekat untuk bergabung dengan Barcelona, mengamankan Bouaddi menjadi bagian krusial dari pembangunan ulang taktik Maresca.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Manchester City dan Bouaddi?
City kini akan fokus menuntaskan struktur pembayaran dan klausul bonus dengan Lille dalam beberapa hari ke depan. Setelah kemunduran di Community Shield, Maresca ingin segera memasukkan Bouaddi ke dalam skuad sebelum kampanye Premier League dimulai, dengan Rodri diperkirakan akan segera menuntaskan kepindahannya ke Barcelona.
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